«В 2014 году мы поняли, что необходимы новые рынки»: премьер-министр Башкирии Андрей Назаров - о стратегии развития республики

Премьер-министр республики Башкортостан Андрей Назаров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Открытую студию медиагруппы «Комсомольская правда» на Петербургском международном экономическом форуме посетил премьер-министр республики Башкортостан Андрей Назаров.

«Процесс изменений успешно продолжается»

Андрей Геннадьевич, в связи с санкционным давлением Россия начала переориентацию экономики с Запада на Восток, развивая сотрудничество с Китаем, ШОС, БРИКС, ЕАЭС. Насколько мы знаем, Башкортостан тоже активно выстраивает отношения со странами СНГ, в Китае вы планируете открывать свое представительство. Расскажите о новых партнерах.

- Хотел бы напомнить, что разворот наша страна начала не вчера, а в 2014 году, когда появились первые усиленные санкции в отношении нашей страны. Тогда мы поняли, что необходимы новые рынки, новые поставщики, новые партнеры. Процесс изменения нашей внешней политики начался, и, в общем-то, достаточно успешно продолжается.

Надо признать, что можно было сделать больше за этот период времени, но, тем не менее, сделано немало. Сейчас происходит форсирование этих изменений, этого разворота. И для Башкортостана это тоже вызов, как и для всей страны. Мы видим, что те отношения с партнерами, которые являются нам дружественными странами, для нас не просто комфортными, но и выгодными, и надежными. Поэтому мы с ними усиливаем взаимоотношения.

Китай – наш традиционный партнер. Недавно в посольстве Китая в России прошла встреча делегации из Башкирии с Чрезвычайным и Полномочным послом Китайской Народной Республики в России ЧЖАНОМ ХаньХуэй. Стороны обсудили перспективы открытия в КНР офиса представителя Башкортостана при торговом представительстве России в Китае.

Сейчас появилась Индия, с которой начинаем работать, Иран, который в условиях 40-летних санкций достаточно стабильно развивается, есть множество направлений, которые можно брать на вооружение и сотрудничать. Тем не менее, отмечу те страны, в последнее время с которыми у нас подписаны «дорожные карты» и развиваем очень тесное сотрудничество. Это Казахстан. У нас там есть представительство, подписана «дорожная карта», создана межведомственная комиссия и рабочие группы, регулярно анализируем, - что сделано, что нет. Достаточно успешно продвигаемся.

Беларусь можно назвать для нас неким открытием. Почему? Вы знаете, республика оказалась той страной, которая производит качественную продукцию, технику конкурентоспособную, и является очень дружественной территорией, с которой мы не только говорим на одном языке, но друг друга понимаем. Ощущения в полном смысле слова братское. Сделав визит в конце прошлого года в Беларусь, наметили ряд направлений, по которым можем сотрудничать, и уже есть результаты. Это самые быстрые результаты из всех стран, с кем мы работаем.

Далее можно отметить Узбекистан. Это самые свежие наши отношения, недавние, но тоже очень многообещающие. Уже есть ряд проектов, уже обменялись делегациями, и не только мы там были, но и они к нам приезжали. Намечен ряд шагов, которые, мы уверены, перерастут в большое экономическое сотрудничество.

Отмечу Киргизию, с кем мы выстроили отношения. Турция является для нас стратегическим партнером. У нас много турецких компаний, которые обладают достаточно крупными производствами в республике. И сейчас появился ряд проектов, которые уже начинают реализовываться в этом году. В общем-то, мы сами планируем осуществить туда визит осенью. Видим, что эта страна для нас является крупным партнером.

Поддержкой накрыли всю экономику

- Какие меры региональной поддержки в условиях санкций разработаны, как идет работа по импортозамещению?

- Когда случилась пандемия коронавируса, мы поняли, что без нашей поддержки многие предприятия не выплывут. Больше того, в целом предпринимательское сообщество было в тяжелом положении. Приостановка деловой активности, ограничения с передвижением ударили и по малому, и по среднему бизнесу, и по индивидуальным предпринимателям, да и по крупным предприятиям тоже. Но если крупные мы выделяем в отдельный системообразующий список, и там отдельные меры господдержки и наших действий, то по малому бизнесу, среднему мы мерами господдержки, тремя пакетами в условиях пандемии коронавируса накрыли практически каждую вторую компанию малого и среднего бизнеса. Дальнейший рост (не снижение, а рост) зарегистрированных малых и средних предприятий в республике показал правильность этих действий. Поэтому сейчас, когда новые вызовы возникли в связи с санкциями против нашей страны, мы тщательно разработали крупный пакет мер государственной поддержки. На тот момент 6 федеральных пакетов уже было разработано. Мы посмотрели, как они накрывают нашу экономику, и там, где какие-то отрасли или направления остались без должной поддержки, мы именно им в большей степени уделили внимание, но не только. В общем-то, и там, где федеральные меры касаются, но мы видим, что необходимо бОльшая поддержка. 154 мероприятия в нашем пакете, 54,3 млрд. рублей. Это касается в той или иной мере всех сфер экономики – агропромышленного комплекса, промышленности, туризма, транспортного направления. Мы видим, что в большей мере наша экономика поддерживается нашими мерами государственной поддержки. И если через некоторое время будем видеть, что необходимы дополнительные какие-то шаги по поддержке, то мы разработаем еще пакеты и их усилим.

По системообразующим предприятиям (их у нас 400) отдельную работу ведем. Сейчас готовим большую встречу главы республики и правительства с руководителями, владельцами этих предприятий, для того чтобы промониторить и обсудить, какие дополнительные меры нужны для их развития в данный период.

Можем сказать, что по уровню безработицы, которая тоже является индикатором того, как развивается промышленность, есть ли риски по высвобождению людей, в общем-то, пока у нас находится на исторически низком уровне. Поэтому считаем, что Башкортостан на данный период, в условиях санкционных ограничений развивается стабильно, и каких-то существенных рисков мы не видим.

- Слышал, что поддержку экономики республики отмечали в том числе и на федеральном уровне...

- Да. Те пакеты мер господдержки, которые были в период ковидных ограничений, признавался лучшим в стране из субъектов России. По мерам государственной поддержки в условиях санкционных ограничений пока такой оценки мы не слышали, хотя знаем, что мы являемся одним из самых больших. Как формируются меры господдержки? Это финансовые и нефинансовые меры поддержки. Конечно, без финансовых мер поддержки не вытянуть в целом оказание помощи. Потому что, если только нефинансовые мерами помогать (налоговые послабления, какие-то каникулы, дополнительные меры поддержки), этого точно будет недостаточно, поэтому финансовые нужны. Но так как в бюджете не были предусмотрены какие-то резервные финансовые возможности для формирования такого пакета, нам пришлось отчасти переформатировать кое-что в бюджете, плюс нам пришлось сделать заимствования. Взяли у фонда ДОМ.РФ на 21 миллиард инфраструктурных облигаций, которые направляем на строительство инфраструктуры. Соглашение подписали на ПМЭФ 2022. Это в первую очередь водоснабжение, водоотведение, необходимое для развития Уфы. Это поддерживает в целом наш бизнес и строительство.

Потом также направим эти средства на госпиталь ветеранов войн. Очень большая социальная задача – построить современное медицинское учреждение, но которое можно было реализовать только через несколько лет. Но сейчас в рамках этого пакета мер господдержки мы решили взять инфраструктурные облигации и их туда направить.

И математический лицей – это тоже важное направление для обучения нашего подрастающего поколения. Но при этом не откладывая в долгий ящик. Сейчас это является и системой мер поддержки наших предприятий, которые будут задействованы на строительстве, оснащении этих объектов. Также ФНБ, мы тоже оттуда привлекаем средства. И инфраструктурные кредиты. В целом это мы стали делать для того, чтобы дать возможность дополнительно экономике получать финансовую подпитку. При этом башкортостанцы, уфимцы тоже выиграют от того, что эти объекты появятся не через несколько лет, а уже в ближайшие два-три года.

«Полезны и стране, и нам»

- На базе Башкортостана планируется создание Евразийского экономического центра, международной платформы «Уфимский диалог» и офиса Энергетического клуба ШОС. Какой экономический эффект вы ожидаете от такой кооперации?

- Все мероприятия, которые направлены на развитие экономики страны, полезны как всей стране, там и нам. Если об Энергетическом клубе говорить, в свое время президент страны Владимир Путин отметил, что это необходимо. Потом была определенная пауза. И во время форума «Газ. Нефть. Технологии» мы вернулись к этой теме и предложили, чтобы создать Энергетический клуб ШОС и штаб-квартиру или центральный офис в Уфе. Чтобы мы могли его поддерживать и генерить идею, чтобы энергетическая тема была в развитии. Это одна из основ развития экономики.

Предложение, которое возникло в рамках одного из мероприятий Ялтинского международного экономического форума, о том, что «Уфимский диалог» - продолжение общения между бизнесменами и управленцами разных стран, которые так или иначе вовлечены в санкционную ситуацию, но при этом не разделяют этот подход политиков и хотели бы вырабатывать меры по преодолению санкций. Это и обход санкций, и какие-то меры юридического характера, которые позволяют преодолевать их. И в целом за отмену санкций, которые вредят, может быть, даже в большей мере тем странам, которые в этом участвуют. Поэтому «Уфимский диалог» - политическое мероприятие, где будут обсуждаться юридические, политические меры, но направлено оно на развитие экономики.

Когда это предложение возникло, мы с удовольствием сказали: «Уфимский диалог» мы готовы поддерживать и организационно. Все эти направления способствуют развитию экономики России, преодолению санкций, импортозамещению в целом, все это в итоге сказывается на росте благосостояния наших жителей. Нам приятно, что Уфа выбирается для проведения таких мероприятий, как пилотный регион. Сейчас нужны нетривиальные новые подходы к решению вопросов. Оперативно, быстро надо решать. Но при этом должно быть очень эффективно. Мы видим, что многие решения, которые мы принимаем быстро, дают свой положительный результат. Уверен, что и та дискуссия Энергетического клуба, «Уфимского диалога», которая будет в Башкортостане, даст свой положительный результат. Мы готовы продвигать идеи, которые будут приниматься в рамках этих мероприятий.