Коронавирус ещё существует: Названы симптомы нового подвида «омикрона»

Французские ученые перечислили симптомы нового подвида «омикрона» ВА.4 Фото: REUTERS

Напомним — у нас подвариант «омикрона» ВА.4 появился несколько недель назад. И хотя академик Зверев не считает, что из-за этого стоит волноваться, все же есть смысл обратить внимание на опыт врачей из других стран, где ВА.4 и уже ВА.5 гуляют намного дольше, чем у нас.

Коротко итоги французской аналитики приводит тг-канал «Единая вакцина».

* Подварианты BA.4/5 в большей степени поражали пожилых и людей из групп риска.

* Около 15% заражений BA.4/5 произошли после перенесенного BA.1 ( у нас он был «популярен» в феврале-марте, потом пришел ВА.2 — прим. Ред.). То есть подвиды этого штамма-«невидимки», как его прозвали в самом начале, за то, что вирус ловко уходил от антител от прививок и других штаммов, не реагируют на антитела от «родных» омикронов.

* Симптомы коронавируса подвариантов BA.4/5 сохранялись дольше.

* Вероятность проявления потери запахов и вкуса, тошноты/рвоты и диареи оказалась выше для случаев BA.4/BA.5 по сравнению со случаями BA.1.

* Выросло количество случаев серьезной «одышки», когда пациент буквально начинал задыхаться от нехватки воздуха: в случае BA.4/5 его частота более чем в три раза выше, по сравнению с BA.1. Пациенты с одышкой имеют повышенный риск госпитализации.

* Уровень госпитализации в случаях ВА.4/5 не значительно превышал уровень ВА.1, большинство госпитализированных были преимущественно из групп риска.

* В нескольких европейских странах все подвиды «омикрона» развиваются параллельно.

Что важно отметить: авторы исследования предполагают, что меньшая тяжесть течения заболевания этими вариантами «омикрона» связана с хорошим иммунным ответом (то есть высокой степенью вакцинации). Поэтому крайне важно поддерживать высокий уровень иммунитета в популяции, и особенно у людей из группы риска.

И все же исследователи предупреждают: довольно серьезное течение заболевания в случаях ВА.4/5 позволяет предположить, что эволюция первого вариант «омикрона» в строну «мнимой мягкости» была скорее случайной. То есть симптомы не смягчаются и продолжают вызвать у врачей серьезные опасения.

МЕЖДУ ТЕМ

Ковид мутирует быстрее, чем вакцины проходят все стадии согласований

Как считает генеральный директор компании BioNTech Угур Шахин (компания — один из основных европейских роизводителей вакцин против ковид), задержка с согласованием станет большой проблемой, когда появится очередной вариант вируса.

Как выясняют компании-производители по всему миру, вакцины, разработанные ранее в период пандемии, менее эффективны против последних вариантов. Так ряд исследований показали, вакцины, разрабатываемые для борьбы с BA.1, могут не обеспечить наилучшей защиты от новых вариантов. При этом на согласование и проведение клинических исследований уходит много времени.

Как заявил глава BioNTech Угур Шахиг «было бы полезно иметь возможность адаптировать вакцину в соответствии с новейшими данными без необходимости проведения дополнительных клинических испытаний. Данные по безопасности не будут отличаться от испытаний оригинальной вакцины и адаптированной вакцины «омикрон».

К концу июня регулирующие органы здравоохранения должны принять решение об утверждении вакцин Covid-19, нацеленных на самые последние штаммы вируса, без предварительного запроса клинических данных.