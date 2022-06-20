Дмитрий Песков - о блокаде Калининграда: «Ситуация более чем серьезная»

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Литва с субботы, 18 июня, запретила железнодорожный транзит грузов в Калининградскую область. Об этом в интервью «Комсомольской Правде» рассказал глава региона Антон Алиханов.

… - В продолжение темы Калининграда можно вопрос? - с такой просьбой журналист «Комсомольской правды» обратился к официальному представителю Кремля в понедельник, 20 июня.

- Да, пожалуйста.

- Дмитрий Сергеевич, ну, у нас вышло интервью с Антоном Алихановым еще в субботу. Он сказал, что катастрофы в том, что происходит, не наблюдается: «Будут определенные затруднения, но у нас уже на Балтике есть суда, которые могут обслуживать этот товаропоток…» И так далее. И ещё оперативно подключились федеральные ведомства. Как в Кремле оценивают, вообще, усилия и главы региона, и федеральных ведомств, которые, в общем-то, не позволили разразиться кризису после того, как Литва устроила эти «гадости», по выражению Алиханова?

Вот что ответил Песков:

- Ну, слушайте, у нас «гадости» начались 12 часов тому назад. Как можно оценивать? Вот вы задаете вопрос…

- Я имею в виду - работу главы региона, министерств, которым удалось, ну, как-то избежать большого кризиса.

- Пока, - ответил пресс-секретарь, - не считаем возможным чего-либо оценивать.

В Кремле также назвали незаконным решение Литвы приостановить транзит в Калининградскую область товаров, попавших под санкции ЕС, и пообещали в течение нескольких дней проанализировать его, прежде чем принять решение об ответных мерах.

- Это решение, действительно, беспрецедентное, это является нарушением всего и вся, - заявил Песков журналистам. - Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным.

По мнению официального представителя Кремля, «ситуация более чем серьезная в этой связи, и она требует очень глубокого анализа перед тем, как формулировать какие-то меры и какие-то решения. Этот глубокий анализ в течение предстоящих нескольких дней будет произведен".

У Пескова также спросили, можно ли в этой ситуации говорить о блокаде российского региона.

- Это - элемент блокады, конечно же, - сказал Песков.