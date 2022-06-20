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ЗДОРОВЬЕ20 июня 2022 9:40

Коронавирус ещё существует: Названы симптомы нового подвида «омикрона»

Французские ученые перечислили симптомы нового подвида «омикрона» ВА.4
Анна КУКАРЦЕВА
Французские ученые перечислили симптомы нового подвида «омикрона» ВА.4

Французские ученые перечислили симптомы нового подвида «омикрона» ВА.4

Фото: REUTERS

Напомним — у нас подвариант «омикрона» ВА.4 появился несколько недель назад. И хотя академик Зверев не считает, что из-за этого стоит волноваться, все же есть смысл обратить внимание на опыт врачей из других стран, где ВА.4 и уже ВА.5 гуляют намного дольше, чем у нас.

Коротко итоги французской аналитики приводит тг-канал «Единая вакцина».

* Подварианты BA.4/5 в большей степени поражали пожилых и людей из групп риска.

* Около 15% заражений BA.4/5 произошли после перенесенного BA.1 ( у нас он был «популярен» в феврале-марте, потом пришел ВА.2 — прим. Ред.). То есть подвиды этого штамма-«невидимки», как его прозвали в самом начале, за то, что вирус ловко уходил от антител от прививок и других штаммов, не реагируют на антитела от «родных» омикронов.

* Симптомы коронавируса подвариантов BA.4/5 сохранялись дольше.

* Вероятность проявления потери запахов и вкуса, тошноты/рвоты и диареи оказалась выше для случаев BA.4/BA.5 по сравнению со случаями BA.1.

* Выросло количество случаев серьезной «одышки», когда пациент буквально начинал задыхаться от нехватки воздуха: в случае BA.4/5 его частота более чем в три раза выше, по сравнению с BA.1. Пациенты с одышкой имеют повышенный риск госпитализации.

* Уровень госпитализации в случаях ВА.4/5 не значительно превышал уровень ВА.1, большинство госпитализированных были преимущественно из групп риска.

* В нескольких европейских странах все подвиды «омикрона» развиваются параллельно.

Что важно отметить: авторы исследования предполагают, что меньшая тяжесть течения заболевания этими вариантами «омикрона» связана с хорошим иммунным ответом (то есть высокой степенью вакцинации). Поэтому крайне важно поддерживать высокий уровень иммунитета в популяции, и особенно у людей из группы риска.

И все же исследователи предупреждают: довольно серьезное течение заболевания в случаях ВА.4/5 позволяет предположить, что эволюция первого вариант «омикрона» в строну «мнимой мягкости» была скорее случайной. То есть симптомы не смягчаются и продолжают вызвать у врачей серьезные опасения.

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Ковид мутирует быстрее, чем вакцины проходят все стадии согласований

Как считает генеральный директор компании BioNTech Угур Шахин (компания — один из основных европейских роизводителей вакцин против ковид), задержка с согласованием станет большой проблемой, когда появится очередной вариант вируса.

Как выясняют компании-производители по всему миру, вакцины, разработанные ранее в период пандемии, менее эффективны против последних вариантов. Так ряд исследований показали, вакцины, разрабатываемые для борьбы с BA.1, могут не обеспечить наилучшей защиты от новых вариантов. При этом на согласование и проведение клинических исследований уходит много времени.

Как заявил глава BioNTech Угур Шахиг «было бы полезно иметь возможность адаптировать вакцину в соответствии с новейшими данными без необходимости проведения дополнительных клинических испытаний. Данные по безопасности не будут отличаться от испытаний оригинальной вакцины и адаптированной вакцины «омикрон».

К концу июня регулирующие органы здравоохранения должны принять решение об утверждении вакцин Covid-19, нацеленных на самые последние штаммы вируса, без предварительного запроса клинических данных.

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