Московский НПЗ и столичное МЧС провели акцию в поддержку семей спасателей, погибших при исполнении служебного долга

Фото: Владимир Антропов

27 декабря – День спасателя России. Пожарные борются с огненной стихией не смотря ни на что, прикрывая спины друг друга, а если случилась трагедия, то никогда не оставят семьи погибших товарищей наедине со своей бедой. Московский НПЗ совместно с ГУ МЧС России по Москве накануне Нового года традиционно проводит акцию в поддержку семей спасателей, погибших при исполнении служебного долга. В этот раз пришли в гости к семье погибшего товарища - Сергея Полякова, трагически погибшего 11 августа 2014 года в Волгодонском районе Ростовской области при исполнении служебного долга. Семья Сергея переехала жить в Москву, вдова Любовь воспитывает двух прекрасных деток.

«Пожарное братство не имеет географических границ, - отметил старший пожарный аварийно-спасательного формирования Московского НПЗ Александр Пронин. - Сохранение исторической памяти – это память о каждом сотруднике, который не вернулся домой со службы. Забота о семьях сотрудников, погибших за Родину, важная задача для нас».

Любовь Полякова поделилась своими воспоминаниями о муже, о том, как он приходил с работы и рассказывал о пожарах, о сложной и героической работе, в свою очередь сотрудники МЧС и аварийно-спасательного формирования Московского НПЗ рассказали о своей службе. Деткам Любови еще рано определяться с будущей профессией, но если мальчики выберут нелегкий путь пожарного, она их обязательно поддержит. В свою очередь, сотрудники пожарной охраны заверили, что двери пожарных частей, всегда для них открыты.

Сотрудники аварийно-спасательного формирования Московского НПЗ и Управления по ВАО ГУ МЧС России по г. Москве вручили вдове Любови и ее деткам памятные сувениры и поблагодарили ее за стойкость!

Напомним, в прошлом году спасатели Московского НПЗ поддержали социальную акцию МЧС России в честь 30-летия ведомства. В рамках мероприятия пожарные МНПЗ поздравили с Днем спасателя и наступающим Новым годом семьи сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебного долга.

Собственная пожарная часть Московского НПЗ является одним из крупнейших подразделений столицы, служба оснащена самой современной техникой для обеспечения безопасности предприятия. Численность пожарной команды Московского НПЗ – 125 человек. В рамках соглашения с городом, утвержденного мэром Москвы, спасатели обеспечивают безопасность в Капотне, а также в ряде прилегающих территорий, принимают участие в тушении пожаров в городе и спасении людей. Команда регулярно принимает активное участие в социальных акциях. В этом году сотрудники пожарной команды МНПЗ передали подарки 20-и семьям.