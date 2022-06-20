Хиллари Клинтон отказалась участвовать в следующих президентских выборах

В 2016 году Хиллари Клинтон проиграла жесткую борьбу за президентское кресло Фото: REUTERS

Экс-госсекретарь США, бывшая первая леди, кандидат в президенты США на выборах 2016 года Хиллари Клинтон однозначно заявила, что не планирует бороться за место в Белом доме в 2024 году.

– Об этом не может быть и речи, – заявила 74-летняя Клинтон, отвечая на вопрос журналистов о своем возможном участии в выборах президента.

Политик и государственный деятель, составившая основную конкуренцию Дональду Трампу во время президентской гонки в 2016 году, уверена, что основным кандидатом на высший пост в стране от Демократической партии будет действующий ныне президент США Джо Байден. Кроме того, Клинтон не исключила участия в выборах своего давнего противника Дональда Трампа, пишет Insider.

В 2016 году Хиллари Клинтон проиграла жесткую борьбу за президентское кресло Трампу, который стал старейшим в США президентом – в Белый дом эксцентричный американский лидер въехал в возрасте 70 лет. Как оказалось – это не предел: уже на следующих выборах, в 2020 году Трампа победил 78-летний Джо Байден.

В свою очередь и Трамп, и Байден уже подтвердили желание принять участие в выборах в 2024 году. Причем шансы Байдена большинство независимых экспертов оценивают как низкие – на фоне инфляции, согласно последним опросам, уровень поддержки президента упал до рекордно низких показателей и, если в Америке не произойдет экономического чуда, переизбрание Байдену не светит.

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