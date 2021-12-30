Два лица Григория Распутина: правда и ложь о загадочном старце при царском дворе

Григорий Распутин. Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Григорий Распутин, паломник из Сибири, в начале ХХ века стал самым известным русским человеком в мире. О покушении на него на первой полосе писала «Нью-Йорк таймс». Сразу после его смерти о «святом старце» сняли два немых фильма. И вот уже более века эта фигура обрастает мифами.

«КП» поговорила о легендах вокруг Распутина с доктором филологических наук, историком и писателем Татьяной Мироновой. Она, проработав десять лет в отделе рукописей Ленинской библиотеки, выпустила книгу «Из-под лжи. Николай II. Григорий Распутин».

Демон-двойник

- Что стало причиной доверия к Распутину императрицы, а вслед за ней и императора?

- Царская семья приняла Распутина и познакомилась с ним с той целью, что он поддержит здоровье Алексея Николаевича, наследника престола, больного гемофилией.

- Отчего личность Распутина приобрела демоническую окраску?

- В российском обществе было много сил, заинтересованных в дискредитации государя. Но тогда в прессе нельзя было напрямую очернять царя или его семью. Потому пытались оклеветать близких царю людей. Один из таких друзей, человек из народа, и был дискредитирован.

- Как?

- Технологий дискредитации было много. Распространение слухов. Фальсификация личности Распутина - создание двойника. Поднимите фотогалерею Распутина и увидите два типажа. Один представлен на фото вместе с государыней, с царскими детьми, с близкими знакомыми. Там худой человек с жидкой бородой и приглаженными волосами, со впалыми щеками и довольно узкими скулами. У него бесстрастное или отрешенное лицо. Это подлинный Григорий Распутин.

- А двойник?

- На других фото вы увидите мясистую рожу с крупным носом, с широкими скулами, толстыми чувственными губами. С лохматой бородой и всклокоченными густыми волосами. Это совсем другой человек.

- Откуда он взялся?

- Был в Петербурге «организатор вечеров» Иван Манасевич-Мануйлов (агент охранного отделения. - Ред.). Он прославился мошенничеством с телефонными звонками. Его просили устроить протекции к министрам. Он брал деньги, при заказчиках вел телефонные разговоры якобы с министрами и даже с Царским Селом, а потом исчезал. За что поплатился, но начал другую деятельность. Он собирал журналистов и говорил, что покажет им Гришу.

- Имея в виду Распутина?

- Да. Журналисты приходили к накрытому столу. Появлялся некто в шелковой рубахе, штанах, сапогах, со сходной по описанию очевидцев внешностью. Садился за стол. Распутиным не представлялся. Документов не показывал. Но журналисты были предупреждены, что это тот самый Друг царя (эпизод описан в рассказе Надежды Тэффи). Входил Манасевич и говорил: «Гриша, тебя к телефону из Царского». Гриша удалялся, потом возвращался. И… напивался, начинал пляски, приставал к женщинам, писал записки кривым почерком.

- И появлялись репортажи?

- Журналисты несли слухи. Напрямую писать о том, что Друг царской семьи напивается и ведет себя непотребно, они не могли. Но рассказывали на каждом углу, что есть такой Григорий Распутин, этакая наглая рожа. Двойник никогда не говорил: «Царица». А говорил: «Мама, мама моя! Как она меня любит!» И слухи разносились по Питеру.

- А что полиция?

- Начни полиция расследование - все бы обнаружилось. Что это не Распутин. И никакого отношения к государю двойник не имеет. Отголоски тех спектаклей сохранились в записках Василия Розанова. Такого двойника описали и при скандале в ресторане «Яръ».

- Главное место кутежей Москвы?

- Распутин приезжал в Москву к вдове Анисье Решетниковой, которой было далеко за 70. Они побеседовали, и в тот же день он уехал в Санкт-Петербург. Но тогда же в «Яръ» наведался двойник с журналистом Семеном Кугульским и разбитными бабенками. Кутил, плясал с цыганами, писал записки: «Красота твоя выше гор. Люби - Бог простит. Григорий». Были биты зеркала, был скандал. О дебоше написали газеты. Дума возбудилась, о расследовании заявила, но никто его проводить не собирался. А вот Николай II как раз назначил расследование. И выяснилось, что в часы, когда шел дебош, Распутин ехал в поезде в Петербург. Того, кто бушевал в «Яре» под видом Григория Ефимовича, якобы не нашли.

Слежка и давление

- Премьер Столыпин давал указание следить за Распутиным?

- Негласное наблюдение за Распутиным инициировал сам царь. Сначала чтобы проверить, действительны ли слухи. Ведь к Николаю II все время ходили члены царской фамилии и говорили: «Уйми Гришу! Что ты держишь его возле себя?» И царь проверял. Ему доносили, где Распутин был и что делал. А когда стали поступать угрозы, что Распутина убьют, те агенты, что следили за Распутиным, уже стали охранять его.

- Распутин звал к войне или к миру?

- Распутин имел дар прозорливости и был человеком мирного духа. Он предупреждал государя, что война приведет к крушению царства. А началась война, когда Распутин лежал практически в беспамятстве, раненный ножом Хионией Гусевой. Он не мог противодействовать началу войны. Да и государь был вынужден объявить войну, хотя не хотел ее.

- Старец давил на царя, чтобы тот принял верховное главнокомандование?

- Николай II сменил великого князя Николая Николаевича в командовании армией в августе 1915-го. Но при чем тут Распутин? Он не оказывал никакого влияния на государственную власть. Государь никогда не говорил с ним о политике. Нет, когда император возложил на себя обязанности главнокомандующего, это было сугубо его решение. Никаких бесед с царем о том, что армией надо руководить ему, а не великому князю, Распутин не вел. И вести не мог.

- Почему?

- Император в военные годы Распутина почти не видел. С ним могла встречаться императрица. Но эти встречи проходили обычно у Анны Танеевой-Вырубовой, ближайшей подруги императрицы. И касались они духовных дел. Распутин не мог вмешиваться в процесс управления государством - был недостаточно образован для таких вещей.

- Но есть воспоминания, что после отъезда царя в Ставку осенью 1915-го Распутин зачастил во дворец в Царское Село.

- Это ложь, что подтвердилось расследованием чрезвычайной комиссии после Февральской революции. Она нашла свидетельства, что Распутин практически не бывал в Царском Селе. И никак не вмешивался в политику государства. Как, впрочем, и государыня. Документы секретного, военного характера были недоступны ни ей, ни тем более Распутину.

Князь Феликс Юсупов со своей женой Ириной, которая якобы была медовой наживкой, на которую клюнул старец, приехав на место своей смерти. Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press

Убийство и мистификация

- Почему князь Юсупов, в доме которого, как принято считать, убивали Распутина, потом постоянно менял свои показания?

- Потому что ни Юсупов, ни лидер Союза русского народа Владимир Пуришкевич, ни князь Дмитрий Павлович не убивали Друга царя.

- То есть?

- Известно два источника показаний об убийстве Распутина. Первый источник - откровения убийц: Юсупов со своими воспоминаниями. Пуришкевич со странным дневником, напечатанным после 1922 года (сам автор к тому моменту умер от тифа). Дневник касался обстоятельств убийства. Представьте: человек убивает и в то же время все подробно фиксирует. Ну а князь Дмитрий Павлович, когда его спрашивали, не мучает ли его совесть, ведь он убил человека, отвечал: «Я не убивал человека. Я убил собаку».

- Так и было?

- Да. Во дворе Юсуповского дворца была убита собака. Второй источник - это информация от прокурора судебной палаты Санкт-Петербурга Завадского. Ему государь лично поручил расследовать убийство. И показания Матрены Распутиной, дочери, которая провожала Распутина в ту ночь и последней видела его живым. И эти источники противоречат друг другу. Начиная с того, во что был одет Распутин в тот день. Голубая рубашка с золотыми колосьями - у Юсупова с Пуришкевичем. И золотистая песочного цвета рубашка шелковая - у Завадского и у дочери.

- Так как же старец был убит?

- Прокурор Завадский утверждает, что одна пуля попала в печень, вторая в почки, третья в лоб. Все три выстрела несовместимы с жизнью. Человек теряет очень много крови, умирает в течение минут. Отравления не было - следов яда не обнаружили.

- А те, кто признался в убийстве?

- Юсупов и Пуришкевич говорили, что стреляли в сердце, в живот и в затылок. Князь Дмитрий Павлович не оставил показаний. Но судмедэксперты следов от трех описанных Юсуповым выстрелов не обнаружили! Есть фото убитого Распутина. Там четко видно пулевое отверстие во лбу.

Фото убитого Распутина: на лбу четко видно входное пулевое отверстие. Фото: World History Archive

- Кто же тогда убил? Английский офицер?

- Это остается тайной. Да, Юсупов приезжал за Распутиным на машине. А увез ли к себе домой или в иное место - неизвестно. Во дворе юсуповского дома нашли много крови. Но там же нашли и убитую собаку. Информация о присутствии в деле английского офицера появилась позже. Но очевидно, что Юсупов, Пуришкевич и князь Дмитрий Павлович служили ширмой. Вероятно, была попытка их шантажа, чтобы они взяли убийство на себя.

- Поводы для шантажа?

- Любые. В том числе нетрадиционная сексуальная ориентация Юсупова и Дмитрия Павловича. А Пуришкевич злоупотреблял царскими деньгами при финансировании Союза русского народа.

- Реакция царя?

- Он поручил провести тщательное расследование. Его в обществе осуждали за то, что он не арестовал убийц. Император отправил Юсупова в ссылку в его имение под Курском, а князя Дмитрия Павловича на персидский фронт, чем спас ему жизнь. То есть те, кто назвался убийцами Распутина, были сосланы, но не наказаны. Почему? Потому что у императора по результатам расследования не было сомнений - убили другие.

Февраль и страхи

- Почему Керенский сразу после Февральской революции приказал прекратить следствие, а следователя отправил в Петропавловку?

- Керенский также приказал Корнилову сжечь труп Распутина. Дело не в личной ненависти Керенского к старцу. Боялись реставрации императорской власти, а Распутин был одним из ее символов. И его эксгумация и продолжение расследования могли показать, возможно, нечто опасное для тех, кто пришел в феврале к власти. Материалы следственного дела уничтожили, как и материалы наблюдения агентов за Распутиным. Кто-то заметал следы подготовки к революции.

- Распутин предсказал крах империи, сказав: «Покуда я жив, будет жить и династия»?

- Никаких письменных утверждений подобного рода нет. Хотя от Распутина остался комплекс документов. Переписка с царскими детьми. Письма государыне. Личного, духовного характера, без умствований. Есть его записки о том, как он был паломником, путешествовал в Иерусалим. Пророчества про конец империи он не оставлял. Его подлинное предсказание: «Вы будете проплывать мимо моей родины». И когда царская семья отправилась в ссылку, они увидели село Покровское.

- Смерть Распутина вызвала в обществе, в армии радость?

- Да, так и было. По воспоминаниям Колчака, когда он служил на флоте, прошел слух, что Распутин едет инспектировать флот. Офицеры были возмущены. Звучали голоса, что негодяя убьют на месте. Распутин, разумеется, не приехал, ибо никуда не собирался ехать. Но ненависть к Распутину благодаря таким слухам копилась. Осталась его запись: «Боже, какую на меня возводят напраслину. Сердце исстрадалось. А поделать ничего не могу».

Без денег и водки

- Чем он был обычно занят?

- Странствовал, лечил, молился. Посещал духовно страждущих. Согласно дневникам дочери Матрены и показаниям свидетелей, Распутин спиртного в рот не брал и мяса не ел.

- Но Распутин не был безгрешным.

- Сам он считал себя грешным человеком. В большинстве случаев вел себя как обычный человек. Мог накричать. Мог чревоугодничать. Хотя был худ. Честолюбие было ему не чуждо, ведь с самим государем знаком. Писал: «Такую напраслину терплю из-за того, что бываю там у них, у Высоких».

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Григорий РАСПУТИН родился в семье ямщика 9 января 1869 года в тобольском селе Покровское. Много странствовал по святым местам, был на Афоне, в Иерусалиме. Женился на паломнице Прасковье Дубровиной, в семье родились две дочери и сын. В дни странствий познакомился со многими духовными лицами. В 1904-м в Петербурге получил славу божьего человека, в 1905-м

познакомился с Николаем II. В 1906-м подал прошение на изменение фамилии на Распутин-Новых. Был убит 17 (30) декабря 1916 года в Петрограде.

КУЛЬТ ИМЕНИ

Распутин в масскультуре

Фото: The Scotsman/Global Look Press

Группа Boney M 40 лет назад создала мировой диско-хит Rasputin, песня с таким же названием была у металлистов из бразильско-американской Cavalera Conspiracy.

Водка «Распутин» в 90-е была популярна во всем бывшем СССР (бородатый мужик на обратной стороне этикетки подмигивал, если продукт был правильный), выпускали и одноименный старый имперский портер.

Фурор произвел танец «Распутин» чемпионов мира Бестемьяновой и Букина в 1991-м. Как и балет «Распутин» в Большом.

Было не менее 17 экранизаций истории Распутина, роль которого исполняли, в частности, Жерар Депардье, Майкл Олдридж, Том Бейкер, Алексей Петренко.