Вячеслав Володин: Нужно более предметно заниматься гармонизацией законодательства России и Белоруссии

Вячеслав Володин (в центре) во время исполнения Гимна России в здании белорусского парламента Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

США и их сателлиты продолжают попытки «отменить» нашу страну. И тут особенно ясно видно: кто действительно друг, а кто — марионетка Запада.

Вот в такой обстановке утром в понедельник делегация из 33 российских сенаторов и депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным прибыла в Минск. Цель — участие в заседании Парламентского Собрания Союза России и Белоруссии.

По пути в здание белорусского Национального Собрания — депутаты обеих стран возложили траурные цветы к монументу Победы на одноимённой площади в центре Минска. Ведь через двое суток — 22 июня, День памяти и скорби.

Само заседание — уже 62-е: у России и Белоруссии — богатая история строительства Союзного Государства. Но теперь ему необходимо придать ускорение.э

Белорусские депутаты вместе с российскими коллегами возложили цветы к Монументы Победы в Минске Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

— Запад пытается выдавить нас с международных парламентских площадок, заглушить наш голос. И это давление будет нарастать. В этих условиях необходимо укреплять интеграционное взаимодействие [между Белоруссией и Россией], — открыл заседание спикер Палаты Представителей Национального Собрания РБ — Владимир Андрейченко.

Прозвучали доклады о работе профильных комиссий. А Молодёжная палата при Парламентском Собрании предложила распространить российскую программу «туристического кэшбека» (компенсации части затрат на турпутёвку) ещё и на Республику Беларусь. Развивая, так сказать, практику «союзных путешествий».

В итоге в течение двух часов почти 60 депутатов обеих стран обсудили борьбу с западными санкциями, противодействие реабилитации нацизма, развитие контактов с альтернативными экономическими центрами в Азии и Африки и другие насущные вопросы. А самое главное — необходимость в рамках Союзного Государства предметно заниматься гармонизацией законодательства России и Белоруссии — этот вопрос особо подчеркнул Председатель Володин:

— Мы ещё в начале пути. Надо работать. Крайне важно, чтобы в работе новых комиссий был результат, который можно оценить. Потому что бывает так, что «концепции программ» разрабатываются до четырёх лет, и за это время они устаревают, — отметил Вячеслав Викторович, придавая всем ускорение. — У нас есть возможность на протяжении июля и августа поработать. У политиков отпусков не бывает!

И вот — 15:00 по местному времени, с момента прилёта нашей делегации в Минск прошло меньше пяти часов. А депутаты уже снова на борту российского лайнера Ту-214 — назад в Москву. Времени на раскачку нет — потому и график визита такой жёсткий. Чтобы, вернувшись в Россию ещё до конца рабочего дня, сразу же продолжить «союзное» строительство.