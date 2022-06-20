Умный гжельский фарфор: Из традиционного промысла - в современное производство

Роман Прокопьев. Фото: Вячеслав Прокофьев/фотохост-агентство ТАСС

Мы привыкли считать народные художественные промыслы неким атавизмом. Как матрешки, которые покупают только иностранцы. Но в этой традиционной сфере есть большой потенциал для экономического роста. Главное – с умом подойти к реорганизации производства и маркетинга. Об этом в интервью «Комсомольской правде» на полях ПМЭФ-2022 рассказал Роман Прокопьев, генеральный директор Группы компаний «Народные художественные промыслы».

- Роман, сейчас стоит задача осовременивания народных художественных промыслов. Каким образом?

- В 2019 году корпорация АФК «Система» и Сбербанк обратили внимание на компанию «Гжель». Это старейшее предприятие по производству гжельского фарфора, которое находится в Раменском районе Московской области. Когда мы вышли на это предприятие на этом предприятии, чтобы начать его развивать, оно было в плачевном состоянии, люди работали в нечеловеческих условиях. Нулевая температура, бабушки и дедушки вручную обмакивали полуфабрикаты фарфора в глазурь. Ужасное состояние. Продукция была плохого качества. На тот момент осовременивать, наверное, было практически нечего, кроме как наследие в виде бренда под названием «Гжель», который на 95% узнаваем в России (и сохранение уникального кадрового состава)

- И за рубежом наверняка...

- И за рубежом в том числе. Но в России узнаваемость бренда Гжель близка к узнаваемости Сбербанка. Бренд Гжель очень сильно недооценен. Когда мы вышли на предприятие, первое, что сделали, это провели глубокое маркетинговое исследование, собирали фокус-группы, пытались выяснить, почему люди не покупают и не интересуются нашей продукцией. Остались «евангелисты», но целевая покупательская аудитория – это 50+. Собственно говоря, выяснили три ключевых аспекта. Это проблема с дизайном, проблема с качеством и проблема с каналами сбыта.

- Давайте с первого начнем – с дизайна.

- Что касается дизайна, на нашей территории, вблизи предприятия есть Гжельский государственный университет (федеральный вуз), а также художественная школа. Мы создаем совместную площадку с ГГУ для молодых художников, куда мы будем привлекать молодые таланты, которые будут разрабатывать новые вариации дизайна, с сохранением традиций Гжели.

- А это самое сложное – органично совместить традиции и современность…

- Да, это очень сложно, поэтому они будут работать под присмотром выдающихся, заслуженных художников. Эти художники не дадут им отойти от культурных ценностей. Молодые дизайнеры будут разрабатывать новые изделия. И на этой же площадке будут прорабатываться различные коллаборации с другими известными брендами.

- Почему две крупные корпорации выбрали «Гжель»? Они, как правило, покупают высокотехнологичные стартапы. А здесь решили посмотреть на традиционный бизнес.

- Я думаю, известные бренды народных художественных промыслов находятся на стыке между недооцененностью (причем колоссальной недооцененностью) бренда, его узнаваемостью и некой бизнесовой историей. Большинство НХП переживают такое время, когда они работают, грубо говоря, как благотворительный фонд, то есть фактически себе в убыток. Мы же здесь нашли историю, где можно совместить традиции, культурную преемственность и экономическую целесообразность. Продукция, которую мы будем делать, позволит покупателю прикоснуться к истории, к впечатлениям, приехать в наш туристический кластер, который будет построен в ближайшее время, проникнуться Гжелью и купить качественный товар, который они могут использовать в повседневном обиходе, а качество не будет уступать европейским и китайским аналогам.

- Туристический кластер. Что это такое будет?

- Это будет производственно-туристический кластер. В данный момент он строится на предприятии и вокруг предприятия. Там будет парк, связанный с тематикой Гжели, туристические маршруты по предприятию, мастер-классы. Люди смогут пройти по современному заводу с новой технологией, посмотреть, как производится гжельский фарфор.

Мы устанавливаем самое современное оборудование, которое позволит минимизировать себестоимость на всех ключевых этапах, но при этом мы оставляем ту ценность, которую вкладывают в изделие художники. То есть мы совмещаем и модернизированное производство, и художественную ценность в одном продукте.

Когда люди пройдут по всей этой истории, проникнутся и станут, как мы называем, «евангелистами», в любом случае первая покупка будет совершена, а так как мы делаем различные коллекции, которые совмещаются и с товарами для привычного обихода, и с продукцией для интерьера дома, люди будут чаще их покупать. Это будет модно, современно и востребовано.

- Когда планируете открыть этот кластер?

- Мы планируем полноценно запуститься в декабре этого года, но, я думаю, пилотные группы туристов мы будем пускать с октября-ноября.

- Вы упомянули, что были три основные задачи, которые нужно было решить, когда вы пришли на предприятие. Первая – с дизайном. Какие еще две?

- Технология и каналы сбыта. Технология производства фарфора во всем мире известна, она развивается очень стремительно. Мы привлекли лучших специалистов из Китая, из Европы, из Турции. Выбрали лучшие предложения, самую современную технологию и эту технологию разместили у себя на предприятии. Сейчас она фактически встраивается во внутреннюю архитектуру завода: у нас будет производство автоматизированное и классическое. Они в какой-то момент будут сходиться, и в этом моменте будет стык экономической целесообразности и культурной ценности, грубо говоря. И третья задача – каналы сбыта. У большинства НХП с маркетингом проблема. Мы ее начали решать в первую очередь. Основным каналом сбыта будет туристический кластер. Также будут розничные магазины, партнерские коллаборации, ecommerce, корпоративные подарки и экспорт.

- Наша жизнь сейчас очень технологичная. Можно ли каким-то образом народные художественные промыслы в эту технологичную жизнь интегрировать?

- Да, эта история у нас эффективно развивается. Мы делаем предметы, которые можно интегрировать в «умный дом». Например, «умный чайник», «умный самовар» из фарфора, который можно с приложения подогреть, заранее вскипятить или поддерживать определенную температуру. Что касается совсем глубоких технологий, мы сейчас прорабатываем возможность внедрения нейронной сети, которая сможет через приложение в телефоне, когда наводишь камерой на рисунок, который сделал художник, определить, действительно ли это изделие сделал наш художник, заслуженный художник, или это контрафакт. Нейронная сеть будет учиться, запоминать мазки. Будет создаваться банк изделий, и люди, которые будут покупать какие-то художественные эксклюзивные вещи, всегда смогут убедиться, подлинная это вещь или нет.

- Планируется ли взаимодействовать с другими компаниями народных художественных промыслов?

- Мы активно взаимодействуем с большинством ключевых отраслевых предприятий из отрасли НХП. Мы делаем разные коллаборативные истории. Фарфор очень хорошо сочетается с серебром, с хрусталем. И мы планируем делать следующие подарочные наборы, когда будет хрусталь, серебро, фарфор и упаковка, например, с элементами карельской березы или с элементами бересты. Это будет такой современный подарок, который позволит другим промыслам (более слабым) развиваться на нашей базе, а мы будем, таким образом, получать возможность социализировать другие промыслы в рамках нашей работы.

- Экономика отрасли народных художественных промыслов в целом. Какой у нее потенциал роста?

- Проблема в том, что большинство промыслов делает абсолютно все в ручном формате. А мы, как я уже сказал, постарались автоматизировать, свести до минимума себестоимость на тех этапах, которые незначительны для НХП. А итоговой продукции добавить маржинальности за счет дописи, художественной ценности заслуженных художников. Тогда эта продукция автоматически переходит из эконом-сегмента, которым она была ранее, в премиальный: на уровень Villeroy&Boch, Meissen и т.д. Высококачественный фарфор, с ювелирной росписью заслуженного художника - это приобретает совершенно другую ценность.

- Правильно ли я понимаю, что реформа, которую вы затеяли на отдельно взятом предприятии, по сути, это движение в нескольких направлениях: в премиум-сегмент, в некую автоматизацию производства и в утилитарность, чтобы это был не просто сувенир, а какой-то полезный предмет, условно говоря?

- Абсолютно верно. Большинство промыслов теряют свою ценность, потому что это в основном сувенирная продукция. Мир меняется, и все стараются покупать вещи, которые можно каким-то образом использовать. Поэтому новые коллекции, которые мы разрабатываем, в том числе совместно с академией Штиглица в Санкт-Петербурге, в первую очередь мы стараемся придать этим коллекциям полезные функции. Например, если это сервиз, он должен быть компактным и должен иметь возможность играть с другими вещами из наших других коллекций.