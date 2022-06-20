Из светящейся точки выползли щупальца: Люди шокированы жутким явлением в небе

Пользователи в США пока что объявили явление «порталом в другое измерение». И это правильно: во всем надо видеть тайну.

«Я посмотрела на небо. Там разворачивалась Битва. Я подумала: ну вот и все, приплыли».

«Это было так жутко, что у меня похолодело внутри. Я закрыла лицо руками и заплакала».

Этими и подобными сообщениями забиты социальные сети Новой Зеландии. Что же произошло и что именно увидели люди?

Ночью в небе вдруг появилась светящаяся точка. Она вращалась с бешеной скоростью. Из нее выползли щупальца, которые продолжали вращаться. Сияние словно закручивалось. Все это происходило в полной тишине. Но через какое-то время отовсюду понеслись крики. Было еще не поздно. Явление видели тысячи людей.

Конечно, все тамошние СМИ про это сообщили. И, конечно, понеслась психосоматика: кто видел, а кто и не видел, занедужили, впали в депрессию и вообще приготовились к Апокалипсису.

Но дело действительно странное. Такие фотографии чем-то смутно знакомы… И в самом деле: они периодически (но редко) появляются из Скандинавии. Там это объясняют просто: запуск ракеты. Когда она летит четко от тебя, ты видишь по сути ее сопло. Из сопла фонтаном летит отработанное раскаленное топливо. Закручивается, потому что ракета вращается. Конечно, и в Норвегии народ пугается. Но все-таки привык.

Значит, и тут ракета? Именно так объяснили власти происходящее жителям Новой Зеландии. Вот только одна закавыка: а ракета – какая? Чтобы так светить, нужно, чтобы она взлетела неподалеку. А запусков-то не было. Значит, официально не было, а на самом деле – был? Пока что власти держат паузу, потом, видимо, сообщат, что это была китайская ракета. Или какая-нибудь слабенькая местная ракета. Некоторые предположили, что это было очередное изделие Илона Маска, которое вроде как прошло над Новой Зеландией. Конечно, нет: как мы уже говорили, такое явление наблюдается сразу после запуска, а не когда ракета пролетела полмира. Что это такое на самом деле, останется тайной.

Пользователи в США пока что объявили явление «порталом в другое измерение». И это правильно: во всем надо видеть тайну.