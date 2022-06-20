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В мире20 июня 2022 5:30

В КНДР на фоне COVID-19 зафиксирована вспышка неизвестного заболевания

Эксперты считают, что система здравоохранения страны испытывает запредельные нагрузки
Юрий МАЙБОРОДА
Hовая эпидемия может иметь для страны самые плачевные последствия

Hовая эпидемия может иметь для страны самые плачевные последствия

Фото: REUTERS

Согласно сообщениям в американских и южнокорейских СМИ, которые ссылаются на собственные источники в КНДР, в Северной Корее на фоне роста заболеваемости граждан коронавирусом вспыхнула эпидемия неопознанного заболевания.

В КНДР вспышку нового заболевания называют острой кишечной инфекцией, в свою очередь, южнокорейские специалисты утверждают, что это может быть тиф или холера. Распространилось оно пока в одном из сельскохозяйственных регионов страны. Однако установить доподлинно, что за новая напасть свалилась на северян, пишет CNN.

Оказать им помощь невозможно – власти отказываются от подобных предложений. В частности, отверг официальный Пхеньян и пожертвованную им вакцину против COVID-19, упорно называя большинство случаев заражения коронавирусом «лихорадкой».

Эксперты утверждают, что происходит это, прежде всего, от недостатка систем тестирования коронавируса и нежелания властей признать, что справиться с болезнью самостоятельно они не могут.

О том, что в стране зафиксированы первые случаи заражения граждан COVID-19, власти Северной Кореи признали лишь в середине мая.

Специалисты предупреждают, что система здравоохранения КНДР не готова к противодействию коронавирусу, а новая эпидемия может иметь для страны самые плачевные последствия.

В свою очередь Центральное телеграфное агентство Северной Кореи призывает граждан соблюдать профилактические меры, а также сообщает об интенсивном мониторинге ситуации в регионе, в котором отмечена вспышка кишечной инфекции.

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