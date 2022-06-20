В КНДР на фоне COVID-19 зафиксирована вспышка неизвестного заболевания

Hовая эпидемия может иметь для страны самые плачевные последствия Фото: REUTERS

Согласно сообщениям в американских и южнокорейских СМИ, которые ссылаются на собственные источники в КНДР, в Северной Корее на фоне роста заболеваемости граждан коронавирусом вспыхнула эпидемия неопознанного заболевания.

В КНДР вспышку нового заболевания называют острой кишечной инфекцией, в свою очередь, южнокорейские специалисты утверждают, что это может быть тиф или холера. Распространилось оно пока в одном из сельскохозяйственных регионов страны. Однако установить доподлинно, что за новая напасть свалилась на северян, пишет CNN.

Оказать им помощь невозможно – власти отказываются от подобных предложений. В частности, отверг официальный Пхеньян и пожертвованную им вакцину против COVID-19, упорно называя большинство случаев заражения коронавирусом «лихорадкой».

Эксперты утверждают, что происходит это, прежде всего, от недостатка систем тестирования коронавируса и нежелания властей признать, что справиться с болезнью самостоятельно они не могут.

О том, что в стране зафиксированы первые случаи заражения граждан COVID-19, власти Северной Кореи признали лишь в середине мая.

Специалисты предупреждают, что система здравоохранения КНДР не готова к противодействию коронавирусу, а новая эпидемия может иметь для страны самые плачевные последствия.

В свою очередь Центральное телеграфное агентство Северной Кореи призывает граждан соблюдать профилактические меры, а также сообщает об интенсивном мониторинге ситуации в регионе, в котором отмечена вспышка кишечной инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

КНДР готова провести ядерное испытание в любое время

Агентство "Ренхап" сообщило, что КНДР готова провести ядерное испытание в любое время (подробнее)