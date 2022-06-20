СК России: в прокуратуры ДНР и ЛНР направлено 10 уголовных дел на украинских националистов

В настоящее время Следственным комитетом 10 уголовных дел о преступлениях украинских военных переданы в прокуратуры республик для дальнейшего направления в суд.

В соответствии с соглашениями, заключенными между Следственным комитетом (СК) России и прокуратурами Донецкой и Луганской народных республик, а также правилами территориальной подсудности, в целях более полного исследования обстоятельств и учета местных особенностей, в настоящее время 10 уголовных дел переданы в прокуратуры республик для дальнейшего направления в суд. Вот краткое изложение обвинительных заключений на фигурантов этих дел.

Василий Шитри

- Военнослужащий 23-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ в апреле 2022 года, находясь в здании почты города Мариуполя, совершил не менее 20 прицельных выстрелов из автомата в прохожих из числа мирных жителей. От полученных ранений два мужчины и две женщины скончались на месте происшествия.

Анатолий Перец и Сергей Пилипович

- Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в феврале 2022 года, находясь в районе Мариупольского металлургического комбината имени Ильича, произвели множественные прицельные выстрелы из автомата в трех мирных жителей. От полученных огнестрельных ранений пострадавшие погибли на месте преступления.

Назарий Мороз

- Военнослужащий 36-ой бригады морской пехоты ВСУ 30 марта 2022 года в городе Мариуполе произвел множественные прицельные выстрелы из автомата по проезжающему по улице автомобилю, принадлежавшему мирным жителям. В машине находились семья из трех человек: супруги и их взрослый сын. В результате обстрела женщине причинены огнестрельные ранения, от которых она скончалась на месте преступления, один мужчина был ранен, а второму удалось избежать гибели.

Руслан Майтрук

- Военнослужащий войсковой части А-3814 ВСУ в феврале 2022 года с целью минирования автомобильного моста через реку Деркул в населенном пункте Городище Луганской Народной Республики попытался доставить туда 10 кумулятивных зарядов, содержащих в общей сложности около 500 кг взрывчатых веществ. Подрыв предполагалось осуществить дистанционно во время прохождения по мосту российской военной колонны и гражданского населения. Осуществить задуманное не удалось, поскольку в российское военное командование приняло меры упреждающего характера.

Сергей Палийчук

- Командир первой самоходно-артиллерийской батареи второго самоходно-артиллерийского дивизиона войсковой части А-3283 (17 отдельная танковая бригада) в феврале 2022 года неоднократно отдавал подчиненным военнослужащим приказы производить из самоходных артиллерийских орудий «Акация» обстрел жилых домов и социально-значимых объектов гражданской инфраструктуры. В результате этих преступных действий погиб ребенок, контузию головного мозга получила женщина. Кроме того, были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Отметим, что СК России опубликовал подробные допросы подозреваемых, где они во время следственных экспериментов показывают, как убивали мирных жителей.

- Следственным комитетом России в соответствии с нормами национального и международного права, предусматривающими обязанность государств разыскивать и привлекать к ответственности лиц, причастных к нарушению Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов I и II к ним 1977 года, осуществляется расследование преступных действий украинских военнослужащих в отношении мирного населения Донбасса. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем материалы уголовных дел направлены для последующей передачи в суд и рассмотрения по существу, - отметила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации - главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов и глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров вручили двадцати военнослужащим и сотрудникам ведомства, проявившим личное мужество, отвагу и самоотверженность в ходе специальной военной операции государственные награды.

Торжественное мероприятие состоялось в Чеченском государственном драматическом театре имени Ханпаши Нурадилова.

Главнокомандующий войсками нацгвардии РФ генерал армии Виктор Золотов и глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров вручили двадцати военнослужащим и сотрудникам ведомства государственные награды.

Пять сотрудников полиции Управления Росгвардии по Чеченской Республике награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, четырнадцать росгвардейцев – медалями «За отвагу» и один военнослужащий ведомства - медалью Жукова.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации и приказом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ вручены очередные и внеочередные воинские и специальные звания.

Генерал армии Виктор Золотов отметил, что значительный вклад в дело освобождения регионов Донбасса вносит личный состав Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии, ежедневно проявляя самоотверженность и мужество. И сегодня мы приветствуем наших героев, чей несгибаемый боевой дух и отвага заслужили особый авторитет, а их присутствие на поле боя неизменно порождает смятение в стане врага.

Глава Росгвардии также подчеркнул, что бойцов, находящихся на передовой поддерживает весь многонациональный народ России, верящий в несокрушимость нашей армии.