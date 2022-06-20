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Звезды19 июня 2022 22:35

«Я продавалась»: Роза Сябитова рассказала, как была содержанкой

Звезда шоу «Давай поженимся!» встречалась с женатым мужчиной ради денег
Ирина СУХАНОВА
Роза Сябитова.

Роза Сябитова.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Роза Сябитова дает советы женщинам, мечтающим обрести семейное счастье. При это сама звезда программы «Давай поженимся!» далеко не всегда поступала правильно и была счастлива в отношениях. В проекте «Исповедь» сервиса Premier Сябитова рассказала, что в молодости была содержанкой. Она спала с женатым мужчиной, который обеспечивал ее.

По словам Сябитовой, в 1990-е годы она жила очень бедно. Ей нужно было содержать двоих детей, приходилось даже мыть полы в метро. Поэтому когда на нее положил глаз состоятельный мужчина, она согласилась стать его любовницей.

- Я понимала, что нужно ему, и я продавалась, - рассказала телеведущая.

Мужчина обеспечивал Розу, делал ей дорогие подарки. Мыть полы ей больше не пришлось. Но при этом она понимала, что женатый возлюбленный может в любой момент бросить ее. Тогда Роза решила «отжать» у него денег и заработать себе на безбедную жизнь. Ее любовник занимался нелегальным бизнесом, и именно этим она собиралась его шантажировать.

- Я придумала план серьезного шантажа. В определенный момент вся аппаратура его бизнеса находилась в квартире, и я договорилась с хозяйкой, что ее больше снимать не буду. Я вывезла всю аппаратуру, спрятала ее, - рассказала Сябитова.

Роза решила, что таким образом она сможет диктовать богатому покровителю свои условия. Будущая телеведущая хотела порвать с любовником и при этом заработать. Правда, она не думала, что этот план может стать угрозой не только ее жизни, но и жизни ее детей. К счастью, история закончилась мирно. Мужчина не стал ей мстить и оставил ей дорогие подарки.

Знаменитая телесваха дважды выходила замуж. Первый муж Сябитовой умер в 1993 году от инфаркта, она прожила с ним 10 лет. Со вторым избранником Юрием Андреевым она была вместе три года и рассталась со страшным скандалом. Мужчина жестоко избил ее.

Роза уверяет, что рассталась со вторым мужем Юрием Андреевым после того, как тот жестоко избил ее.

Роза уверяет, что рассталась со вторым мужем Юрием Андреевым после того, как тот жестоко избил ее.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Со своим вторым мужем Роза познакомилась на шоу «Давай поженимся!». Разведенный инструктор по фитнесу Юрий пришел выбирать невесту, и в итоге закрутил роман с ведущей. Андреева не смутило, что его возлюбленная была на 10 лет старше. Через три года семейной жизни он поднял на Розу руку.

- Мне попался готовый альфонс. Я соскучилась по мужскому теплу, вниманию. Все дошло до того, что он начал раздражаться, его все начало бесить. И это привело к тому, что он меня избил. Загнал в угол, бил в маленькой спальне. Я знаю азы каратэ, но я не ожидала, что меня можно пинать ногами. Моя дочка-подросток видела свою окровавленную мать, мыла ей раны и вызвала скорую и полицию, - рассказала телеведущая.

Сам Андреев уверял, что никогда не трогал супругу, а вся история была придумана самой Розой ради славы и участия в ток-шоу Андрея Малахова.

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