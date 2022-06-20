Как любой россиянин может получить гектар и миллион, рассказали Путину

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

В понедельник Владимир Путин принял мурманского губернатора Андрея Чибиса. Глава региона рассказал, что туристы активно потянулись на север (раз уж для них оказались недоступны многие привычные страны), а местные под это дело и бизнес создают, и свои жилищные условия улучшают:

- Высоким спросом пользуется программа «Гектар в Арктике». 1700 человек уже получили землю, еще 600 в процессе. В области можно взять миллион рублей на развитие дела. Многие как раз из тех, кто получил гектар.

- На что люди берут? – заинтересовался президент.

- У нас активно развивается туризм – берут на мини-гостиницы, но тут же хотят построить свой дом. Жить на Севере в своём доме гораздо комфортнее, чем просто в квартире, - ответил Чибис.

Заявление губернатора, на наш взгляд, получилось двусмысленным. Ну то, что народ землю берет – бог с ним. Вечной мерзлоты за полярным кругом много, а людей мало. Но вот строительство гостиниц на субсидии, превращающееся в строительство своих домов – это уже интереснее.

Мурманский глава рассказал, что уже в следующем году в области появится новый морской порт. Первый за много десятилетий!

- Очень перспективный, - поддержал Путин.

- Если этот проект полностью будет завершен, то Мурманский порт минимум до 80 миллионов тонн может переваливать уже к 2030 году, - добавил Чибис.

Губернатор сообщил о поддержке детского труда в регионе. Подростки летом ухитряются получать больше, чем многие взрослые в областях победнее.

- Работа по часам во время каникул на благоустройстве, социальных объектах, наведении порядка в городе очень популярна среди подростков. Если работать с учётом того количества часов, которое разрешено законодательством, порядка 25 тысяч рублей за месяц они могут получить, - сообщил глава региона.