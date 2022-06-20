Минобороны России опубликовало видео артдуэли на Донбассе

После проведения боевой стрельбы расчеты РСЗО «Ураган» совершили смену огневых позиций

Артиллерийские подразделения Вооруженных Сил России в ходе специальной военной операции продолжают поражать артиллерийские батареи ВСУ, разрушать сооружения и пункты управления войсками, уничтожать огневые средства, вооружения и военную технику противника. В первую очередь бьют по тем, что обстреливают дома мирных граждан. Стоит только "заговорить" вражеской артиллерии, как в небо поднимаются беспилотники. Они засекают временные позиции и сообщают координаты нашим артиллерийским подразделениям.

"В ходе проведения воздушной разведки расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» вскрыли замаскированные позиции ВСУ и передали информацию на командный пункт артиллерии. После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган» Западного военного округа нанесли удар по выявленным позициям противника", - комментируют кадры в Минобороны России.

На кадрах Минобороны можно видеть, как оператор беспилотника в ходе артдуэли ведет корректировку артиллерийского огня и фиксирует уничтожения целей. Кадры огневого поражения в режиме реального видит и командир пункта артиллерии.

После проведения боевой стрельбы расчеты РСЗО «Ураган» совершили смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

Только после этого начальник штаба реактивного дивизиона Александр дал интервью журналистам: «Поражаем командные пункты, артиллерию противника в первую очередь. Снаряды осколочно-фугасные, дальность минимальная от 10 километров. Конечно же, тяжело. Но все справляются. Все работают, заряжены на работу. Морально-психологическое состояние у всех отличное».

Оценку точности работы артиллеристов дал на прошлом брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он заявил, что украинские вооруженные силы понесли значительные потери от контрбатарейной борьбы. Военнослужащий 22-ой мотопехотной бригады ВСУ, взятый в плен в районе населенного пункта Перемога, сообщил о том, что за последние 10 дней в артиллерийских подразделениях, действующих на Харьковском направлении, потери составили 380 человек, в том числе 90 – безвозвратные.

Чтобы обучить новых артиллеристов требуется около трех недель. Этого времени у Киевских властей уже нет.

За прошлые выходные в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено свыше 400 националистов, 10 танков и других боевых бронированных машин, 11 орудий полевой артиллерии, 11 пусковых установок реактивной системы залпового огня и 28 специальных автомобилей.

СПРАВКА «КП»

Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ураган», как наиболее маневренная и и оперативная артиллерия предназначена для поражения бронетехники мотопехотных и танковых подразделений противника в местах сосредоточения и на марше, разрушения пунктов управления, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, складов боеприпасов и других целей.