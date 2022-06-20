Антон Долгов, исполнительный директор Фонда президентских грантов: «Где социальные службы не успевают, вступают в дело некоммерческие организации»

Исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О развитии отношений государства с некоммерческими организациями исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов рассказал в открытой студии медиагруппы «Комсомольская правда», которая работала на Петербургском международном экономическом форуме.

ВСЕЛИТЬ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЯ

- 10 июня были подведены итоги второго конкурса фонда президентских грантов в нынешнем году. Расскажите, сколько проектов победили и что это за инициативы, кто получил самые крупные суммы?

- Почти 2000 проектов получили поддержку – 1889 победителей – на 3 миллиарда 800 миллионов рублей. Это проекты некоммерческих организаций со всей страны, которые заботятся о людях, которым прямо сейчас нужна поддержка: например, о людях с ограниченными возможностями здоровья и они помогают им вселить уверенность в себя - что они востребованы, могут жить нормальной жизнью, помогают им со средствами реабилитации, заботятся о пожилых людях, которые не могут сами себе помочь. Условно говоря, это могут быть бабушки, которые живут в сельской местности, где нет газа. Есть проект, который помогает им заготовить на зиму дрова. То есть, там, где социальные службы не успевают, вступают в дело некоммерческие организации, которые говорят – мы на какие-то формальности закроем глаза, но нам главное человеку помочь.

В этом конкурсе самый крупный проект – почти 37 миллионов рублей - получил благотворительный фонд «Справедливая помощь доктора Лизы», который предусматривает организацию медицинской помощи людям, пострадавшим на Донбассе. И тем, кто нуждается в специальной плановой медицинской помощи, и помощь раненым. То есть, они помогают этим людям в Российской Федерации получить наблюдение специалистов, если нужно, то операции провести, если нужно, послеоперационное обслуживание. Кстати, и в прошлом году они на аналогичную деятельность тоже получали поддержку. Больше 100 человек получили операционную медицинскую помощь из тех, кто нуждались.

Есть, конечно, малюсенькие совсем гранты – 60 тысяч рублей, 50 тысяч. Нас иногда упрекают – смотрите, какой классный проект, но что ж вы так мало денег им дали? У Фонда президентских грантов есть правило - мы даем ровно столько, сколько попросили. Мы не занижаем сумму, не прибавляем. Если проект хорошо обоснован, то он получает то, что запрошено. И, как правило, маленькие организации, с локальным охватом, совершают первые шаги и говорят – ну, мы попросим поменьше, обретем уверенность в себе, потом попросим побольше. Поэтому очень часто тоже приходится рассуждать с вашими коллегами-журналистами, про маленькие проекты и их тоже много.

- Впервые на этом конкурсе были повышены проходные баллы. С чем это связано?

- Действительно, это беспрецедентная история для нас. В Фонде проекты в разных финансовых группах по-разному оцениваются. То есть, чем больше запрашиваемая сумма, тем больше баллов надо набрать. Условно говоря, проект, который претендовал до 500 тысяч рублей, для него надо набрать всего 60 баллов из 100. Это троечка по пятибалльной шкале. А если ты претендуешь на 3 миллиона, то уже надо было набрать 65 баллов. Уже четверка с минусом. Претендуешь на сумму до 10 миллионов рублей - надо набрать 68. Причем, группы до 2 миллионов и до 10 миллионов рублей – это две самые большие группы, где больше всего запросов.

В этом году эксперты были вынуждены предложить координационному комитету увеличить проходные баллы, потому что проектов качественных оказалось очень много. И для того, чтобы уложиться в тот бюджет, который есть у фонда, в этот раз они были увеличены. Получилось так, что не просто лучшие проекты получили поддержку, а лучшие из лучших. Качество проектов реально выросло. Произошел общественный запрос. Во время турбулентностей в обществе некоммерческие организации быстро на них реагируют, видят, что поддержка людям нужна и начинают больше интересных проектов предлагать. Соответственно, мы на это тоже не реагировать не можем. Будем стараться увеличить бюджет фонда, для того чтобы в будущем большее количество проектов иметь возможность поддерживать.

«РУКА В РУКЕ»

- В конкурсе по-прежнему высокой осталась доля победителей из регионов. Есть проекты из совсем отдаленных территорий и что это за проекты?

- Для нас это распространенная история, мы сейчас даже не удивляемся. Знаете, в Яндексе есть сервис, который позволяет померить, сколько километров до того или иного населенного пункта от регионального центра. Есть Талнах, это пригород Норильска, который имеет статус самостоятельного города. За Полярным кругом, 2000 километров от Красноярска. Ассоциация семейных сообществ там получила грант в 1 миллион 800 тысяч рублей на проект «Рука в руке». То есть, тренинги для семей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями. Село Кошагач в республике Алтай – почти 500 километров от Горноалтайска – получило поддержку. Проекты в сельских населенных пунктах Сахалина. Поселок Палана – это север Камчатки. Раньше это был отдельный субъект – Карякский автономный округ. Там 800 километров от Петропавловска, то есть, самый север Камчатского полуострова.

- Я подозреваю, что у вас есть проекты и в той же Якутии, которая занимают 20% территории нашей страны.

- Якутия традиционно среди регионов Дальневосточного федерального округа занимает передовые позиции – и больше всего заявок подается, и больше всего победителей имеет. В регионе очень хорошо поставлена работа с некоммерческими организациями и из муниципалитетов по окраине Северного Ледовитого океана тоже есть заявки. И из горных улусов, и из центральных. То есть, в Якутии очень активные общественники, и, главное, что у них это получается.

- Когда планируется следующие конкурс и будут ли там какие-то изменения?

- В эпоху турбулентности что-то должно быть стабильно, чтобы люди чувствовали себя уверенно. Что у нас теперь стабильно? Сроки проведения конкурсов - они всегда проходят с 1 февраля по 15 марта и с 1 сентября по 15 октября. И в этом году, и в следующем, и через год конкурсы будут в одно и то же время проходить. Поэтому ближайший у нас конкурс 1 сентября стартует.

Вторая история про стабильность – это правила игры. Мы за то, чтобы участники наших конкурсов чувствовали себя уверенно и мы правила игры тоже не меняем с 2017 года. Критерии такие же, какие были в 2017 году. То есть, мы только чуть-чуть улучшаем доступность. Но в 2017 году – это более 5 лет назад.

Да, вот, например, ключевое нововведение ближайшего конкурса будет что? Мы с вами про диапазоны говорили, про проекты до 500 тысяч рублей надо было 60 баллов набрать, от 500 до 3 миллионов уже побольше – 66. Вот эти диапазоны мы решили увеличить, потому что инфляция все равно за пять лет довольно приличная и на 500 тысяч уже довольно сложно проект сделать более-менее значимым. Поэтому сейчас нижний диапазон проекта – от 0 до миллиона рублей будут. Следующий диапазон – от 1 до 5 миллионов – а был до 3. Следующий был от 3 до 10, а будет от 5 до 15 миллионов. И свыше 15 миллионов это вообще проект национального масштаба очень крупный, где охватываются все регионы. Вот это ключевое нововведение, шкала позволяет большие суммы запрашивать при прежних границах оценки.

ПОД КОНТРОЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

- Ежегодно фонд проводит оценку реализованных проектов. Сейчас идет оценка результатов проектов, которые завершились до конца 2021 года, оценке подлежат более 6000 инициатив. Для чего фонд это делает, кто в ней участвует и когда будут подведены итоги?

- Спасибо за вопрос, он для нас сейчас очень актуальный. Эксперты оценили проекты, проходные баллы назначили, мы им выделили деньги, проекты завершились. Мы, фонд, какие-то выводы сделали. Дальше говорим - но мы, фонд, сидим в Москве и ко всем этим даже двум тысячам проектов, не говоря про шесть, которые накопились за несколько лет, приехать не можем. Поэтому говорим – уважаемые коллеги, мы видим проект через экран монитора, а вы живете в регионе. Вы из региона нам скажите – как проект-то, был реализован или нет? Качественно или так себе? Можно туда было попасть или эта фотография не совсем действительности соответствует? То есть, мы всю отчетность поддержанных проектов публикуем в открытом доступе. Обращаемся в Общественные палаты регионов, в центральную Общественную палату, к властям регионов, к экспертам, которые проект оценивали, решение принимали деньги давать. И у простых граждан спрашиваем - смотрите, вот отчетность, проект в вашем регионе, вы его знаете? Вы ходили? Пожалуйста, оставьте комментарий.

То есть, это публичная история. Нужна она для того, чтобы оценивать эффективность вложения государственных средств, чтобы понимать, насколько успешно тот или иной проект реализован. Результаты оценки влияют на поддержку в дальнейшем. Если некоммерческая организация несколько раз подряд успешно реализует проект, значит, эксперты повышают ей балл за опыт. Если она не справилась с проектом, надо разбираться, почему. Например, в пандемию там чуть выросло количество организаций, которые не справились. Вопрос – обстоятельства помешали? – тогда, конечно, это не дискриминирует их. Если все-таки не обстоятельства... У нас 2,7% проектов неудовлетворительно реализовываются. Мы честно говорим – не бывает так, чтобы везде шоколад, это нормально, бывает, что люди не справились. Кто-то не рассчитал силы свои, кто-то старался исправиться. То есть, ну, не получилось у меня провести 10 обучающих лекций, семинаров, но я провел 6, на них пришло не 2 тысячи человек, а 500, но он все равно отчитался и показал, что что-то делал. И тогда он получит оценку удовлетворительно. А если человек ничего не пытался исправить, тогда, конечно, это будет неуспешно. Хорошо, что их так мало.

А из лучших, тех, кто справились, мы отбираем каждый год 100 лучших проектов. Тоже с помощью общественности. И они получают разные преференции: участвуют в уникальных образовательных программах, мы привозим их на форумы - здесь сегодня 40 человек представителей некоммерческих организаций, которые на Питерском форуме имеют возможность напрямую пообщаться с губернатором, который здесь без охраны ходит, имеют возможность с предпринимателями пообщаться, друг с другом познакомиться. То есть, такого рода дополнительные преференции у нас есть для лучших проектов.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИВОДИТ К ПРОЗРАЧНОСТИ

- Есть еще одна очень интересная история. Второй год фонд выделяет гранты на софинансирование региональных грантовых конкурсов. В этом году выделено 2 миллиарда рублей, поддержку получат 78 регионов. Изменилось ли качество региональных конкурсов с тех пор, как они стали проводиться при софинансировании фонда?

- Общественность сочла модель проведения конкурса нашим фондом справедливой и прозрачной. На Госсовете в 2018 году президент главам регионов поручил посмотреть на наш опыт. Мы проводили с ними консультации, семинары. В прошлом году мы впервые выделили 1,6 миллиарда рублей на региональные конкурсы - регионы использовали 1,5 миллиарда. В этом году два миллиарда было выделено на софинансирование региональных конкурсов. Как это делается? Регион объявляет конкурс для НКО местных, своих. Декларирует нам, что, вот, например, мы выделяем 40 миллионов рублей из региона, дайте нам еще 40. То есть, мы один к одному софинансируем регион. Там есть формула для расчета. Если они в прошлом году не очень хорошо провели конкурс, то мы меньше выделим. Но базовое правило – один к одному. И у них получается удвоенный бюджет. Только он тогда может получиться, если они сделали шаги в сторону прозрачности и открытости в правилах: это электронный конкурс, заранее опубликованы правила, люди, которые участвуют в конкурсе, понимают, как заявки будут оцениваться, что никто там не подтасует результаты.

- Правильно я понимаю, что это сделано для того, чтобы конкурс не проводился только для своих?

- В том числе. Были жалобы и к президенту, и по другим каналам коммуникаций. Люли говорили, что федеральный конкурс нормальный, а в регионах с конкурсами бывают сложности, мы им не очень доверяем. Поэтому, чтобы никого не обвинять, а просто систему сделать более прозрачной, были эти шаги сделаны. Нельзя говорить, что по щелчку пальцев наступило счастье. Регионы не получат от нас софинансирование, если не опубликуют вовремя конкурсную документацию, правила игры, конкурс может быть только электронный, результаты публикуются сразу после проведения конкурса без возможности что-то добавить-прибавить. Нельзя сказать, что само качество экспертизы сильно выросло – это длительный процесс. Но прозрачность уж точно увеличилась.

Мы в прошлом году провели анкетирование – 4000 человек нам ее заполнили. Это приличное количество людей. Была критика, что не все же еще поменялось… Вы говорите, что станут крутые конкурсы, а они вот такие… А мы говорим – да уже сама возможность, что вы нам это говорите, вы видите документацию в открытом доступе, которую раньше надо было искать в недрах правительственных сайтов, можете оценить ее, уже это – открытость. Естественно, дальше мы будем стараться поощрять те регионы, которые более качественно эти конкурсы проводят. У нас 85 регионов. Допустим, Москва не участвует, потому что у нее свои деньги есть и ей не надо отнимать у тех регионов, у которых меньше бюджетная обеспеченность – она из этих соображений не участвует. Все другие участвуют. Но не все получают. Потому что кто-то из регионов по сравнению с прошлым годом ухудшили конкурсную документацию. Создали дополнительные бюрократические препятствия. Конечно же, мы не можем при таких обстоятельствах региональный конкурс софинансировать. А общественность имеет возможность сказать – как же так, мы не попали на президентское софинансирование, давайте что-то думать.