14-летняя дочь Дженнифер Лопес отказалась быть девочкой

Дженнифер Лопес. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В полку звездных детей, испытывающих трудности с половой самоидентификацией, пополнение. Во время концерта на стадионе в Лос-Анджелесе американская певица Дженнифер Лопес объявила, что ее 14-летняя дочь Эмма является небинарной персоной. Джей Ло вывела девочку на сцену и спела вместе с ней дуэтом. При этом звезда отметила, что к Эмме теперь надо обращаться «они».

- Последний раз мы выступали вместе на большом стадионе, и я просила их спеть со мной все песни, но они отказались. Так что сегодня — особенное событие. Они очень, очень занятые. И дорого обходятся! Но я готова отдать целое состояние за то, чтобы выступать с ними хоть каждый день, ведь они — мой самый любимый партнер по сцене, - сообщила Дженнифер.

Эмма родилась в браке Дженнифер Лопес с певцом Марком Энтони. У девочки есть брат Макс, они двойняшки. Джей Ло и Марк Энтони развелись в 2011 году после семи лет семейной жизни. В подростковом возрасте дочь певицы радикально сменила имидж. Она сделала короткую стрижку, начала носить свободные футболки и мешковатые джинсы. Поклонники давно задавали певице в соцсетях вопросы о странностях ее дочери, но звезда их игнорировала.

Дочь певицы Эмма сделала короткую стрижку и начала носить свободную одежду. Фото: EAST NEWS

Дженифер решила предоставить своей дочери возможность самой решить, кто она – мальчик или девочка. Таких же взглядов придерживаются многие звездные коллеги певицы. Так, сын голливудской звезды Шарлиз Терон Джексон уже давно разгуливает по Беверли-Хиллз в девичьих нарядах. Актриса усыновила двоих темнокожих детей: Джексона и Августу, и с недавних пор подчеркивает, что у нее «две прекрасные девочки».

- Да, я тоже думала, что он мальчик. До тех пор, пока в три года он не посмотрел на меня и не сказал: «Я не мальчик!». Вот и все! У меня есть две красивые дочери, которых, как и любой родитель, я хочу защищать и видеть успешными, - сообщила Шарлиз в одном из интервью.

Джей Ло заявила, что Эмма является небинарной персоной. Фото: EAST NEWS

Сын голливудских звезд Наоми Уоттс и Лива Шрайбера Сэм тоже давно носит платья. Недавно парень закончил школу. На выпускной он пришел в красивом белом платье, с распущенными длинными волосами, с макияжем и оранжевым маникюром. Говорят, стиль Сэмми сформировался в результате экспериментов с маминым гардеробом. А Наоми возражать не стала.

Еще один мальчик, обожающий девчачьи наряды, - сын актеров Меган Фокс и Остина Грина Ноа. Меган как-то посетовала в интервью, что над мальчиком смеются в школе, но ей все равно: она готова во всем поддержать его.

Сын певицы Мадонны тоже решил заявить на весь мир о своей гендерной самоидентификации. Приемный сын певицы и британского режиссера Гая Ричи 16-летний Дэвид Банда уже два года носит платья.

В женских нарядах часто позирует и сын Уилла Смита Джейден Смит.

- Если я хочу носить платья, я буду это делать, и это станет началом новой волны, - написал он как-то в соцсетях.

У Эммы есть брат Макс, они двойняшки. Фото: EAST NEWS

А вот старшая дочь актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло, с трех лет требовавшая называть ее Джоном, недавно перешла на более женственный стиль. Девочка с детства носила мальчиковую одежду и категорически отказывалась от платьев, коротко стриглась и во всем копировала братьев. Но с недавних пор она отрастила длинные волосы и стала выбирать вещи, которые с полным правом можно назвать девчачьими. Девушка серьезно увлеклась танцами. Возможно, именно это повлияло на ее восприятие самой себя.