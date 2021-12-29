Американка довела до самоубийства бывшего бойфренда, отправив ему десятки тысяч SMS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Саффолкке (штат Вирджиния) приговорил 23-летнюю выпускницу Бостонского колледжа Инен Ю к 2,5 годам заключения условно с испытательным сроком в 10 лет за доведение до самоубийства ее бывшего бойфренда Александра Уртулы.

За 2 месяца девушка отправила парню около 47 тысяч текстовых сообщений. При этом многие и посланий содержали откровенные призывы «пойти и покончить с собой», другие же просто были унизительными и оскорбительными.

В конце концов 22-летний молодой человек не выдержал и в день окончания того же Бостонского колледжа покончил с собой. Вскоре на Инен Ю было заведено уголовное дело.

По утверждению прокурора, причиной самоубийства Уртулы стала именно массированная атака сообщениями со стороны девушки.

– Она неоднократно говорила жертве, что он должен убить себя или умереть, и развязала кампанию жестокого обращения – это лишило жертву свободы воли. Слова имеют значение, Унизительные выражения, насмешки и словесные оскорбления могут глубоко повлиять на людей, – заявил окружной прокурор Саффолка.

В рамках сделки со следствием Инен Ю полностью признала свою вину и глубоко раскаялась в содеянном. Приговор суда означает, что в течение следующих десяти лет девушка должна будет строго выполнять все предписанные ей действия (включая психиатрическое лечение и общественные работы), в противном случае ее условный срок тюремного заключения может превратиться в реальный.