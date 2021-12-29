Президент предложил упростить основания и порядок получения гражданства для более чем 20 дополнительных категорий лиц. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Президент внес в Госдуму свой законопроект "О гражданстве РФ". Разбираемся, кому стать гражданином РФ будет проще?

Под занавес уходящего 2021-го Владимир Путин внес в Госдуму полноценный новый законопроект "О гражданстве Российской Федерации". Главная новация в документе – изменение условий приобретения российского гражданства и введение порядка его прекращения.

То, что Госдума его примет быстро — нет особых сомнений. И у миллионов наших соотечественников уже со следующего года появится шанс, да не просто шанс, а реальная возможность, из просто соотечественников превратиться в граждан России.

Президент предложил упростить основания и порядок получения гражданства для более чем 20 дополнительных категорий лиц.

По упрощенной схеме российскими гражданами могут стать:

— соотечественники (граждане бывшего СССР и их дети, участники программы по добровольному переселению);

— те, у кого в России живут близкие родственники-россияне;

— потомки тех, кто постоянно жил на территории Российской империи или Советском Союзе (в пределах границ Российской Федерации);

- граждане бывшего СССР, которые проживали на территории России по состоянию на 6 февраля 1992 года;

— родившиеся на территории России (РСФСР) до 6 февраля 1992;

— те, у кого хотя бы один из родителей на день их рождения был гражданином бывшего Советского Союза и постоянно проживал на территории России (РСФСР);

— военные, которые принесли присягу на верность СССР или Российской Федерации и на 6 февраля 1992 проходили службу в российских воинских частях на территориях других государств.

Есть и такие категории лиц, решение о принятии которых в российское гражданство будет принимать непосредственно сам глава государства. Гражданами России в исключительном порядке по решению президента смогут стать:

— ветераны Великой Отечественной войны, у которых есть гражданство стран бывшего СССР;

— люди, имеющие особые заслуги перед Россией;

— те, кто ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для России.

Безусловно, новый законопроект является развитием того упрощенного порядка, который не так давно стал действовать для соотечественников, проживающих в Донбассе. И сотни тысяч новых граждан России – яркий пример того, что паспорт гражданина РФ действительно может быть и является востребованным.

Примечательно и то, что наличие у наших будущих сограждан другого гражданства не будет считаться для отказа им в желании стать россиянами и признания их таковыми.

По оценкам экспертов под законопроект президента подпадают десятки миллионов русскоязычных соотечественников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат Константин Затулин: В Россию едут, потому что мы привлекательны

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ прокомментировал «КП» резкий рост числа желающих получить российский паспорт в 2020-м (подробнее)

Как помочь русским из республик бывшего СССР вернуться в Россию

И как защитить наших соотечественников за рубежом (подробнее)