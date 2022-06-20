Чем Россия ответит на блокаду Калининграда: пять возможных ударов по Литве

Россия может потребовать вернуть Клайпеду Фото: Shutterstock

Литва ограничила железнодорожный транзит в Калининградскую область: примерно половина грузов, которые подпадают под антироссийские санкции ЕС, теперь пропускаться через литовскую территорию не будут. О чем именно идет речь, «КП» пояснил политолог Александр Носович, живущий в Калининграде:

- Речь, во-первых, о продуктах из железа и стали. Во-вторых, о некоторых товарах, которые приносят прибыль в российский бюджет, среди них, например, икра, алкоголь, удобрения, лес и товары из дерева, стеклотара. В-третьих, речь об угле. Его импорт и транспортировка запрещены. Но запрет вступит в силу лишь 10 августа. В-четвертых, нефть и нефтепродукты.

- Какую реальную угрозу для жизни российского эксклава может представлять это решение Литвы?

- Литовские политики тридцать лет, со времен Саюдиса, мечтали и говорили, что у них есть такой ресурс против России - перекрыть транзит в Калининград, и в один прекрасный момент Литва его может задействовать. Вот задействовала. Но последствий серьезных это для региона иметь не будет, потому что они постоянно об этом говорили, а мы все это время готовились. Так что любые действия Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область будут для нас не критичными и не окажут серьезного ущерба для жизни региона.

- Еще 20 лет назад Калининградская область покупала всю электроэнергию у Литвы, с Висагинской АЭС, но теперь в регионе построены свои электростанции - поясняет Александр Носович. - Что касается газа, то у нас стоит терминал СПГ «Маршал Василевский», который уже тестировали на случай перекрытия Литвой газопроводного газа. Относительно транзита я разговаривал с высокими чинами нашей области и представителями центра, и они заверяют, что российского гражданского флота в Балтийском море вполне достаточно, чтобы поставить все товарные объемы, которые нам может перекрыть Литва по железной дороге. Вопрос в том, насколько быстро мы это все сделаем. Но я уверен, что перебоев с поставками, пустых полок в магазинах у нас не будет.

Какие ответные действия против Литвы может предпринять Россия

1. Отзыв признания независимости Литвы. Идея признать нелегитимным выход Прибалтийских республик из состава СССР носится в воздухе с 5 сентября 1991 года, когда этот выход произошел, напоминает Александр Носович. Неконституционный Госсовет Горбачева не имел права принимать решений такого уровня, как пересмотр границ Советского Союза и отсечение от него территорий. Это юридический факт. Кстати, депутат Госдумы Евгений Федоров недавно внес соответственный законопроект.

2. Выход из договоренностей с ЕС по Литве. Как напомнил Дмитрий Рогозин, который в 2002-2003 годах возглавлял переговоры об этом между Москвой и Брюсселем, Россия признала границы Литовской республики в обмен на гарантии бесперебойного транзита граждан России и российских грузов из Калининграда и в Калининград. Благодаря этому признанию Литва смогла вступить в ЕС и НАТО.

3. Требование России вернуть Клайпеду. Если Брюссель сегодня выходит из своей части договоренностей, то Москва выходит из своей. «Последствия для Литвы, ЕС и НАТО могут быть очень далеко идущими, - поясняет Носович. - Напомню хотя бы, что решением Потсдамской конференции по итогам Второй мировой войны Мемель, как и Кенигсберг, был передан от Германии Советскому Союзу, а не какой-либо из его частей. Это уже потом Сталин своим внутренним решением передал Кенигсберг РСФСР, и он стал Калининградом, а Мемель отдал Литовской ССР, и тот стал Клайпедой. Современная Россия – правопреемница СССР, то есть постсоветские границы Литвы определяются ею. И если Евросоюз нарушает соглашения, которые гарантируют эти границы, то все может статься с Литвой…»

4. Создание «Сувалкского коридора». Введя фактически транспортную блокаду Калининградской области, Вильнюс «выбил стул», на котором сам сидел все эти годы в качестве страны-члена ЕС, заявил член Совета Федерации Андрей Климов. Недопустимое поведение Литвы, ограничившей транзит в Калининградскую область, предупреждает он, ставит под удар НАТО. «Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходу Вильнюса, - считает парламентарий, - сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами».

Самый радикальный способ, как давно считают эксперты, создание «Сувалкского коридора» - сухопутного прохода между Литвой и Польшей протяженностью около 100 км, который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью России. Понятно, что означал бы этот шаг - войну с НАТО.

5. Отключение Литвы от энергетической системы. Это стало бы самым болезненным экономическим ответом Москвы на враждебный шаг Вильнюса. БРЭЛЛ - энергетическое кольцо, объединяющее Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. Прибалты уже давно заявляют о своем желании выйти из него, полностью влившись в энергосистемы ЕС. Официально объявлено, что это случится в 2025 году. Однако энергопереход в Европу сталкивается со значительными трудностями, поэтому прибалтийские страны по-прежнему сильно зависит от российского электричества. Отключить Литву от БРЭЛЛ досрочно - гарантированно создать для ее экономики и жизни населения очень серьезные проблемы. Для Калининграда такой шаг не несет никаких угроз - уже дважды в тестовом порядке область отключалась от БРЭЛЛ и тестировала работу в автономном режиме.

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