Зеленский чуть не стер Одессу с лица земли: вся правда о ракетном ударе по вышкам «Черноморнефтегаза»

Буровая вышка "Черноморнефтегаза". Фото: gas.crimea.ru

Украина ударила по газовым буровым установкам «Черноморнефтегаза» в районе Крымского полуострова. И только профессионализм российских газовиков спас Украину от техногенной катастрофы.

БЕЗ ГАЗА НЕ ОСТАНЕМСЯ

Атаки было три, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. На буровых в этот момент находились 109 человек. В первые часы после удара были эвакуирован 21 рабочий. Ещё как минимум 7 человек пропали без вести. Их поиски продолжаются силами Минобороны.

Газоснабжение Крыма не пострадало. Топливо подается в штатном режиме, рисков нет, говорит Аксенов. На всякий случай есть еще и труба с материка, которая в случае необходимости будет задействована.

Что касается безопасности всего полуострова, то за нее беспокоиться не стоит, отмечает глава региона. «Средств ПВО достаточно, вся сухопутная часть прикрыта, в том числе Крымский мост», - говорит он.

РОССИЯНЕ СПАСЛИ ОДЕССУ

Атака могла привести к техногенной катастрофе, которой удалось избежать только благодаря сотрудникам «Черноморнефтегаза» - если бы на платформах не сбросили вовремя газ, то украинский удар вызвал бы взрыв газохранилища, который бы затронул даже Одессу. Об этом заявила в интервью RT на русском член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди:

- Платформы в 71 км от Одессы — больший риск взрыв представлял для Одессы, а от Крыма до них 111 км. Разработка приостановлена не будет, газ из труб был сброшен, а работа приостановлена только во время удара, что и позволило избежать катастрофических последствий, — уточнила она.

Глава Крыма Сергей Аксенов. Фото: Анна САДОВНИКОВА

ЖДАТЬ ЕЩЕ?

Это могут быть не последние удары, заявил в беседе с Радио КП военный эксперт, политолог Дмитрий Жаворонков. По его словам, нацисты Зеленского, если их не остановить, войдут во вкус и будут и дальше бить по гражданским объектам:

- Украина окончательно перешла к террористическим действиям - ударам по заведомо гражданским объектам, - говорит Жаворонков. - Сначала эти были только Донецк, Луганск и другие населенные пункты Донбасса, теперь еще и наши буровые платформы в Черном море. Это стопроцентно гражданский объект. Но украинская сторона предпочитает говорить, что с них велось какое-то отслеживание, наблюдение, радиоконтроль и так далее. Для этих задач у нас есть авиация, спутники, корабельная группировка, много чего еще. Единственный способ остановить эту вакханалию - продолжить освобождение Николаевской области, Одесской области.

Удары по вышкам в Черном море скорее всего были нанесены из реактивных систем залпового огня, расположенных в Южной Бессарабии - эти территории пока не освобождены. В то же время, не исключено, что Киев попробовал и новые поставки с запада. Если так, следующей целью может стать и Крымский мост, предостерегает эксперт:

- Американская армия уже получила мобильные комплексы с ракетами «Томагавк», но наземного базирования. Это был запрос моткой пехоты. Ничто им не мешает поставить их нашему противнику. И в этом случае удар возможен не только по Крымскому мосту, но и по инфраструктуре на территории Российской Федерации. А учитывая террористический характер украинского государства, мы можем говорить о том, что будет хорошая работа для наших сил ПВО.

Эту версию подтверждает и депутат Госдумы Виктор Водолацкий. По его данным, «удар, скорее всего, нанесен ракетами производства Великобритании или США».