Донор в Шотландии не смог сдать кровь из-за вопроса о беременности

Синклер наткнулся в обязательной перед сдачей крови анкете на вопрос, не является ли он на данный момент беременным

66-летнему донору со стажем, шотландцу Лесли Синклеру отказали в очередной сдаче крови из-за того, что мужчина отказался отвечать на вопрос - не является ли он беременным. По мнению донора, политика инклюзивности в клинике доходит до маразма.

Во время очередной поездки в клинику в Стерлинге Синклер наткнулся в обязательной перед сдачей крови анкете на вопрос, не является ли он на данный момент беременным, пишет The Telegraph.

Вначале это донора позабавило, и он сказал врачам, что для мужчины его возраста это, пожалуй, уже не актуально. Однако медики заупрямились и заявили, что без ответа на обязательный вопрос анкет не смогут взять кровь.

– Это бессмысленно, и меня злит, потому что есть уязвимые люди, которые ждут крови, в том числе дети, и отчаянно нуждаются в помощи. Но им было отказано в моей крови из-за обязательства ответить на вопрос, на который в принципе не может быть ответа, – возмутился Синкклер.

В ответ на это ему объяснили, что политика клиники, направленная на содействие инклюзивности, предполагает равные вопросы для всех доноров, вне зависимости от того, кем они себя считают или являются на самом деле. Эту информацию подтвердили и в Национальной службе переливания крови Шотландии.