Бесстыдница Ксения Cобчак явилась в церковь на венчание в платье с провокационным декольте

Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак опять отличилась. Нет, в катафалк телеведущая не ложилась. Жена Константина Богомолова явилась в церковь на венчание лучшей подруги в черном платье по фигуре с декольте.

Ксения Собчак обожает эпатировать общественность. То на собственной свадьбе устроит стриптиз, то в монастырь прорвется, то у Анастасии Волочковой найдет нечто интимное и помашет этим в камеру. Вот и на венчании своих близких друзей - Вадима и Яны Расковаловых, которые вместе уже более 20 лет, знаменитая блондинка навела шороху. Жена Константина Богомолова появилась на таинстве в довольно провокационном образе.

Воспитанница "Дома-2" облачилась во все черное и при этом бесстыдно открыла грудь. Видимо, похоронная тема так полюбилась ведущей, что она решила в очередной раз предстать в мрачно-сексуальном одеянии.

Ксения Собчак в церкви на венчании подруги. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Увидев Собчак в церкви, народ тут же припомнил ей скандальную свадьбу с режиссером, на которую они прибыли в катафалке. "Сбежавшая из ада", "Платье не в для венчания", "Ксения, вы провоцируете опять", "Неуместный для церкви наряд", - возмущаются сетевые моралисты.

В комментариях к ролику образ Ксении назвали "неуместным". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Впрочем, их мнение гости церемонии оставили без внимания. После венчания все отправились гулять в ресторан, где все веселились до упаду.

Банкет вел Игорь Верник. На танцполе под песни Леонида Агутина в его же исполнении танцевали и Жасмин, и Татьяна Навка, а также Лена Перминова. Последняя, кстати, поймала букет Расковаловой. Родив четверых детей, Перминова пока так и не вышла замуж.

Что касается Яны, то она призналась, почему именно спустя 20 лет захотела венчаться: "20 лет, четверо любимых детей, море близких друзей, семейный бизнес, родной и такой уютный дом, целый зоопарк животных… Все, что у нас есть сегодня, мы нажили в этом счастливом браке, который, наконец, решили узаконить и перед Богом! Наши отношения прошли проверку на прочность всеми возможными и невозможными способами! Венчание - лучший способ признаться друг другу в любви еще раз и лишний раз подтвердить, что мы когда-то сделали правильный во всех смыслах выбор!" - делилась 44 летняя женщина.