Ученики на машинах с мигалками и деньги за оценки: что творится в элитных школах, где учатся дети Собчак, Барановской, Пугачевой и Галкина

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Лето для детей - горячая пора для их мам и пап. Надо выбрать учебное заведение, заплатить деньги за год вперед - в частных школах уже начали принимать оплату за сезон 2022/23. Для звездных родителей ежегодный ценник за учебу в 1-2 млн - не самые большие деньги: большинство артистов такие суммы получают за один корпоратив. Богатым деткам обеспечены уроки в самых современных классах, охрана словно на режимном объекте, все дорого-богато, во всем престиж и комфорт. Однако, в каждой школе есть свои заметные минусы. Сайт kp.ru изучил отзывы на самые популярные звездные учреждения и узнал, на что чаще всего жалуются дети и их родители.

ПРИШЕЛ В КРОССОВКАХ? ПОЛУЧИ ВЫГОВОР

Учебное заведение The International School of Moscow, куда отдали своих детей Ксения Собчак, Юлия Барановская и Валерий Меладзе, в новый учебный год входит с прайсом в 2,1 млн рублей: именно в такую сумму обойдутся девять месяцев занятий, школьная форма, питание и вступительные взносы. Преподавание ведется на английском, поэтому среди учителей множество иностранцев, а среди учеников - детей экспатов.

Учебный год в школе обойдется более чем в 2 млн рублей. Фото: nordangliaeducation.com

Бывшие педагоги, чьи отзывы можно найти в Сети, отмечают прекрасные условия работы: автобус до школы, бесплатные обеды, медицинскую страховку. Но есть и ощутимые минусы.

- Невозможен карьерный рост, если ты русский. Невозможно отпроситься, если заболели дети - больничный максимум 10 календарных дней в год. Невозможно устроить в эту школу собственных детей, - перечисляют экс-сотрудники.

Родители, в основном, отмечают достижения детей в разговорном английском. А вот главная претензия - школьное питание.

- Родители учащихся ежегодно платят школе не менее 1,3 млн долларов за обеды, куда уходят эти деньги?! - возмутился в Сети один из отцов и получил в поддержку десятки комментариев: "Школьный обед отвратительный, тюремная еда лучше!".

Ученики The International School of Moscow. Фото: nordangliaeducation.com

Да и в остальном, если верить сетевым отзывам, порядки в школе довольно суровые. Ученики, как один, жалуются на придирки педагогов к внешнему виду.

- Я проучилась в ISM два года. Есть общее правило, что ученики не должны иметь ни одного предмета вне школьной формы. По факту это означает запрет ярких пальто, кожаных курток, толстовок и кроссовок без видимых причин. Учителя угрожают, наказание могут назначить за что угодно. Что это за школа мирового уровня, где людям доставляют неприятности из-за цвета их пальто? - недоумевают бывшие ученики.

ПАРАД ПОНТОВ СРЕДИ УЧЕНИКОВ

Самая модная школа сейчас среди звезд - гимназия имени Примакова: здесь можно встретить детей Леры Кудрявцевой, Ксении Бородиной, Михаила Галустяна, Гарика Мартиросяна, Кэти Топурия, Анны Банщиковой, Марии Кожевниковой, внуков Надежды Бабкиной... Ежегодно их обучение обходится родителям в 800 тысяч рублей, но поступить сюда могут далеко не все: детей отсеивают еще на этапе собеседования.

Юлия Барановская с дочерью Яной, которая учится в престижной гимназии.

- Поступали два раза, дети сдали все экзамены, но не прошли психолога. Знающие люди сказали: "А вы без денег что ли хотели поступить?", - таких жалоб в Сети предостаточно.

Причем, отказать могут даже тем, кто посещал детский сад при гимназии.

- С малышами с 8:00 до 16:00 общаются англоязычные учителя. Заставляют их писать, не научив правильно держать ручку, - рассказывают родители. - Математика на английском - это набор несвязанных заданий. Если бы педагоги просто разговаривали с детьми на английском и играли в игры, было бы куда продуктивнее в плане языка. В результате дети приезжают домой поздно, раздраженные и уставшие. А к началу первого класса не знают обычную дошкольную программу. Ребенка, отучившегося на подготовке два года, не взяли в первый класс! И причина не в ребенке, а, на мой взгляд, в системе обучения.

Поступить в престижную гимназию смогут далеко не все. Фото: primakov.school

Зато ученики гимназии вполне довольны жестким отбором: лишних людей в школе нет.

- Слава богу, что у нас платная школа, хотя бы учишься с людьми своего уровня, - делятся дети. - Другие бы не выдержали жестких понтов. Сама хожу в Gucci, Balenciaga, Off-White и Louis Vuitton. Езжу на Мерседесе S-класса, и я такая далеко не одна!

В ШКОЛУ - С МИГАЛКОЙ

О Павловской гимназии, где за 1,8 млн рублей в год учатся наследники артиста Александра Реввы, певиц Славы и Глюкозы, родители зачастую отзываются критично, когда речь идет о еде. Мол, за такие бешеные деньги администрация могла бы разнообразить меню.

- В столовой нет белого хлеба, на полдник считают, сколько яблок съел ребенок. Ребенок спешит домой, чтобы нормально поесть, поэтому и не хочет ходить на допзанятия, - пишут в Сети.

В Павловской гимназии заявляют о благородной миссии учебного заведения: "Сформировать новое поколение прогрессивных, разносторонне развитых, творчески мыслящих молодых людей, готовых менять к лучшему жизнь в своей стране". Фото: vk.com/pavlovo_school

Если верить отзывам, здесь немало детей чиновников - якобы школьников на занятия привозят и увозят со спецсигналами.

- Чрезвычайно респектабельная, пафосная школа, - описывают ее обыватели. - Эдакий Оксфорд для несовершеннолетних, Сорбонна для подросков, Кембридж для школоты. Многих учеников привозят с мигалками, что способствует росту степени восхищения. Клянут эту школу, как и кортежи по вечерам на Кутузовском проспекте, но втайне завидуют. Я бы тоже хотел обучать своих потомков тут, но благо, нашел другое применение 20 тысячам долларов в год на каждого!

НЕ РОДИТЕЛИ, А ДЕНЕЖНЫЙ МЕШОК

В Первой московской гимназии, где за 3 млн рублей в год (за двоих) учатся дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина, родители жалуются на педагогов начальных классов. И без того дорогая школа якобы выуживает деньги за все подряд.

- Учителя постоянно выпрашивают шикарные подарки - с каких регионов их понабрали? - высокомерно фыркают рублевские родители. - Говорят, что детям нужны дополнительные занятия по основным предметам, и большая часть родителей платит. Это просто смешно: в платной школе еще надо приносить деньги в конверте! А не заплатишь - твой ребенок будет плохо учиться и намеренно будет выведен в аутсайдеры.

Тем временем, подмосковная школа "Лидер", где учатся дети Игоря Лифанова, Михаила Трухина, Ольги Кабо, Стаса Михайлова и других артистов, в новом году принимает учеников за сумму от 900 тысяч в год. Об этом элитном учебном заведении в поселке "Княжье озеро" в Сети можно найти множество восторженных отзывов. Пользователи, как под копирку, пишут одно и то же: "школа отличная", "образование качественное", "преподаватели супер", "ученики сильные". Говорят, перед занятиями все дети сдают телефоны администратору, на переменах вместо гаджетов играют в шахматы, много "бесплатных" секций и ресторанное питание. Классы маленькие, по семь-восемь человек, поэтому к детям индивидуальный подход.

Впрочем, есть и более критичные отзывы.

- За такие деньги в школе даже нет своей программы, она общеобразовательная. Постоянные поборы - относятся как к денежному мешку. Замена учителей по два-три раза в году. Текучка кадров, урок могут отменить за пять минут до занятия. Решено - доучиваемся до конца года и подбираем другую школу, - пишут недовольные родители.