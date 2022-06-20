Наталья Агре: Очень хочется, чтобы каждый из нас сегодня поработал по максимуму

Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, член Общественной палаты Российской Федерации Наталья Агре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, член Общественной палаты Российской Федерации Наталья Агре в интервью «Комсомольской правде» рассказала о современной педагогике и какие меры предпринимает Институт для сохранения правильных культурных кодов в России.

- Наталья Валентиновна, недавно вы выступили с законодательной инициативой - запретить нецензурно выражаться в присутствии детей. А какие еще проблемы в этой сфере нуждаются в оперативном решении?

- Сегодня в обществе есть определенное противоречие: с одной стороны, государство инвестирует огромные ресурсы в консолидацию всех ведомств вокруг темы воспитания - был изменен закон об образовании, в котором тема воспитания стала одним из основных направлений деятельности как Министерства просвещения, так и Министерства образования и Министерства культуры. Создается огромное количество медиапродуктов, идет перезапуск общественных организаций. Так, к 100-летию пионерского движения в России анонсировали создание общественной детско-юношеской организации - «Большая перемена». Таким образом мы сейчас реализуем государственную политику, направленную на то, чтобы у подрастающего поколения были сформированы правильные ценностные ориентиры.

С другой стороны, в медиапространстве мы видим абсолютно другие ориентиры. Недавно я участвовала в конференции на тему безопасности в цифровой среде: там очень много говорили о том, что у нас действительно ведется большая информационная война со странами Запада. Когда войну ведут недружественные для нас государства, это вполне объяснимо. Но меня намного больше беспокоит происходящее в родном информационном пространстве - на российском телевидении и радио, в блогосфере. То, что там транслируют, намного ниже нашего культурного кода и той культуры поведения, которая еще несколько лет назад была нашей визитной карточкой. У обычного рабочего, сельского жителя, дворника, инженера или музыканта - у нас у всех всегда были определенные правила поведения в отношении пожилых, женщин и детей. А сейчас взрослые люди недооценивают влияние, которое они оказывают на подрастающее поколение не только своим ежедневным поведением, но и профессиональной деятельностью, вот что меня волнует.

- Да уж, дети сейчас очень рано попадают в информационную среду и в соцсети.

- Да, причем я говорю об элементарных информационных ресурсах. Взять тех же самых блогеров, у которых миллионы подписчиков, или Telegram-каналы. Когда ты понимаешь, что тебя читает твой ребенок, то необходимо отдавать себе отчет, что либо он воспринимает транслируемые культурные коды как норму, либо же мы все делаем что-то не так. Потому что воспитанием не может заниматься только Министерство просвещения, этим должно заниматься общество. А это значит, что каждый из нас должен вносить свою лепту в формирование правильных ценностных ориентиров подрастающего поколения.

- Какие меры стоит предпринять государству и бизнесу для того, чтобы навести порядок в медиа-пространстве?

- Во-первых, каждая индустрия должна посмотреть сама на себя. Буквально на прошлой неделе в центре Москвы в связи с перезапуском одной из сетей быстрого питания вывесили целый ряд рекламных плакатов, которые содержали не столько ненормативную лексику, сколько лексику, которую не очень прилично употреблять даже в разговорной сфере. У меня в связи с этим вопрос: это дело рук рекламщиков? Я подготовила письмо, которое мы планируем направить президенту АКАР - там мы обращаемся с просьбой к представителям рекламной индустрии договориться и подписать собственный культурный кодекс, обозначив, что приемлемо и что недопустимо в рекламной сфере. Почему реклама настолько важна? На нее тратятся серьезные инвестиции для продвижения тех или иных продуктов. И получается, в содержании этих рекламных сообщений очень много того, что противоречит ценностным ориентирам, о которых мы сегодня говорим. Взять, к примеру, рекламу банков и прошлогоднюю историю с Моргенштерном.

- Музыкальная сфера - это вообще история отдельная.

- Наша музыкальная индустрия могла бы хоть немного приподняться над самой собой и нести, как говорится, в массы не только привлекательное и яркое, а все-таки формировать определенные понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо. Про телевидение мы уже говорили много раз: включаешь телевизор в прайм-тайм и видишь там то, что, наверное, и сам не очень хотел бы видеть… И если домохозяйка, мама или бабушка смотрят эти передачи, то и ребенок, который находится дома, вместе с ними у экрана - хотим ли мы доносить до наших детей такое?.. Как поступиться рейтингами для того, чтобы откорректировать контент - вот второй мой вопрос.

Наталья Агре и ведущий радио "Комсомольская правда" Антон Челышев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Давайте поговорим о проектах, которые Институт воспитания предлагает для решения этих проблем.

- Самая большая наша гордость - перевыпуск старейшего журнала «Семья и школа»: буквально на днях вышел очередной номер. Журнал находится в открытом доступе на одноименном сайте семьяишкола.рф. Более того, каждая из статей записана в аудио-подкасте для занятых родителей - они могут послушать их в машине. Я лично редактирую все содержание, потопу что для меня важна преемственность журнала. Есть публикации, которые мы берем и перерабатываем из советских номеров - поверьте, они никоим образом не потеряли своей актуальности. Вместе с нашими педагогами, учителями, экспертами и научными деятелями в сфере педагогики мы стараемся ретранслировать данные статьи, а также говорить в них и о проблемах нашего времени. «Семья и школа» - журнал вовсе не научный, он скорее базируется на понимании того, какие темы сейчас актуальны и освещает лучшие практики педагогов нашей страны. На мой взгляд, этим он и интересен: там можно прочитать историю как сельского учителя с Дальнего Востока, так и родителя многодетной семьи или, наоборот, матери-одиночки, справляющейся с повседневными проблемами. Поэтому мы этот проект очень любим и, кстати, Министерство просвещения тоже часто его упоминает, как один из успешных примеров внедрения традиций в повседневную жизнь и их сохранения.

- Что еще кроме журнала вы можете предложить педагогам, детям и родителям?

- Большая помощь для педагогов – это Всероссийские открытые уроки, которые мы проводим на тему национальных праздников и знаковых событий истории. Кроме видео-контента, мы разрабатываем методические рекомендации, перечень вопросов, тем для обсуждения, чтобы классные руководители по всей стране на основе готовых материалов могли провести урок самостоятельно. То же самое и для родителей – мы проводим Всероссийские открытые родительские собрания и марафоны в формате онлайн-вебинаров. Все эти видеоматериалы размещены на наших Интернет-ресурсах, и к ним можно обратиться в любое удобное время. В том числе, классные руководители могут воспользоваться ими для работы с родителями.

Причем все продукты Института воспитания, повторяю, абсолютно все - бесплатны. Буквально вчера мы запустили замечательный марафон для родителей детей от 0 до 3 лет - о том, как петь колыбельные. Это только кажется, что тема простая, однако сегодня родители детям поют мало, укладывать не умеют. Наши специалисты в доступной форме рассказывают о колыбельных как одной из практик воспитания, дают большой арсенал средств для общения с ребенком. Причем, они не только учат петь, но и сами поют вместе с теми, кто подключается к марафону. Поэтому Институт работает в первую очередь в интересах родителей и педагогов.

Еще одна составляющая нашей деятельности – профилактика: мы реализуем межведомственные семинары по профилактике правонарушений несовершеннолетними, в которых участвуют все субъекты профилактики – МВД, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы образования и другие. Мы вырабатываем систему, которая позволит наилучшим образом работать с детьми, попавшими в сложные жизненные ситуации, чтобы по максимуму помочь им оттуда выбраться.

Естественно, не забываем мы и про безопасность дорожного движения. На базе Института воспитания создан Федеральный ресурсный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, который разрабатывает методические рекомендации, обобщая опыт всей страны, и оказывает организационно-методическую деятельности «Лабораторий безопасности» и Центрам дополнительного образования в сфере безопасности дорожного движения.

Поэтому несмотря на то, что наш Институт очень маленький, мы проводим масштабную и очень важную работу и с большой любовью к людям.

- Наталья Валентиновна, вы ежегодно принимаете участие в ПМЭФ - какие у вас были ожидания от нынешнего 25-го юбилейного форума?

- Не могу не сказать о ситуации, которая сложилась в этот раз в стране - это и проходящая спецоперация, и экономическая ситуация, ею вызванная. Я ожидала и я это увидела - огромное единение людей, которые до этого находились в бОльшем диссонансе относительно друг друга - это очень чувствовалось по межведомственному взаимодействию с другими министерствами. На мой взгляд, такого открытого диалога, направленного на решение тех или иных поставленных задач, ранее не было. Мы долго к этому шли и, как оказалось, сложившаяся ситуация все катализировала, и все сплотились, почувствовали еще большее единение, частью огромной страны. Чтобы все те решения, которые должны быть приняты в экономике, демографии, безопасности производства начали работать как единый механизм. Очень хочется, чтобы сегодня каждый из нас приложил максимум усилий, чтобы наша страна становилась все более великой, успешной и счастливой, в которой улыбаются дети.