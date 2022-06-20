Британский епископ: «У Путина хватило смелости встать против единого мирового правительства»

Епископ Ричард Уильямсон. Фото: YouTube

Есть такая профессия – Родину защищать. Сложная. Не каждому она по зубам. Ступая по земле Украины с оружием в руках, русский солдат метр за метром очищает ее от фашиствующих живодеров, которые пустили здесь корни и как сорняки распространились по всей стране. Потому что, если не он, то кто?

Работа ответственная и адски тяжелая. Одна из тех, за которую и тысячи «спасибо» мало. Но благодарности летят и летят отовсюду.

Слова поддержки

«Спасибо» нашим ребятам каждый говорит по-своему – кто-то сдержанно и по существу, кто-то, выкладывается творчески. Любое доброе слово ложится бальзамом на душу человека в форме. Ведь даже самым суровым людям нужна поддержка.

-В ходе спецоперации город Святогорск и Святогорская лавра не пострадала. Хочу поблагодарить солдат за профессионализм, отвагу и за то, что будет мир на нашем Донбассе. И за сохранение духовного центра Донбасса, Святогорской лавры. Спасибо! -говорит мэр Святогорска Владимир Бандура сдержанно и по-чиновьичьи. А, например, рэпер из Бишкека Медер Кадыров вместе со своим коллегой по цеху из Сургута выражает благодарность треком против фашизма и в поддержку спецоперации. Вслед за ними клип, поддерживающий русскую армию, сняли сирийские военные.

Простые жители Донбасса песен военным не пишут, роликов не снимают – не до этого. С приходом российской армии их жизнь разделилась на «до» и «после». Беспросветные будни под гнетом Киева поделились на страшное «вчера» и светлое «завтра». И появилась надежда.

-Они нас ненавидели, называли сепарами, обещали сравнять нас и город с землей. Так они и сделали, - рассказывает об украинских солдатах и о том, что пришлось пережить, жительница освобожденного Лимана, не назвавшая своего имени. - Мы ждали россиян, чтобы они защитили нас от этих украинских фашистов, фашистского зверья.

А ее земляк-пенсионер столько натерпелся, что, как он сам сказал журналистам, готов голыми руками душить украинских карателей, которые обстреливали жилые дома и забирали у местных последние продукты.

Тяжело, но необходимо

После таких свидетельств, не остается сомнений, почему российский актер театра Сергей Пускепалис решение президента России Владимира Путина начать на Украине спецоперацию называет «тяжелым и вынужденным, но необходимым». Издевательства на Украине, которым подвергались люди, пора было прекратить! Кое-кто и в Европе это понимает. Так, британский епископ-левефрист Ричард Уильямсон во время своей недавней проповеди в Варшаве поддержал Путина, потому что тот «имел смелость встать против единого мирового правительства».

- Среди глав государств лишь один выступил против сил зла, - сказал священник. - Они устроили трюк с ковидом, они устроили трюк с Украиной, которая провоцировала Россию с 2014 года.

Никаких больше беспорядков

Кстати, сами ВСУ-шники на местах и пропагандисты с телеэкранов активно стращали и продолжают стращать народ русским солдатом. Мол, придут «злобные орки», тогда и попляшете! А Россия пришла и протянула руку помощи. Отнеслась к человеку, как и следует, по-человечески.

- Русские военные с первого дня подкупили своим поведением через «спасибо» и «пожалуйста». Беспорядки и мародерство, которые начались в городе, убрали российские военные, — делится мэр освобожденного Купянска Харьковской области Геннадий Мацегора.

Действительно, беспорядков и мародерства на освобожденных территориях больше нет. Солдаты российской армии и донецких республик об этом позаботились. А еще они постарались хоть как-то украсить жизнь людей, натерпевшихся за годы киевской власти всякого. На освобожденных территориях в День защиты детей устроили малышам и их родителям маленький праздник, раздали продуктовые наборы и сладости. Потому что, опять же, если не они, то кто?

Достойны восхищения

А от того, что ребята сделали для 6-летней малышки Евы из небольшого поселка в ЛНР, буквально хочется плакать от умиления. Девочка подружилась с саперами международного противоминного центра, когда те разминировали улицы. Подошла, стала задавать вопросы, рассказывать об обстрелах, которые ей довелось пережить. Солдаты назвали Еву «дочерью полка», стали приходить к ней и ее родителям с подарками, помогали, чем могли, а потом и вовсе отправили девочку с бабушкой отдыхать на море. Просто так.

Но самая главная благодарность и восхищение ждут солдат дома. От родных, близких и любимых. За то, что сделали так много добра и вернулись живыми. Недавно в Элисту из Украины прибыли Росгвардейцы. Это был настоящий праздник: с музыкой, шарами, флагами и восторженными выкриками восхищения. Так встречают героев.