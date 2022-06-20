В Индии проходят погромы и забастовки из-за новых правил набора в армию

Все выходные в Индии продолжались массовые протесты против новой политики набора в вооруженные силы страны. Фото: REUTERS

Все выходные в Индии продолжались массовые протесты против новой политики набора в вооруженные силы страны. Митингующие сперва прибегли к радикальным мерам: жгли покрышки, разгромили железнодорожные станции в городах и небольших населённых пунктах, спалили несколько составов поездов, перекрывали автомобильные трассы. Однако на четвертый день сменили тактику: десятки тысяч активистов объявили о массовой забастовке - на работу в ближайшее время они не выйдут.

В этом году власти Индии установили новые правила прохождения военной службы. Был повышен возраст призыва - до 23 лет, срок службы составит 4 года, из них интенсивная военная подготовка займет полгода, а остальные 3,5 года непосредственно служба. После этого планируется, что в армии останутся только 25% избранных, а остальные будут уволены без сохранения льгот с единоразовой выплатой.

Ранее в армию набирали юношей в возрасте от 17,5 до 21 года. Перед этим им предстояло пройти строжайший отбор. Длительность службы составляла 25 лет и предполагала выплату достойной заплаты, бесплатное медобслуживание для военного и его семьи, а также дополнительные льготы. После ухода со службы военные получали ряд преференций и пожизненную пенсию.

Нынешняя военная реформа направлена на сокращение расходов на армию, освободившиеся средства будут вложены в модернизацию вооруженных сил.

Протестующие категорически не согласны с новой политикой военного набора, поскольку четырехлетняя служба разрушает их мечты о стабильной военной карьере. Несколько оппозиционных политических партий поддержали манифестантов, но правительство Индии отказалось отменить новые правила.

Первые акции протеста начались еще в середине прошлой недели на севере страны в штатах Уттар-Прадеш и Бихар. Теперь митинги охватили и другие районы. Уже известно об одном погибшем в штате Телингана, им оказался 24-летний молодой человек. Власти пообещали оказать его семье материальную помощь. Полиция задержала несколько сотен протестующих.

Чтобы противостоять разгневанной толпе власти в отдельных штатах отключили интернет и приостановили движение поездов. Также введен запрет на проведение массовых мероприятий и были закрыты школы. В штате Джаркханд перенесены школьные экзамены. А в Бихаре власти отменили 350 поездов.