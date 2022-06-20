Донецк убивают пушками НАТО: мирные жители гибнут под снарядами, присланными из США и Европы

Лупят не по военным объектам, а по мирным кварталам и городской инфраструктуре Фото: REUTERS

Вот уже четвертую неделю подряд весь Донецк живет под плотным огнем украинской артиллерии. Теперь снаряды разрываются даже в «тыловых» районах города, там, куда до этого ничего и никогда не «прилетало". Печальная разгадка резко обострившейся ситуации проста: украинские боевики получили дальнобойные американские и европейские гаубицы, и теперь по столице ДНР летят натовские 155-миллиметровые снаряды.

И это самый настоящий террор — лупят не по военным объектам, а по мирным кварталам и городской инфраструктуре. Видимо, понимая, что этот город больше никогда не вернется на Украину и стараясь разрушить его как можно сильнее. Один из самых жутких обстрелов столицы ДНР произошел 13 июня. Тогда снаряды разрывались по всему городу, однако вряд ли этот артудар (как и другие) можно назвать хаотичным — за 8 лет украинские боевики прекрасно изучили город, близ которого они окопались, и хорошо знают — какие объекты находятся по координатам, в которые они отправляют очередной снаряд.

И вот боеприпасы в разгар дня разрываются на Майском рынке, убив троих обычных покупателей, включая маму с 11-летним сыном. Под обстрелом — дома культуры, храмы, поликлиники, вузы… От взрыва загорается целый подъезд многоэтажки и люди, чтобы спастись, прыгают из окон. А на самом последнем этаже роддома, в который также прилетает натовский снаряд, врачи героически остаются в отделении вместе с малышами, которых невозможно отключить от систем жизнеобеспечения. Горят машины, магазины, склады и заводы, разрушены квартиры, от осколков погибают двое пожарных МЧС ДНР, которые прибыли тушить пожары, снова замертво падают на улицах люди, которые не успели добежать до укрытий...

И такое в столице ДНР теперь каждый день. Украинские гаубицы, конечно, давят ответным огнем, но НАТО поставляет все новые стволы и снаряды к ним. Обстрелы продолжаются и люди снова вынуждены подолгу пережидать шквальный огонь в подвалах. В которых называют США и Евросоюз спонсорами террора (а как еще все это можно назвать?) и призывают окончательно и показательно подавить огневые точки украинских артиллеристов. Ведь они по жестокости и цинизму обстрелов уже ничем не отличаются от обычных украинских неонацистов. В том, что скоро это произойдет и боевики понесут заслуженное наказание за свои преступления, в Донецке мало кто сомневается.

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