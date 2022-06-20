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В мире20 июня 2022 13:20

Нет даже рыбы и говядины: Самые дорогие рестораны Европы кормят посетителей остатками из-за кризиса

Британские шеф-повара ищут неожиданные альтернативы резко подорожавшим продуктам
Людмила ПЛОТНИКОВА
Менеджеры британских ресторанов и пабов жалуются на то, что вынуждены чуть ли не ежедневно переписывать меню

Менеджеры британских ресторанов и пабов жалуются на то, что вынуждены чуть ли не ежедневно переписывать меню

Фото: Shutterstock

Менеджеры британских ресторанов и пабов жалуются на то, что вынуждены чуть ли не ежедневно переписывать меню: из-за стремительного подорожания продуктов цены на блюда лишь увеличиваются, а от некоторых позиций приходится отказываться вовсе.

Повсеместно из меню исключены знаменитые «фиш энд чипс» - жареное филе трески с картофельными чипсами.

Себестоимость «фиш энд чипс» достигла 24 фунтов стерлингов (1600 руб). Владельцы заведений общепита не считают возможным требовать с посетителей невероятно высокую цену за блюдо, порция которого ранее стоила от 5 до 7 фунтов стерлингов, поэтому вовсе перестали покупать треску, 40% которой вылавливали для британцев российские рыбаки.

Дешевая треска не является санкционным продуктом, но власти Великобритании ввели на ее импорт 35% пошлину. Равно как и на лососевые, которые теперь повара вынуждены в целях экономии заменять на скумбрию.

В разряд супердорогих ингредиентов попала и говядина, и ее, где только возможно, заменяют курицей.

Режим строжайшей экономии введен даже в самых дорогих ресторанах: при приготовлении супов и соусов используют излишки гарнира, а на дегустации вина подают уже открытые ранее бутылки.

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