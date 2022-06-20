Зеленский попытался оставить Крым без газа: что известно об ударах ВСУ по объектам в Черном море

Буровая платформа акционерного общества «Черноморнефтегаз». Фото ИТАР-ТАСС/ Алексей Павлишак

Атаки было три, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. На буровых в этот момент находились 109 человек. В первые часы после удара были эвакуированы - 21. Как минимум 7 человек пропали без вести. Их поиски продолжаются силами Минобороны.

Атака могла привести к техногенной катастрофе, которой удалось избежать только благодаря сотрудникам «Черноморнефтегаза" - если бы на платформах не сбросили вовремя газ, то украинский удар вызвал бы взрыв газохранилища, который бы затронул даже Одессу.

Газоснабжение Крыма не пострадало. Топливо подается в штатном режиме, рисков нет, говорит Сергей Аксенов. На всякий случай есть еще и труба с материка, которая в случае необходимости будет задействована.

Что касается безопасности всего полуострова, то за нее беспокоиться не стоит, отмечает глава региона. «Средств ПВО достаточно, вся сухопутная часть прикрыта, в том числе Крымский мост», - говорит он.