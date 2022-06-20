Кишиневская полиция сорвала концерт российских артистов

По оценкам организаторов, в воскресном митинге приняло участие около 40 тысяч человек Фото: REUTERS

Противостояние молдавских оппозиционеров с властями страны закончились срывом долгожданного концерта, в котором должен был принять участие Филипп Киркоров – полиция под надуманным предлогом задержала автомобиль, перевозивший разборную сцену для артистов.

Выступление было запланировано в финале митинга, который организовала в Кишиневе молдавская оппозиционная партия «Шор», с весны организующая в стране акции протеста в связи с непомерным ростом цен и ухудшением благосостояния граждан.

По оценкам организаторов, в воскресном митинге приняло участие около 40 тысяч человек. Активисты партии требуют наведения в стране порядка с ценами: среднегодовая инфляция в Молдавии перевалила за 29%, а цены на продукты питания с начала года выросли более чем на треть.

После того, как митингующим стало известно о задержании грузовика со сценой для концерта, участники акции переместились с центральной площади Кишинева к комиссариату и потребовали пропустить автомобиль.

– Люди попросили организовать концерт Филиппа Киркорова и других артистов – Давы, Ивана Дмитриенко. Мы пытались убедить власти, чтобы сцена доехала до площади, но представители полиции отказали нам в этой просьбе. Это настоящий беспредел, – заявила вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер.

В полиции ответили, что идет проверка автомобиля и его содержимого на наличие «подозрительных предметов». Пока митингующие и полицейские препирались, вышло время, отведенное на организацию концерта, и выступление артистов пришлось отменить.

По результатам протестной акции в «Шор» приняли решение создать оппозиционное движение, которое объединит всех несогласных с действиями правительства, с целью добиться внеочередных парламентских выборов.