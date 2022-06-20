Придется жить скромнее: Минфин подсчитал, на сколько в нынешнем году упадут реальные доходы россиян

Реальные располагаемые доходы населения рухнут на 6,8% Фото: Олег УКЛАДОВ

Не жили хорошо, нечего и начинать – это про реальные располагаемые доходы россиян. С 2014 года каждый год они падали или в лучшем случае практически не росли (см. Только цифры»). Только-только в прошлом году ситуация начала меняться: впервые за восемь лет показатель вырос аж на 3,1%... Но в начале нынешнего года, как известно, кое-что в нашей экономической жизни резко изменилось.

Напомним, реальные располагаемые доходы населения - это денежные доходы (зарплаты, пенсии) минус обязательные платежи (коммуналка, налоги и т. д.), скорректированные на размер инфляции. Грубо говоря, если ваша зарплата выросла на 5%, но при этом налоги поднялись на 2%, а товары в магазинах подорожали на 6%, то ваши реальные располагаемые доходы снизились на 3%.

Это и произойдет с россиянами в нынешнем году. Вернее, нас ждет даже кое-что похуже. Минфин поделился прогнозом: по итогам 2022 года реальные располагаемые доходы россиян рухнут на 6,8%. Причина понятна: инфляция высокая, а доходы расти не спешат, в нынешних-то условиях. По последним расчетам Минэкономразвития, цены в этом году вырастут на 17,5%. Если прогноз оправдается, это будет самая высокая инфляция за 20 лет.

Но Минфин не был бы Минфином, если бы ограничился только негативными вестями. Ведомство приободряет нас прогнозом, что уж в следующем-то годы наши реальные доходы точно вырастут. Правда, не сильно – на 0,8%. Пока хватит. Как говорится, нечего и начинать...

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Изменение реальных доходов россиян

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По данным Росстата