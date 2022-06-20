«У нас вы бронируете не отель, а полноценное путешествие»

Евгений Чаркин Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОЕЗДА, ОТЕЛИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

- Евгений Игоревич, хочется спросить у вас, почему РЖД решили заняться, казалось бы, непрофильным для себя бизнесом? Я имею в виду сервис бронирования «Travel.rzd».

- Наши «цифровые» продажи билетов на поезда дальнего следования (через сайт rzd.ru, - Ред.) достигли 75%. И мы посчитали, что 30% людей, которые покупают билет на поезд, приобретают его с целью совершить путешествие. Мы говорим про примерную аудиторию в 20 млн человек. Поэтому с точки зрения внимания к клиенту, с точки зрения нашей стратегии клиентоцентричного взаимодействия мы посчитали важным предложить новый сервис. При этом я бы даже не назвал это сервисом бронирования отелей. Поскольку мы говорим и об отелях, и об экскурсиях, то это сервис бронирования впечатлений. И далее мы будем набор этих самых впечатлений для клиентов расширять постоянно.

- Официально сервис был представлен в марте. Но, насколько я знаю, он был готов еще в ноябре - надо полагать, сервис тестировался в закрытом режиме. Это говорит о том, что уже есть определенный набор информации, позволяющий делать какие-то выводы о результатах. Как это все работает?

- Действительно, чтобы быть уверенными, что у нас все работает удобно и качественно, нам было важно максимально получить обратную связь от клиентов, от пользователей. Поэтому мы действительно тестировали сервис с ноября. И так случилось, что в момент, когда наш рынок покинули известные зарубежные сервисы бронирования (Booking.com, Agoda.com и т. д., - Ред), мы и объявили о старте работы нашего сервиса. Так совпало.

За это время мы наблюдаем большой прирост аудитории - на данный момент это 150 тысяч посетителей в месяц. Но, конечно же, это только начало, поскольку сервис молодой, он развивается. Бронирование отелей произошло уже в ста с лишним городах. И список самых популярных городов уже понятен.

- Какие города пользуются наибольшей популярностью, куда чаще всего люди хотят поехать?

- С точки зрения отелей в топе Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань. Если говорить про экскурсии, то здесь опять же Санкт-Петербург, но интересно, что в топе еще Кисловодск.

ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

- Как мы уже сказали, крупные игроки покинули нас. Насколько этот рынок сейчас конкурентен? Что-то мне подсказывает, что РЖД - не единственный игрок, который на это поле вступил и хочет побороться за российских клиентов, понимая, как сильно сейчас развивается внутренний туризм.

- Совершенно точно, тут монополии нет, и это нормально, конкуренция должна быть. Наше преимущество в том, что мы обеспечиваем весь набор возможностей для клиентов, начиная от возможности путешествовать с помощью железной дороги. И, в отличие от других подобных сервисов, предоставляем не просто отель, а возможность заказать себе путешествие целиком, включая набор впечатлений. В этом наша сильная сторона и мы точно ее будем дальше развивать.

- По поводу «дальше». Не могу не спросить о планах по развитию проекта «Travel.rzd». Каким вы видите сервис в ближайшее время, какие функции там могут появиться?

- Мы будем расширять набор впечатлений, будем добавлять культурные мероприятия (выставки, концерты и т. д.), чтобы человек, зайдя на наш портал, мог целиком забронировать и реализовать путешествие.

- Я езжу по железной дороге. Получается, что, например, купив билет, я получу предложение на сайте заглянуть на «Travel.rzd» и сразу буду понимать, какие события будут происходить в городе во время моей поездки.

- Именно так. Это то, что мы сейчас заложили в развитие проекта. Действительно, вы можете купить билет на поезд, но если вы хотите, то будете иметь возможность заказать путешествие целиком. И в этом, повторюсь, наша сильная сторона.

- Делятся ли этой информацией регионы, в которые поедут туристы? Ведь это в их интересах.

- Конечно, в их интересах. Это ситуация, в которой выигрывают все – и наши клиенты, и регион, поскольку он получает ресурс с многомиллионной аудиторией, на котором можно представить свои возможности. И, конечно, выигрываем мы, поскольку мы можем предоставить клиенту полный спектр сервисов для путешествий.

- Спасибо большое, Евгений Игоревич! А проекту «Travel.rzd» пожелаем расти, развиваться и, собственно, эти впечатления нам дарить.