Леонид Гайдай мстил Наталье Варлей за отказ целоваться

Наталья Варлей в фильме «Кавказская пленница» Фото: кадр из фильма

Несколько лет назад актриса Наталья Варлей написала предельно откровенную автобиографическую книгу «Канатоходка», где рассказала о своей жизни… Ну, не все (она намекает, что воспоминаний хватит минимум на еще один том), но очень многое. И о личной жизни, и о работе. Вопреки распространенному мнению, она актриса не одной роли, и даже не двух: кроме «Кавказской пленницы» и «Вия», у нее несколько десятков интересных фильмов. Просто не столь популярных. А еще она сочинила много стихов и записала много песен. А еще исполнила десятки ролей в театре. А еще дублировала на русский сотни иностранных картин: ее голосом говорили и Катрин Денев в «Шербурских зонтиках», и Вероника Кастро в теленовелле «Дикая Роза»…

ИЗ РУМЫНИИ - ВО ВЛАДИВОСТОК

Наталья появилась на свет 22 июня 1947 года, в четыре часа утра, в румынском городе Констанце. Хотя могла родиться, например, в Болгарии, в Варне. Ее отец, капитан, взял свою беременную жену в плавание, и они путешествовали вокруг портов Восточной Европы. Естественно, в Румынии маленькая Наталья долго не задержалась - через считаные недели с родителями вернулась в Советский Союз. И сразу переехала практически на другой конец света - во Владивосток (отец получил назначение на Тихоокеанский флот). Там и провела первые три года жизни. Потом переехала в Москву. Потом - в Мурманск (из-за нового назначения отца). Потом - снова в столицу…

А там однажды с матерью пошла в цирк на Цветном бульваре и увидела объявление о наборе в детскую цирковую студию. Немедленно отправилась поступать - и поступила. А потом было цирковое училище. Гимнастика, акробатика, жонглирование, эквилибристика, взлеты на трапеции под купол… И еще был такой предмет, как актерское мастерство.

Вообще-то фамилия Варлей досталась ей от предка-валлийца, богатого конезаводчика, переехавшего в Россию и вскоре полностью обрусевшего. Но фамилию Варлей носила и известная французская актриса Мари Варлей, бабушка Станиславского. И Наталья Владимировна предполагает, что может состоять с нею в родстве. «Тогда не таким уж странным становится факт моего прихода в актёрскую профессию – при всей, казалось бы, неискоренимой застенчивости и неуверенности в себе!»

Наталья Варлей в фильме «Новогодний праздник отца и маленькой дочери» Фото: кадр из фильма

Еще в совсем ранней юности она снялась в короткометражке «Праздник» по рассказу Александра Грина. Потом, когда цирк был на гастролях в Одессе, Варлей увидел начинающий режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, был потрясен ее выступлением и немедленно предложил сниматься в своем дебютном фильме «Формула радуги». Хотел дать главную роль, но Варлей в свои 18 выглядела слишком юной, напоминала старшеклассницу - и в итоге появилась в роли небольшой.

Но именно благодаря «Формуле радуги» она попала в «Кавказскую пленницу». Кто-то сказал ассистентке Гайдая, что в «Формуле радуги» снимается «хорошая цирковая девочка», которую неплохо бы пригласить на пробы. Наталью пригласили. И невероятным образом она, не имеющая серьезного опыта работы в кино, обошла 500 других претенденток! Среди которых были и кинозвезды (Наталья Фатеева, Наталья Кустинская, Анастасия и Марианна Вертинские, Валентина Малявина, Лариса Голубкина, Виктория Федорова, Надежда Румянцева, Наталья Селезнева), и непрофессиональные киноактрисы, найденные ассистентами в балетных школах, в спортзалах или просто на улице.

С ПРЕМЬЕРЫ ВЫШЛА В СЛЕЗАХ И ПОШАТЫВАЯСЬ ОТ БОЛИ

Благодаря великолепной физической подготовке Варлей сама смогла выполнить в картине все трюки. Даже прыжок в горную речку, хотя Гайдай считал этот трюк слишком опасным и говорил: «Если бы это был последний кадр в фильме! А нам ещё полкартины снимать!..» Она сама сидела за рулем на съемках знаменитой сцены, где машина несется на Никулина, Моргунова и находящегося между ними Вицина (причем на одном из дублей у машины отказали тормоза - трио актеров, матерясь, разбежалось в разные стороны, а автомобиль чуть не задавил оператора, чудом остановившись в полуметре от него)… Правда, по словам Варлей, на монтаже Гайдай безжалостно сократил картину, выбросив из нее и большинство трюков с верховой ездой, и вообще множество неплохих эпизодов (которые теперь никто и никогда не увидит).

Еще в своей автобиографии Наталья Владимировна упомянула, что во время съемок Леонид Гайдай однажды проводил ее до гостиничного номера и там попытался поцеловать (у него ничего не получилось). Эта деталь была мгновенно подхвачена журналистами и появилась на обложках газет. Так или иначе, после инцидента с неудавшимся поцелуем вдруг выяснилось, что Варлей не будет озвучивать Нину: Гайдай сообщил, что возьмет вместо нее профессиональную актрису. «Говорил он это (или мне тогда так показалось) не просто жёстко, а жестоко и мстительно». Этой актрисой стала Надежда Румянцева, суперзвезда 60-х, которая сама пробовалась на роль, но, видимо, не прошла по возрасту (ей было уже 36 лет).

Наталья Варлей в фильме «Вий» Фото: кадр из фильма

Еще один удар: песню «Где-то на белом свете…» в фильме исполнила Аида Ведищева, которую привел композитор Александр Зацепин. Хотя до того пробовали многих профессиональных певиц - Ларису Мондрус, Татьяну Анциферову, Нину Бродскую - и Гайдаю больше всего понравился «родной» вокал Варлей, он, сияя, сообщил, что в фильме будет звучать ее голос.

По иронии судьбы, Наталья Варлей потом выпустила диск с песнями и лично озвучила и дублировала около двух тысяч фильмов. Но в 1967 году, с премьеры «Кавказской пленницы» в Доме кино, она вышла в слезах и «пошатываясь от боли». А Ведищева и Румянцева потом пытались получить свою долю славы от самой популярной комедии 60-х. «Ведищева… возмущалась тем, что ее фамилии «нет в титрах», хотя до недавнего времени у нас в кино вообще не было такой практики… И уж совсем бестактным было ее выступление на одном из телевизионных ток-шоу. Когда Ведищеву спросили, почему она пела за Варлеи в «Кавказской пленнице», дама вальяжно ответила что-то вроде «ну, у нее , кроме смазливой мордашки, ничего не было, она ничего не умела!» А любимая мною Надежда Румянцева, хотя Гайдай просил ее этого не делать, во всех интервью стала после его смерти рассказывать, как она «сделала роль Нины» в картине…»

Однако отношения с Гайдаем в конце концов были восстановлены. Режиссер снял актрису в роли Лизы в «Двенадцати стульях», она дублировала американку Келли МакГрилл в его последнем фильме «На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди». После премьеры этой картины Гайдай очень искренне извинился перед Варлей за то, что озвучил ее Румянцевой и сказал, что не может простить себе этого.

«Я НИКОГДА НЕ СЧИТАЛА СЕБЯ КРАСИВОЙ»

О затмившем все успехе «Кавказской пленницы» Варлей говорит: «Знаете, бывает талантливый человек, но судьба его не сложилась, он не проявил себя. Ну, вот такая судьба у других картин моих. Слишком яркими были «Кавказская пленница» и «Вий». Но я считаю, что не менее профессиональные и интересные работы - фильмы «Мой папа - идеалист», или «Большой аттракцион», или в фильме «Золото» по Борису Полевому… Коле Лебедеву (постановщику «Легенды № 17», нового «Экипажа» и «Волкодава», где снялась Варлей. - Ред.) очень нравится моя работа в фильме «Так и будет» по Константину Симонову, где у меня роль сложная и возрастная. Но у любого актера и режиссера есть фильмы, по которым его знают лучше и любят больше».

Несколько лет назад актриса Наталья Варлей написала предельно откровенную автобиографическую книгу «Канатоходка», где рассказала о своей жизни… Фото: Борис КУДРЯВОВ

А о внешности своей, встречаясь с читателями на презентации «Канатоходки», она сказала: «Во-первых, я никогда не считала себя красивой. У меня всегда было очень много претензий к своей внешности. Во-вторых, меня после картин никогда не узнавали на улицах. Я маленького роста, а по фильмам все считали, что я высокая. У меня длинные волосы, а в фильмах у меня каре. Поэтому я спокойно проходила в подъезд мимо дежуривших там поклонников. Но они дежурили - одно время там даже поставили милиционера. Потому что ситуации бывали разные. Объяснить молодому человеку, приехавшему из другого города с целью на мне жениться, что свадьбы не будет, бывало порой непросто. «А почему?» - удивленно спрашивал он. - «Понимаете, чтобы пожениться, люди должны любить друг друга». - «Но я-то вас люблю!» - «А у меня вы спросили?» - «Как? Вы что, меня не любите?!…» Человек нафантазировал себе что-то, решил, что я - его идеал, и не понимает, что идеал - он на экране».