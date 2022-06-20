Оружия нет: Украина собирается воевать с Россией лопатами

Кулеба пригрозил Западу тяжелыми последствиями в случае задержки поставок Киеву новых вооружений Фото: REUTERS

Ни в малейшей степени не остудила воинственный пыл у главы МИД Украины Дмитро Кулебы травма ноги (на недавних переговорах Зеленского с Шольцем, Макроном и Драги он присутствовал с гипсом на нижней конечности и подпрыгивал бодрым петушком на костылях). В интервью немецкому телеканалу ARD (аналог нашего "Первого канала") он пригрозил Западу тяжелыми последствиями в случае задержки поставок Киеву новых вооружений и нарисовал тяжелейшие для Украины перспективы в случае предательства Евросоюза и США.

- Если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем воевать лопатами, но мы будем защищаться, потому что эта война — война за наше существование, - заявило это воинственное существо, которое, судя по биографии, имеет об армии исключительно теоретическое представление, поскольку даже срочную не служило.

Правда, абзацем позже он постарался смягчить резкость своих слов: "Если оружие будет отправлено позже, мы все равно скажем "спасибо", но тогда многое будет потрачено впустую, много людей погибнет".

Ну, это уже дежурный реверанс. Мало того, что солдаты и офицеры ВСУ, безусловно, обрадуются такой перспективе "воевать лопатами", так еще и хочется спросить самого Дмитро, а лопаты откуда возьмете? Польша гуманитаркой пришлет? Штаты включат в список поставок по ленд-лизу? Или Литва отдарится в ответ за украинскую "гуманитарную помощь" в виде колючей проволоки?

А почему, кстати, именно лопаты? Украине же привычней танцевать гопак на граблях. Нет, если грабли не выдержали, и все уже сломались, тогда понятно, тогда другое дело.

То ли Кулебе наконец-таки рассказали старый советский анекдот про "самые страшные русские войска – стройбат, которому даже оружия не дают", но он воспринял его на полном серьезе. То ли на него оказала такое влияние пропагандистская сказка о киевлянке, которая сбила БПЛА банкой с соленьями. Непонятно. Тем более, что свидетели до сих пор расходятся в мнениях, были в банке соленые огурцы или помидоры. И всем нормальным и здравомыслящим людям давно ясно, что эти рассказы из той же серии, что и вранье о "Призраке Киева". Уж извините, но и то, и другое не дотягивает не то что до мифов Древней Греции, но и даже до бытовой сказки.

Понять Дмитро Ивановича (вот же не повезло человеку с русским отчеством, мог бы быть каким-нибудь Мыколаевичем) можно. Мало того, что Еврокомиссия пока условно одобрила наделение Незалежной статусом кандидата в члены и обставила это, впервые в своей истории, целым рядом таких условий, что статус можно отозвать в любой момент, так еще и с поставками вооружений с Запада полная непонятка. То ли в июле пришлют новые вооружения, то ли в августе, то после дождичка в четверг. А тут еще и глава СНБО Алексей Данилов встал на сторону военных и утюжит штатских из команды Зеленского, как асфальтовый каток дохлую кошку. В общем, позиции пошатнулись. Вот он и истерит, вот он уже и на грани нервного срыва.

Нет, чтобы следовать совету Алексея Арестовича. Который в последнее время, вообще, стал советником и консультантом по любым вопросам. Его давеча спросили, что главное в сексе. Так Арестович повернулся, отхлебнул кофе из кружки (или что ку него там было налито) и глубокомысленно одним слово ответил: "Доверие".

Понятно, Дмитро Иванович? Доверие! Это ведь только со стороны кажется, что Европа любит вас и пользует, как дворовую девку. Вы же понимаете, что это любовь? Вас любят. А потому – расслабьтесь и получайте удовольствие.

Если больше не от чего, то, на худой конец – от лопаты.