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Политика20 июня 2022 6:10

На Украине попытались отменить Чайковского – не получилось

Ученый совет консерватории выступил против отказа от имени Чайковского
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Окончательную точку руководители киевской консерватории поставили на себе, предложив проводить Международный конкурс имени Чайковского на Украине

Окончательную точку руководители киевской консерватории поставили на себе, предложив проводить Международный конкурс имени Чайковского на Украине

Занятная, братцы, история приключилась намедни в консерватории города Киева. Той самой, что носит имя великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. Сами понимаете, в наше время, да еще в рамках обвально-повальной дерусификации Украины оставлять такое наименование сродни государственной измене.

А потому Ученый совет сего почтенного высшего учебного заведения собрался на свое заседание, чтобы принять решение по этому вопросу – доколе или ладно. И, надо признать, ученые мужи от музыки решили на этот раз в пользу композитора.

- Воевать могут правительства и армии, культуры же никогда не могут воевать друг с другом. Они могут конкурировать или взаимообогащаться. Чайковский, как и Шекспир, не принадлежит одному конкретному народу, он принадлежит всему миру, - заявил член наблюдательного совета консерватории Юрий Рыбчинский. В итоге было решено, что консерватория должна оставить в своем названии имя великого композитора, о чем и составили обращение к президенту.

Конечно, такой подход абсолютно логичный и единственно правильный. В России, например, никто не протестует против Тараса Шевченко и памятников ему. И можно было бы даже поаплодировать такому решению и словам Рыбчинского, попутно загрузив на подвалы СБУ членов Ученого совета консерватории, если бы не одно "но".

Руководство консерватории постаралось по максимум отработать при принятии этого решения в духе свидомого украинствующего патриотизма. Преподаватели "консервы" в своем обращении к президенту Зеленскому постарались отметить, что Чайковский происходил из запорожских казаков, один из его предков носил фамилию Чайка и даже участвовал в Полтавской битве (правда, не уточняя, на чьей стороне), после которой и умер от ран. Правда, исторические хроники свидетельствуют, что он прожил после этого сражения еще долго и умер в очень почтенном возрасте. Ну да сейчас не об этом.

Чайковский, по словам киевских музыкальных светил, относился к Украине "с неимоверной любовью" (хотя про Украину тогда никто не говорил, потому что слова такого не знали). Кроме того, он, как считают в Киеве, "написал здесь много своих произведений" и стал основателем высшего музыкального образования Незалежной.

Я, конечно, не музыковед (хотя в детстве и посещал музыкальную школу по классу аккордеона и даже чуть было не закончил ее), но проукраинский период жизни и творчества Чайковского ничего не помню. Вот у Пушкина, например, была такие периоды. Александр Сергеевич в Михайловском или там Болдинская осень с ее знаменитыми "Повестями Белкина" или "Маленькими трагедиями", Петербургский период и т.д. Про Чайковского же, например, удалось найти, что он куда-то в Европу отправлялся через Одессу. Ну да, ладно, в конце концов, может, и было такое. Но объявлять такое про Чайковского – это все равно, что называть Шекспира африканцем на основании того, что он писал и о маврах тоже. Хотя все понимают, что Шекспир, он и в Африке Шекспир.

В своем обращении к Зеленскому светочи украинской музыкальной культуры особо подчеркнули "опасность манипулирования именем Чайковского как имперским нарративом" и попросили "поддержать все меры для возвращения Украине композитора с украинскими корнями, для защиты его наследия от использования ее агрессором как инструмента разрушения украинской сущности".

Вот тебе, бабушка, и "взаимообогащение культур" по-украински.

Окончательную точку руководители киевской консерватории поставили на себе, предложив проводить Международный конкурс имени Чайковского (самый престижный в мировой музыкальной культуре) на Украине, отобрав это право у России. Совсем, как нынешний министр культуры Незалежной Александр Ткаченко, который предложил Евросоюзу украсть/отобрать у России ее культурные центры и здания в Европе, их продать, а выручку от продажи, нет, даже не поделить, а просто все отдать Киеву.

На этом культура на Украине окончательно гикнулась, "двинула кони" и приказала долго жить, оставив только украинство. В основе которого всего лишь два совсем не арифметических действия – отнять или украсть.

Даже вот такие вот культурные люди, музыковеды, композиторы, преподаватели и т.д. попытались выдавить из себя что-то в сфере культур-мультур, но и тут победило все то же украинство.

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