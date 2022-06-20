«Бросил, облил грязью и сбежал за контрактом» Министр культуры РФ Ольга Любимова ответила Максиму Галкину и другим эмигрантам

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

На прошедшем в Петербургском международном экономическом форуме обсуждались не только скучные вопросы экономики и бизнеса. Но и культура! Так, глава Минкульта РФ дала интервью НТВ, в котором ответила на важные и напрашивающиеся вопросы — в том числе и по поводу сбежавших из России мастеров культуры.

ПРО ВОЗРОЖДЕНИЕ ДЕТСКОГО КИНО

«Еще пять лет назад в России не было никакого детского кино, лишь редкие удачные примеры. Сейчас эта проблема решена полностью, все хотят снимать разнообразное детское кино. Ждем премьеры и «Бременских музыкантов», и «Волшебника Изумрудного города», и Элли с Тотошкой, и Чебурашки». В России на производство отечественного кино дополнительно выделено 5,5 млрд рублей, напомнила Любимова, поэтому сейчас важно «собрать, консолидировать отрасль».

Фото: НТВ

ПРО ЭМИГРИРОВАВШИХ ЗВЕЗД

«Как правило, это люди, уже уехавшие из страны, как правило, очень громко высказавшиеся. И их обязательства перед странами, куда они уехали, вынуждают их громко высказываться. Нелегкий путь быть представителем культуры в стране, где нет культуры. Не того уровня сцена, партнеры, труппы… Примет ли тебя там оркестр так, как в твоем оркестре, где ты был как в семье? Ты бросил его, грязью облил его и страну, сбежал за своим контрактом в другую страну, а потом через две недели просишься вернуться в афишу? И как они с тобой будут работать? Эти люди обидели своего зрителя, который за деньги приходил на их концерты и спектакли и который их искренне любил».

ПРО ОТМЕНУ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

«Невозможно оставить людей без нее. Невозможно оставить детей, которые учатся играть на фортепиано, без Мусоргского. Это преступление по отношению к этим пальчикам, к этим педагогам, которые годами учились на нашем уникальном музыкальном наследии».