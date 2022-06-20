Отказавшаяся от России Анна Нетребко лишилась квартиры на Манхэттене за 3 млн долларов

Оперная дива намекнула, что попала под санкции в США Фото: Алексей БУЛАТОВ

Космополитичная Анна Нетребко, которая после 24 февраля оказалась в ситуации "и здесь не простят, и там не поймут", в последнем интервью честно призналась - она все же попытается усидеть на двух стульях: "и даже на трех, если придется". Видимо, так оперная дива символично описала Россию, Австрию и Америку, где до недавних событий у нее были и недвижимость, и многомиллионные контракты.

Однако, в фокусе с тремя стульями что-то пошло не так. Оказалось, в США не готовы слушать риторику о том, что оперная дива, хоть и осуждает спецоперацию, но по-прежнему считает себя русской, а Россию - своей родиной. Для начала "Метрополитен-опера" в постановке "Турандот" заменила Нетребко украинской вокалисткой, а вскоре отменила выступления россиянки на ближайшие годы. Так гендиректор оперы Питер Гелб отомстил артистке за отказ сделать под диктовку заявление против российского президента.

А теперь выяснилось, что оперная дива лишилась элитной недвижимости в самом сердце Нью-Йорка - 170-метровых апартаментов на Манхэттене с видом на Гудзон, которыми она владела с 2010 года. Всплыло это случайно, когда в соцсетях Нетребко показала новый интерьер своего жилья в австрийской Вене. Одна из подписчиц вспомнила нью-йоркскую квартиру: там, мол, дизайн более пестрый и прикольный.

- Нью-йоркской квартиры больше нет.., - ответила Анна.

- Боже, Анна, извините, не думала, что все так серьезно. Очень сожалею. Не расстраивайтесь! И плевать на этих забугорских тварей, - эмоционально высказалась собеседница, видимо, имея ввиду, что недвижимость забрали вслед за контрактами. Эти догадки сама звезда косвенно подтвердила, поблагодарив за поддержку смайликами в виде сердечек.

Между тем, официально в санкционные списки в США Анну Нетребко пока не вносили, и на каких основаниях могли забрать ее элитную недвижимость - большой вопрос. Эту жилье, состоящее из двух соседних квартир на 32-м этаже небоскреба на Манхэттене, певица купила в 2010 году вместе с бывшим мужем - оперным певцом из Уругвая Эрвином Шроттом. Эта недвижимость стала третьей в семье Нетребко после квартир в Санкт-Петербурге и Вене, а ее покупка обошлась паре почти в 3 млн долларов.

В нью-йоркских апартаментах было три спальни, две кухни, стеклянный балкон и панорамные окна в гостиной с видом на Центральный парк и реку Гудзон. Детскую для своего сына Тьяго Анна и Эрвин покрасили в желтый и зеленый цвета, лестницу - в синий, а спальню и кухню - в цвет лаванды. Последний раз артистка приезжала в свою квартиру в прошлом году: тогда впервые за долгое время пандемии Анна собрала дома большую компанию из трех десятков друзей.

ЗВОНОК ПЕВИЦЕ

- Давать комментарии за Анну Юрьевну в этой жизни не уполномочен никто, - категорично заявил kp.ru Владислав Монастырский - доверенное лицо, друг и помощник оперной дивы. - По поводу квартиры читайте Инстаграм (запрещен в РФ. - Ред.), там все написано. А если нет подробностей, значит, Анна Юрьевна не желает их разглашать.