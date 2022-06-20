Раскрыт концепт засекреченного шоу Первого канала про цифровых аватаров. Проиграли денежную гонку, но придумали выход: "перепридумать"

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме выступал и глава Первого канала Константин Эрнст. Помимо всего прочего он раскрыл подробности странной истории с адаптацией американского формата Alter Ego (Fox), где вместо звезд поют отрисованные персонажи.

KP.RU писала, что сразу три канала вступили в борьбу за права (первым заявил об этом Николай Картозия с «Пятницы») за проект, но победил — как это обычно бывает — тот, кто «дал больше денег» (это НТВ, объявивший и предстоящей премьере проекта «Аватар-шоу» с ведущим Вячеславом Макаровым — при этом вокальный проект назвали «оригинальным»).

скриншот

— Проект Alter Ego очень любопытный, но драматургически довольно слабый, — признал глава Первого канала. — Несколько российских компаний вступили в соревнование за то, чтобы купить эту лицензию. Победила самая богатая. Мы такие деньги за лицензию платить не можем. И мы решили, что раз у проекта большие драматургические проблемы, которые не позволят ему стать хитом, надо перепридумать. Так как идея аватара принадлежит не Джеймсу Кэмерону, а японским мангакам (художникам комиксов «манга») XIX века, мы использовали идею аватара, чтобы сделать социальное шоу.

Правила проекта, которые раскрыл Константин Эрнст, таковы: соревноваться будут шесть звезд и шесть обычных людей. Они поют, но на сцене зрители видят цифрового двойника участников. В первом сезоне шоу жюри (во втором — уже аудитория) выбирает, кто спел хуже всех по итогам каждого выпуска. Потом пытается угадать, кто их певших — звезда, а кто ноунейм. Если не получилось — участник выигрывает и получает право перейти в следующий эпизод. Каждый аватар будет обладать уникальной мимикой, жестикуляцией и голосом «хозяина».

скриншот

Когда именно шоу появится в эфире, пока неизвестно, но его съемки уже прошли.