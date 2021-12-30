Доверчивые кассирши бежали, взяв кассу с собой

Анна Григорьева из Ачинска в Красноярском крае. Фото: СОЦСЕТИ

30-летняя Анна Григорьева, кассир банка из Ачинска в Красноярском крае, стала вмиг богатой и знаменитой. Богатство, правда, ворованное и слава сомнительная, но за судьбой кассирши общественность следит во все глаза.

3 декабря девушка вынесла из банка коробку с наличными в разной валюте. В пересчете на рубли там было почти 23 миллиона. Через два дня попыталась покончить с собой, но медики откачали. 6 декабря сбежала из больницы домой, а той же ночью испарилась и оттуда, прихватив с собой лишь украденные миллионы и паспорт. Дома остался обескураженный муж Денис.

«Молодец. Будет что в старости вспомнить!», «Беги, Аня, беги, такой шанс один на миллион!» - загикали соцсети, а следствие начало проверку в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «присвоение или растрата». Неделю сыщики искали беглянку, и неизвестно, нашли ли, если бы та в итоге не сдалась сама. Отчаянную Аню суд арестовал до 7 февраля. Пока она бегала, те, кто ее хорошо знал, строили версии. Аня, говорили ее подруги, человек мягкий, отзывчивый и добрый. И подозревали, что некий коварный любовник мог навешать ей на уши лапши и уболтать вынести наличные из банка.

Как в воду глядели. Но искусителем оказался не таинственный мистер Икс, а муж Анны. Именно он, как она призналась на допросе, уломал ее вынести деньги из банка. Дениса тоже арестовали. Оказывается, он почти не работал, зато с удовольствием брал микрозаймы и спускал деньги на азартные игры.

Мария Озерина - 12 миллионов 800 тысяч рублей, Екатерина Ониани - 13 миллионов

Мария Озерина. Фото: СОЦСЕТИ

Между тем Анна Григорьева не первая беглянка с миллионами. В городе Котово Волгоградской области старший кассир банка 41-летняя Мария Озерина, дама степенная, строгая, то и дело входила в состав местного избиркома, а вот поди ж ты. Мария день за днем ходила в деньгохранилище и таскала по «зернышку» из пачек банкнот. Так в течение года вынесла 12 миллионов 800 тысяч рублей. Недостача вскрылась после ревизии. Когда начали проверять всех причастных, Мария во всем призналась. Выяснилось, что воровала она денежку для того, чтобы делать ставки в электронном казино. Азартная кассир получила 3 года колонии.

Екатерина Ониани. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Зато ее землячка 42-летняя Екатерина Ониани пока на свободе. Кассир банка в Волгограде в 2017 году вынесла из отделения, в котором работала, 13 миллионов рублей и до сих пор где-то бегает. Известно, что женщина готовилась к преступлению. Как и ее муж. За две недели до преступления он уехал в Грузию. Потом Катя забрала из школы документы детей, написала заявление на работе. И ищи-свищи. Следствие считает, что семья скрывается где-то за пределами страны.

Екатерина Маркова - 20 миллионов

Екатерина Маркова. Фото: СОЦСЕТИ

В Новосибирске в 2012 году скромная 23-летняя операционистка банка Екатерина Маркова украла у работодателя 20 миллионов рублей.

Она фальсифицировала три приходных кассовых ордера, но деньги отправились не в кассу, а на карты подставных лиц. А через несколько дней Катя вынесла с работы наличкой дневную выручку (750 000 рублей, 1150 долларов и 1100 евро), сдав инкассаторам муляжи из резаной бумаги. Прямо как в кино.

В Новосибирске Катя жила всего полгода, переехав сюда из Иркутска. На новом месте у нее появился парень. Пахло серьезными отношениями. Но незадолго до кражи денег Катя выставила на страничке в соцсети свою фотографию с надписью «wanted» (разыскивается). Девушку все еще ищут.

Анастасия Логинова - 4 миллиона рублей, Наташа Фельдо - 8,6 миллиона

Анастасия Логинова. Фото: СОЦСЕТИ

Наваристую кашу заварила Анастасия Логинова из Лесосибирска под Красноярском. Дело было в 2012 году. Зимой. Настя Логинова увела со счета клиента банка, в котором работала, больше 4 миллионов рублей. Приворовывала частями на протяжении трех месяцев. Когда разгневанный клиент заявился в банк, Настя созналась. Я это, мол, не корысти ради, а любви для. Был у девушки парень, 20-летний Евгений Рыбницкий, красавец, жениться обещал. Настя беременна от него была, отчаялась. А потом на седьмом месяце получила 3 года тюрьмы. Ее ребенок родился за решеткой. Евгения осудили на 5 лет 10 месяцев: он оказался вовсе не женихом, а мошенником, который умышленно влюбил в себя молодую кассиршу и подбил на кражу. Причем схему эту обкатал не раз. Вместе с другом Антоном Рукосуевым, которому вскоре дали 2,2 года колонии, он провернул тот же финт с другой банковской кассиршей, на этот раз в самом Красноярске, Наташей Фельдо.

Наташа Фельдо. Фото: СОЦСЕТИ

Познакомились Женя и Наташа в соцсетях, начали встречаться, и вскоре парень уговорил и ее украсть со счета клиента деньги. И та согласилась. В итоге минус 8 миллионов 600 тысяч рублей. Но Наташу судьи пожалели и сажать не стали.

Луиза Хайруллина - 25 миллионов рублей

Луиза Хайруллина. Фото: СОЦСЕТИ

Ну и куда же без башкирской кассирши банка Луизы Хайруллиной из города Салавата, которая с сентября 2017-го по май 2019-го вынесла с работы в общей сложности 25 миллионов рублей в разной валюте. А 27 мая, умыкнув последний миллион наличными, испарилась вместе с мужем Маратом и двумя детьми, 8 и 12 лет.

Месяц семья бегала от правосудия, а попалась в Казани. К тому времени Марат, ради которого, как вскоре выяснилось, и воровала Луиза, проиграл на ставках почти все, что утащила из банка супруга.

«Луиза по своему характеру была очень доверчива и даже наивна, - процитировал слова Марата гособвинитель на суде. - Меня она слушала беспрекословно… А я до последнего верил, что смогу отыграться».

В итоге драма закончилась тюрьмой: суд приговорил кассиршу к пяти годам колонии общего режима, а ее мужа-игромана - к шести.

Анастасия Фролова - 25 миллионов рублей

Анастасия Фролова. Фото: СОЦСЕТИ

Бухгалтера в Агентстве содействия инвестициям Пермского края 24-летнюю Анастасию Фролову начальство настолько ценило, что наделило ее правом подписи финансовых документов. Благодаря этому в 2012 году Настя перевела на счет фирмы в Дубае, которую сама и открыла, 25 миллионов рублей, а потом исчезла с радаров, затерявшись ориентировочно где-то в районе Арабских Эмиратов. Компанию ей в бегах составил известный пермский ресторатор и владелец ночных клубов Евгений Татаркин.

Настя Черепанова - 7,5 миллиона рублей

Настя Черепанова. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Десять лет назад куда-то запропастилась кассир Анастасия Черепанова, работница почты в городе Серафимович Волгоградской области. Небедная Настя - так прозвали Черепанову журналисты и поклонники. Обчистив сейф, вместе с любовником, 36-летним Игорем Матюковым, кстати, женатым, она укатила в Москву разгонять тоску, а потом пряталась в Краснодарском крае. Дочь свою кассирша оставила с бабушкой.

Пока бегали, успели вкусить красивой жизни: купили машину за 3,5 миллиона, а потом и подержанный «Хаммер», о котором всегда мечтал Игорь, сняли красивый дом, затарились одеждой, мехами и украшениями. Тратила похищенные деньги Анастасия с остервенением. А потом парочка почти случайно попала в руки полиции. К тому времени у Насти и Игоря на руках оставалось 500 тысяч рублей из украденных 7,5 миллиона.

Бедная небедная Настя всю вину взяла на себя. Хотя, как выяснит следствие позже, именно Игорь настойчиво подстрекал ее позаимствовать деньги. Любила она его, замуж хотела, вот и пошла на преступление. Чтобы обоим красиво было, богато. Зато ненаглядный как мог отказывался от причастности к хищению. Не помогло. Анастасию в итоге осудили на четыре года колонии, а Игоря - на пять. А он, отбыв срок, написал книгу «Деньги ради любви».

Мария Кошелева - 32 миллиона рублей

Мария Кошелева. Фото: СОЦСЕТИ

33-летняя Мария Кошелева из Санкт-Петербурга в декабре прошлого года украла из кассы автосервиса, в котором работала, аж 32 миллиона в рублях и валюте! А потом сбежала, прихватив с собой мужа и 7-летнюю дочку. Семейство успешно скрывается до сих пор. Ну а что, деньги-то есть.

В автосалоне Мария проработала пять лет. Тихая, исполнительная, у начальства на хорошем счету. Муж ее Виктор тоже молодец. Но были у семьи долги: кредиты на 200 тысяч рублей. Может, и из-за них кассирша обчистила работодателя, сейчас никто не скажет. Даже мать ее не знает, где та скрывается. По слухам, Мария с семьей может быть в Лондоне.