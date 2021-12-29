Анастасия Макеева: В новом году планируем с мужем детей

Анастасия Макеева счастлива в четвертом браке с бизнесменом Романом Мальковым. Хотя вокруг их семьи то и дело разгораются скандалы. Фото: makeevan/instagram.com

В уходящем году актриса Анастасия Макеева вышла замуж и обвенчалась с бизнесменом Романом Мальковым. За эти отношения и брак актрису осуждали многие - ведь на момент знакомства Роман был женат и воспитывал четверых детей. То есть звезда, по мнению обывателей, разрушила семейный очаг. Анастасия поначалу пыталась отвечать на упреки, но постепенно закрылась и перестала давать интервью. Исключение актриса сделала для kp.ru, откровенно рассказав о своих радостях, огорчениях и планах на будущее.

«Весьма унизительно плакать на весь мир, что тебя бросили»

- Анастасия, для вас этот год больше счастливый или трудный?

- Больше счастливый. Произошли важные события - официальный брак и венчание, а под занавес года я сменила фамилию, что со мной произошло впервые (за четыре брака. - Ред.). Теперь по официальным документам я не Макеева, а Малькова. Это взвешенное решение.

- Вас с Романом можно назвать «парой года», если учитывать количество разговоров вокруг ваших персон.

- Я никогда не стремилась к тому, чтобы меня так обсуждали. И скорее можно назвать «женщиной года» бывшую жену Романа, превратившую обычную житейскую ситуацию - свой развод с мужем и его последующий брак - в какую-то сенсацию. На мой взгляд, весьма унизительно плакать на весь мир, что «меня бросили». Но это личный выбор. Кто как умеет, тот так привлекает к себе внимание. Кто-то интересными проектами и открытиями, а кто-то скандалит.

Старший сын Романа Андрей теперь живет с отцом и его новой избранницей. Фото: Instagram.com

- Роман на днях выиграл несколько судов у бывшей жены Светланы. В том числе суд официально установил место проживания старшего сына Андрея - с отцом и с вами. Вы довольны таким решением суда?

- Если честно, не самая интересная тема, да и меня не сильно касающаяся, - суды мужа с его бывшей женой. Хотя я переживала из-за Андрея: он волновался, что вдруг суд примет решение не в его пользу и придется вернуться в Словению, а он совершенно не хочет туда возвращаться. Тут вопрос не в том, жить будет с мамой или с папой - ему исполнилось 17, это возраст, когда человек должен сам выбрать свой путь. Надо быть честными, что более перспективный город, конечно, Москва, для подростка, для мальчишки. Поэтому я просто рада за ребенка: что у него есть возможность жить и развиваться в Москве, реализовать свои желания, цели, намерения и так далее.

«Когда люди любят, отношения невозможно разрушить»

- Бывшая жена Романа называла Андрея трудным подростком, даже звучали обидные определения от нее в его адрес - якобы зависимый…

- Все эти определения пусть останутся на ее совести. Я его не могу назвать трудным подростком, во всяком случае, у меня с ним не было ни одного конфликта за то время, что мы знакомы и живем под одной крышей.

Грустно, что сейчас Андрей настроен отрицательно по отношению к своей маме. У него есть обиды, но я надеюсь, они пройдут, и он наладит отношения с мамой. Потому что в первую очередь это нужно ему самому. Отношения с матерью отвечают за внутреннюю реализацию, отношения с девушками, женщинами, а отношения с отцом - за внешнюю реализацию - развитие карьеры, место в социуме. Это очень важный вопрос. Рома никогда своих детей не отталкивал, он очень скучает по ним, хочет помогать. Проблема в их маме. Если она «включит в себе маму», а не эгоистичную брошенную женщину, то поймет, что у оставшихся с ней троих детей будут очень большие проблемы с внешней реализацией, с карьерой, с финансами, если они не наладят свои отношения с отцом. От всего сердца надеюсь, что мудрость и доброта в итоге восторжествуют.

- Поэтому сразу после суда вы выложили пост на личной странице в соцсетях, где призывали к миру?

- Я абсолютно для себя написала. Я хочу мира. Почему Светлана к этому не готова, я не знаю. Возможно, потому что дальше своего носа ничего не видит, наполнена ненавистью, злостью, злобой. Опять же, выбор каждого - как жить, на что тратить свою жизнь. Я хочу жить интересно, у меня нет к ней ненависти, только благодарность за то, что я сейчас нахожусь в любви, нежности, в чувственности. Рядом со мной человек, о котором я всю жизнь мечтала. И не будь у них таких плохих отношений, мне бы не был дарован такой человек. Он бы никогда не разрушил то, что было в прежнем браке, а там было только непонимание, отвращение, ни о какой любви речи не шло. Потому что, когда люди любят друг друга, их отношения невозможно разрушить.

КСТАТИ

«Никогда не сталкивалась с таким количеством злости»

- Ваш взгляд на определение счастья с годами меняется?

- Безусловно. Когда заканчивала институт, для меня приоритетной была карьера. Сейчас период у меня, несмотря на большое количество работы, семейный, уютный, теплый. Сейчас в нашей с мужем жизни происходит новый этап. Запустили косметический бизнес, не могу сказать, что он приносит огромные доходы, так как пока процесс становления, но я вложила душу, деньги, время.

- В вашей молодой семье уже появились, наверное, собственные семейные традиции. Какие?

- Мы стали заходить чаще в церковь. Я ведь никогда раньше не сталкивалась с таким количеством злости и ненависти от людей в интернете, которые пишут гадкие посты. Тысячами. Пишут и ободряющие, поддерживающие сообщения, просто их меньше. Потому что воспитанные люди не тратят свою жизнь на то, чтобы зайти к нелюбимой артистке на страницу и написать гнусность. Мы с мужем заходим в церковь, ставим за их здоровье свечи.

Ездим часто к родителям. Рома раньше редко их навещал, не проявлял нежности. В его прежней семье это было не принято, наоборот, звучало, что мужики чувств не проявляют. А я говорю, что надо проявлять, потому что, когда родителей не станет, захочется их обнять, а уже некого будет.

- Какой подарок попросите у Деда Мороза в новом году?

- У нас все есть. Хочу, чтобы были живы-здоровы родители и чтобы у нас с Ромой появились дети, это единственное, о чем я мечтаю.

СПРАВКА «КП»

Бывшая жена Романа. Фото: Instagram.com

Нынешний супруг Анастасии Макеевой Роман Мальков прожил в браке с бывшей женой Светланой 17 лет. У них родились четверо детей. Семь лет назад супруги переехали жить в Словению. Светлана открыла там частную школу рисования, Роман дистанционно занимался бизнесом. Однако из-за пандемии ему пришлось вернуться в Россию и заняться делами компании. Пока жена с детьми оставалась в Словении, он познакомился с Макеевой и влюбился в нее. После развода экс-супруга Малькова стала частой гостьей на ток-шоу. Женщина жаловалась, что Роман не платит алименты на детей, и добивалась финансовой помощи через суд. Их старший сын Андрей переехал в Москву и сейчас живет с отцом и его новой избранницей.