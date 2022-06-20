Константин Майор, владелец медиахолдинга MAER: «Топ-10 крупнейших иностранных компаний-рекламодателей приостановили свои рекламные бюджеты»

Константин Майор Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О тенденциях на рынке цифровой наружной рекламы в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда» на площадке Петербургского международного экономического форума рассказал трехкратный лауреат премии «Медиаменеджер России», основатель, владелец медиахолдинга MAER Константин Майор.

ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ РЫНОК ВЫРОС НА 40 ПРОЦЕНТОВ

- Константин, медиахолдинг MAER - один из лидеров среди операторов крупноформатной цифровой наружной рекламы. Давайте посмотрим на ситуацию на этом рынке в целом. Последние события насколько серьезно отразились на рынке цифровой наружной рекламы?

- Рынок рекламы, в том числе, наружной, разделился на две половины. Первая – это те компании, которые владеют технологичными рекламными конструкциями. Я считаю, несмотря на кризисы, несмотря на отход крупных транснациональных компаний из России, такие предприятий ждет большое будущее. Другая сторона медали – не технологичные компании, которые используют стандартные форматы наружной рекламы. Здесь, конечно, есть проблемы, происходит кризис и падение продаж.

Мы себя относим к технологичным компаниям. К компаниям, которые занимаются не только размещением на больших красивых медиафасадах, медиаэкранах рекламной информации, но еще и сбором данных и обработки этой аудитории, которая видела тот или иной рекламный контент.

- Есть возможность «оцифровать» ваши слова?

- Давайте я начну с сегодняшнего дня. Первый квартал пролетел у нас на дрожжах 2021 года. В том году рынок рекламы вырос от 20 до 40 процентов. То есть, послепандемийный скачок был сильный! И первый квартал текущего года пролетел на заделе красивого прошлого года. Со второго квартала, конечно, начались очень сильные изменения. Топ-10 крупнейших иностранных компаний-рекламодателей приостановили свои рекламные бюджеты полностью, все. Соответственно, мы стали иметь дело только с российскими компаниями, которые имеют рекламные бюджеты, но они очень детально рассматривают трату каждой копейки. Соответственно, только технологии сегодня нас спасают. Если бы мы не могли измерять ту аудиторию, которая проезжает мимо наших конструкций, если бы не могли доходить до них с помощью нашей технологии в интернет, тогда бы, наверное, точки роста у нас не было такой, как сегодня.

- Насколько я понимаю, вы работаете не только в Москве и Петербурге, но и в других крупных…

- Мы покрываем порядка 75-80% населения страны. Это Москва, Санкт-Петербург и крупнейшие города-миллионники.

- Вы обладаете уникальной информацией: можете сравнить, как меняется ситуация в столицах и в глубинке, по кому больнее все-таки ударили последние события?

- По всем ударили одновременно. Потому что как малый и средний бизнес был в регионе, например, в Екатеринбурге, Новосибирске, Омске, Сочи, так он и есть. Да, мы видим резкое сокращение активности крупных зарубежных компаний. Но другая, самая интересная тенденция – крупнейшие российские компании в два-три раза увеличили свои активности. Начиная с марта этого года, все российские компании поменяли подходы к способу продвижения. Это и строительные компании, это и банковский бизнес. Мы видим, как скачут ставки вкладов, соответственно, финансовые институты все очень активно взялись за продвижение собственных продуктов. Разработали новые подходы для продвижения и размещения своих продуктов.

ЭФФЕКТ НА 360 ГРАДУСОВ

- В последнее время недели не проходит, чтобы из каких-то отраслей не уходили западные компании. То, о чем на самом деле вы уже коротко сказали. А из вашей отрасли ваши конкуренты пытаются уходить? Намечается ли какой-то отток технологий?

- Оттока технологий пока я не вижу никакого. Но очевидно, что компании, которые бурно развивали рынок рекламы, сейчас заняли очень жесткую активную позицию. Например, мы начали переговоры проводить с первыми лицами всех компаний, начали получать заказы так скажем из первых рук. Мы начали понимать задачи, проблемы и придумывать вместе решения по продвижению тех или иных продуктов. То есть, первые лица компаний вышли в ручное управление своим позиционированием на рынке. И для нас, как для технологичной компании, это очень интересно и в принципе мы с ними на одной волне. Конечно же, те компании, которые технологиями не обладают, им намного сложнее сейчас. Как раз-таки те, кто не успел технологически подготовиться к сегодняшнему бурному развитию бизнеса, тем, конечно, сейчас сложно развиваться.

- Как вы думаете, как дальше будет развиваться ситуации я на рынке?

- Вы знаете, никто сегодня не даст гарантий, что будет через месяц, через два, через три. Я вам одно скажу. Я работаю на рынке медиа уже более двух десятилетий. Кстати, нашему медиахолдингу в этом году исполнилось 20 лет.

- Поздравляем!

- Но ключевое, что мы заранее готовились к развитию нашего медиахолдинга. Так как мы росли бурно, сегодня отвечаем всем требованиям рынка. Мы и дальше растем. Рынок будет меняться. Та ситуация, которая сегодня сложилась в медиабизнесе, она только даст большой толчок к росту этого рынка, к развитию технологий. Сегодня, например, мы подписываем с «Русской медиагруппой» соглашение о партнерстве. Мы уже добились того, что наши медиаэкраны синхронизированы со всеми радиостанциями России. То есть, мы можем продавать не просто наружную рекламу, а давать дополнительный охват. Вы проезжаете в своем красивом автомобиле по улицам города, слушаете радио, бросаете взгляд на медиафасад и видите ту же рекламную информацию, что и по радио. Возникает эффект 360 градусов. Представляете?!