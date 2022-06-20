Расправы с пленными на корм волкам: «Герои» Украины, по которым плачет трибунал

Командир первой штурмовой роты «Правого сектора» (организация запрещена в России) Дмитрий Коцюбайло. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

С 2014 года на Украине плодилась плеяда «героев». О них писали газеты, их показывали по телевизору, ими заставляли гордиться. Только гордиться на самом деле было нечем. А вот, стыдиться, да. Чего стоит командир первой штурмовой роты «Правого сектора» (организация запрещена в России) Дмитрий Коцюбайло, получивший из рук Владимира Зеленского «Золотую звезду» и удостоенный звания Героя Украины. Тот самый, который в интервью The New York Times однажды с гордость рассказал, что держит у себя при штабе волка, и гадко пошутил по этому поводу, мол, солдаты кормят его «костями русскоязычных детей», насмехаясь над российскими СМИ, которые, по мнению Коцюбайло, сильно преувеличивают грехи «Правого сектора» и ему подобных группировок.

Коцюбайло получил из рук Владимира Зеленского «Золотую звезду» Героя Украины. Фото: president.gov.ua

Антигерои нашего времени

После 2014 года почетных геройских званий «за особые заслуги» перед Отечеством получило немало украинских военных, «ощетинившихся» на Донбасс и направивших оружие против его жителей. Вспомнить хотя бы Надежду Савченко из «Айдара» (организация, запрещенная в России) сдавшую боевикам место расположения российских журналистов, которых вскоре убили прицельным огнем. Безоружных и беззащитных перед пулями и снарядами.

Или комбрига Василия Зубанича, обвиняемого в убийствах мирных жителей. Так называемая «Небесная сотня» - участники Евромайдана тоже в геройским списке. Словно перекосилось все в создании киевской власти, белое стало черным, и наоборот. Настолько, что они в серьез намеревались напасть на ДНР, ДНР и Крым, которые их, как говорится, и пальцем не трогали.

О планах военного вторжения стало известно хаккерам RaHDIt, взломавшим 755 сайтов, так или иначе связанных с правительством Украины. То есть Россия всего на две недели опередила Киев со спецоперацией.

2015 год, президент Украины Петр Порошенко вручает государственную награду Василию Зубаничу. Фото: president.gov.ua

Ничего человеческого

О «героических поступках» украинских боевиков с сомнительной моралью можно услышать и сейчас. В ходе освободительной российской спецоперации их наплодилось целая куча. «Храбрецов» и «патриотов», способных на ужасные вещи. На что способны такие «герои» российские солдаты знаю отлично. Например, военнослужащему армии ДНР по имени Виктор, попавшему в плен к ВСУ, жестоко исполосовали голову, шею и грудь штык- ножом. Сделал это морпех из 36-й бригады ВСУ Дмитрий Евган. Столько ненависти вложил вояка, расправляясь с обезоруженным русским солдатом, что тот не должен был выжить. Но, к счастью, медки Виктора спасли.

Ополченец ДНР Виктор Лупаций и пленный нынче украинский морпех Дмитрий Евган вновь встретились в мае 2022 года.

А еще не гнушаются такие «Дмитрии» стрелять в женщин и детей, насиловать, грабить, прятаться за спины мирных жителей и пускать их в расход из мелочной мести за то, что они хотят жить в мире с Россией. Не хочешь власти Киева, не разделяешь фашистской идеологии? Получи! Не признаешь свастику вместо красной звезды, чтишь память погибших в годы Великой Отечественно освободителей? Получи! Гитлер, будь он жив, от всей души порадовался бы упорству, с каким Киев пестовал все эти годы идеи фашизма. Да что там идеи? Методы нацистов времен Второй Мировой укроармия и помогающие ей группировки боевиков тоже освоили. Одно из доказательств недавно было найдено в дневнике попавшего в плен к российским военным британского наемника Эндрю Хилла- координаты массового захоронения 280 мирных жителей! Где-то между городами Ирпень и Буча, как оказалось, нашли свое пристанище люди, которые даже оружие в руках никогда не держали. Их просто расстреляли, как скот.

В угоду фашистской идеологии

Чего еще ждать от одурманенных идеями неонацизма молодчиков, если очевидно, что даже власть, определяющая стратегию боевых действий, абсолютно не беспокоит судьба народа, которую она вообще-то призвана защищать. По факту, отступая под натиском российской армии, отряды ВСУ и каратели оставляют за собой «выжженную землю». Примеров можно приводить сотни. Под Харьковом силы ВСУ обстреляли храм прямо во время службы. Прихожанам повезло, все остались живы, зато 200-летняя роспись и иконы – в дребезги. «Погиб» от руки неонацистов и деревянный скит Всех Святых Земли Русской Московского патриархата XVI века. Отступая из Святогорска, украинские неонацисты очередью из пулемета подожгли его зажигательными боеприпасами. В угоду фашистской идеологии, не оставляющей православной вере и ее символам право на существование.

Деревянный скит Всех Святых Земли Русской сгорел в Святогорске.

А еще боевики воровали гуманитарную помощь, предназначенную мирным жителям. По свидетельству, российских военнослужащих, на одной из баз ВСУ в Красном Лимане были обнаружены огромные запасы гуманитарной помощи. Одежда, медикаменты, продукты с длительным роком годности – все это предназначалось жителям Донбасса, но каким-то образом осело на военном складе. Не потому ли, что для «защитников» Украины дончане были и остаются людьми второго сорта?

Паранормальная военная тактика

Понятно, что такие решения принимают не солдаты: стрелять по гражданам, сжигать дома, школы, церкви. Это директивы свыше. И прятаться за спинами мирных жителей – это нормальная военная тактика для украинской армии. Запротоколированная документально. В «Оперативном плане полка 1/16 «Шторм», входящего в состав «Азова» (организация, запрещенная в России) черным по белому написана инструкция: «Частично маскировку для небольших групп и техники могут обеспечить населенные пункты», или «Укрытием могут послужить здания в ближайших населенных пунктах». Документ российские солдаты нашли в Мариуполе.

Но за все когда-нибудь придется платить. Троим иностранным наемникам, воевавшим в составе ВСУ и сдавшимся армии ДНР в Мариуполе приговор уже вынесли. Верховный Суд ДНР приговорил британцев Шона Пиннера и Эйдина Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима к расстрелу. Очередь за остальными.