На Украине попытались отменить Чайковского – не получилось

Окончательную точку руководители киевской консерватории поставили на себе, предложив проводить Международный конкурс имени Чайковского на Украине

Занятная, братцы, история приключилась намедни в консерватории города Киева. Той самой, что носит имя великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Сами понимаете, в наше время, да еще в рамках обвально-повальной дерусификации Украины оставлять такое наименование сродни государственной измене.

А потому Ученый совет сего почтенного высшего учебного заведения собрался на свое заседание, чтобы принять решение по этому вопросу – доколе или ладно. И, надо признать, ученые мужи от музыки решили на этот раз в пользу композитора.

- Воевать могут правительства и армии, культуры же никогда не могут воевать друг с другом. Они могут конкурировать или взаимообогащаться. Чайковский, как и Шекспир, не принадлежит одному конкретному народу, он принадлежит всему миру, - заявил член наблюдательного совета консерватории Юрий Рыбчинский. В итоге было решено, что консерватория должна оставить в своем названии имя великого композитора, о чем и составили обращение к президенту.

Конечно, такой подход абсолютно логичный и единственно правильный. В России, например, никто не протестует против Тараса Шевченко и памятников ему. И можно было бы даже поаплодировать такому решению и словам Рыбчинского, попутно загрузив на подвалы СБУ членов Ученого совета консерватории, если бы не одно "но".

Руководство консерватории постаралось по максимум отработать при принятии этого решения в духе свидомого украинствующего патриотизма. Преподаватели "консервы" в своем обращении к президенту Зеленскому постарались отметить, что Чайковский происходил из запорожских казаков, один из его предков носил фамилию Чайка и даже участвовал в Полтавской битве (правда, не уточняя, на чьей стороне), после которой и умер от ран. Правда, исторические хроники свидетельствуют, что он прожил после этого сражения еще долго и умер в очень почтенном возрасте. Ну да сейчас не об этом.

Чайковский, по словам киевских музыкальных светил, относился к Украине "с неимоверной любовью" (хотя про Украину тогда никто не говорил, потому что слова такого не знали). Кроме того, он, как считают в Киеве, "написал здесь много своих произведений" и стал основателем высшего музыкального образования Незалежной.

Я, конечно, не музыковед (хотя в детстве и посещал музыкальную школу по классу аккордеона и даже чуть было не закончил ее), но проукраинский период жизни и творчества Чайковского ничего не помню. Вот у Пушкина, например, была такие периоды. Александр Сергеевич в Михайловском или там Болдинская осень с ее знаменитыми "Повестями Белкина" или "Маленькими трагедиями", Петербургский период и т.д. Про Чайковского же, например, удалось найти, что он куда-то в Европу отправлялся через Одессу. Ну да, ладно, в конце концов, может, и было такое. Но объявлять такое про Чайковского – это все равно, что называть Шекспира африканцем на основании того, что он писал и о маврах тоже. Хотя все понимают, что Шекспир, он и в Африке Шекспир.

В своем обращении к Зеленскому светочи украинской музыкальной культуры особо подчеркнули "опасность манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом" и попросили "поддержать все меры для возвращения Украине композитора с украинскими корнями, для защиты его наследия от использования ее агрессором как инструмента разрушения украинской сущности".

Вот тебе, бабушка, и "взаимообогащение культур" по-украински.

Окончательную точку руководители киевской консерватории поставили на себе, предложив проводить Международный конкурс имени Чайковского (самый престижный в мировой музыкальной культуре) на Украине, отобрав это право у России. Совсем, как нынешний министр культуры Незалежной Александр Ткаченко, который предложил Евросоюзу украсть/отобрать у России ее культурные центры и здания в Европе, их продать, а выручку от продажи, нет, даже не поделить, а просто все отдать Киеву.

На этом культура на Украине окончательно гикнулась, "двинула кони" и приказала долго жить, оставив только украинство. В основе которого всего лишь два совсем не арифметических действия – отнять или украсть.

Даже вот такие вот культурные люди, музыковеды, композиторы, преподаватели и т.д. попытались выдавить из себя что-то в сфере культур-мультур, но и тут победило все то же украинство.