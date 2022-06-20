В США выпустили памятку для занятий сексом при оспе обезьян

Если полового контакта избежать не удалось, то желательно заниматься любовью в одежде Фото: Shutterstock

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовал рекомендации по занятию сексом в условиях повышенного риска заболеваемости оспой обезьян, заодно снабдив их красочной памяткой.

Основная рекомендация, как пишет Forbes, – это отказ от занятий сексом. Но если таковой не рассматривается, то CDC рекомендует: заниматься виртуальным сексом; или самоудовлетворением, причем в случае, если такое действо происходит не в одиночестве, то необходимо соблюдать дистанцию с партнером; отказ от поцелуев; обязательные водные процедуры после секса. Также если полового контакта избежать не удалось, то желательно заниматься любовью в одежде, а если кто-то из партнеров уже заражен оспой обезьян, то ему необходимо максимально прикрыть одеждой высыпания.

Рекомендации признаны полезными, но недостаточными

Некоторые рекомендации вызвали недоумение специалистов в области инфекционных заболеваний, поскольку передачу оспы обезьян при половом контакте одежда не остановит, равно как и соблюдение дистанции (при парном или групповом самоудовлетворении).

Вирус оспы обезьян передается в том числе и воздушно-капельным путем, и, как пошутил один из врачей, «при занятии сексом в одежде ни бюстгальтер, ни трусы не смогут заменить защитную маску».

Также специалисты порекомендовали тщательно мыть не только руки и лицо, но и использовавшиеся секс-игрушки и фетиш-снаряжение; стоит также поменять и постирать постельное белье.

Они удивились отсутствию главной рекомендации, написав по этому поводу следующее: «Обнаружив на своей коже непонятную сыпь, не приступайте к половому акту и не дистанцируйтесь от партнера, чтобы помастурбировать, а обратитесь к врачу».

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