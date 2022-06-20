«Мне 49 лет, и я собой довольна!»: Похудевшая Наташа Королева снялась топлесс

Наташа Королева абсолютно довольна тем, как она выглядит. Фото: Евгения ГУСЕВА

Наташа Королева порадовала поклонников, снявшись в одних трусиках. Сфотографироваться топлесс певица решилась после того, как ей удалось сбросить лишние килограммы. Артистка прошла курс лечения в одном из санаториев Ставрополья. В финале оздоровительного марафона Наташа сообщила, что ей удалось избавиться от трех лишних килограммов. Певица гордится обновленной фигурой, которую она решила продемонстрировать подписчикам в соцсетях.

Королева сделала селфи в номере отеля, сфотографировав свое отражение в зеркале. На фото Наташа стоит, обхватив руками свою пышную грудь.

- Мне 49, и я собой довольна! – сообщила звезда.

Процедуры помогли Наталье не только сбросить лишний вес, но и забыть сразу о нескольких проблемах со здоровьем. Лечение позволило ей избавиться от отечности и улучшить сон.

Наташа Королева снялась топлесс. Фото: соцсети.

Возможно, Наташа решила сочно привести фигуру в порядок на фоне слухов о разводе. В последнее время Королева почти не появлялась на публике с мужем Сергеем Глушко. На светских мероприятиях певицу всегда сопровождает сын Архип. Неудивительно, что в Сети появились новости о разводе Королевой и стриптизера Тарзана. Эти слухи усугубила текущая политическая ситуация: СМИ предположили, что у супругов серьезные разногласия в семье на фоне мировых событий. Дело в том, что Наташа родом из Украины, ее мама уже 30 лет живет в США. А Тарзан, как бывший офицер, в последнее время ярко высказывается в защиту российской армии.

Впрочем, ни Наташа, ни ее супруг слухи о разрыве не подтверждают.

- Нас разводят по несколько раз в год, еще что-то. Слушайте, уж в семье-то мы придем к знаменателю, не волнуйтесь, - заявил на днях Тарзан в телеэфире.