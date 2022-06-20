«Я продавалась»: Роза Сябитова рассказала, как была содержанкой

Роза Сябитова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Роза Сябитова дает советы женщинам, мечтающим обрести семейное счастье. При это сама звезда программы «Давай поженимся!» далеко не всегда поступала правильно и была счастлива в отношениях. В проекте «Исповедь» сервиса Premier Сябитова рассказала, что в молодости была содержанкой. Она спала с женатым мужчиной, который обеспечивал ее.

По словам Сябитовой, в 1990-е годы она жила очень бедно. Ей нужно было содержать двоих детей, приходилось даже мыть полы в метро. Поэтому когда на нее положил глаз состоятельный мужчина, она согласилась стать его любовницей.

- Я понимала, что нужно ему, и я продавалась, - рассказала телеведущая.

Мужчина обеспечивал Розу, делал ей дорогие подарки. Мыть полы ей больше не пришлось. Но при этом она понимала, что женатый возлюбленный может в любой момент бросить ее. Тогда Роза решила «отжать» у него денег и заработать себе на безбедную жизнь. Ее любовник занимался нелегальным бизнесом, и именно этим она собиралась его шантажировать.

- Я придумала план серьезного шантажа. В определенный момент вся аппаратура его бизнеса находилась в квартире, и я договорилась с хозяйкой, что ее больше снимать не буду. Я вывезла всю аппаратуру, спрятала ее, - рассказала Сябитова.

Роза решила, что таким образом она сможет диктовать богатому покровителю свои условия. Будущая телеведущая хотела порвать с любовником и при этом заработать. Правда, она не думала, что этот план может стать угрозой не только ее жизни, но и жизни ее детей. К счастью, история закончилась мирно. Мужчина не стал ей мстить и оставил ей дорогие подарки.

Знаменитая телесваха дважды выходила замуж. Первый муж Сябитовой умер в 1993 году от инфаркта, она прожила с ним 10 лет. Со вторым избранником Юрием Андреевым она была вместе три года и рассталась со страшным скандалом. Мужчина жестоко избил ее.

Роза уверяет, что рассталась со вторым мужем Юрием Андреевым после того, как тот жестоко избил ее. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Со своим вторым мужем Роза познакомилась на шоу «Давай поженимся!». Разведенный инструктор по фитнесу Юрий пришел выбирать невесту, и в итоге закрутил роман с ведущей. Андреева не смутило, что его возлюбленная была на 10 лет старше. Через три года семейной жизни он поднял на Розу руку.

- Мне попался готовый альфонс. Я соскучилась по мужскому теплу, вниманию. Все дошло до того, что он начал раздражаться, его все начало бесить. И это привело к тому, что он меня избил. Загнал в угол, бил в маленькой спальне. Я знаю азы каратэ, но я не ожидала, что меня можно пинать ногами. Моя дочка-подросток видела свою окровавленную мать, мыла ей раны и вызвала скорую и полицию, - рассказала телеведущая.

Сам Андреев уверял, что никогда не трогал супругу, а вся история была придумана самой Розой ради славы и участия в ток-шоу Андрея Малахова.