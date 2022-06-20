Мишустин в Минске: «Мы выдержим прессинг Запада»

Председатель совета директоров ОАО "Амкодор" Александр Шакутин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время посещения предприятия в Минске. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В понедельник Михаил Мишустин прилетел с двухдневным визитом в Минск на заседание Евразийского межправительственного совета. Главы правительств России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии в эти два дня должны обсудить вопросы дальнейшей интеграции в объединении.

Перед тем, как встретиться с коллегами по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС), Михаил Мишустин в сопровождении белорусского премьера Романа Головченко отправился на завод «АМКОДОР». Здесь выпускают более 125 моделей и модификаций специальных машин - от сельскохозяйственных до лесных. Заводы этой группы компаний работают в том числе в России. Один из них Мишустин посещал в прошлом году в Петрозаводске.

На этот раз Мишустин осмотрел цех сборки машин, комплектующие и готовую продукцию. Доля импортозамещенных компонентов на большинстве машин приближается к 100 процентам.

- Это то, что называется технологический суверенитет. Можно быть уверенным, что все, что касается дорожного строительства, сельского хозяйства, лесной отрасли, здесь провала не будет. Даже если, условно говоря, кто-то там забор по нашему периметру построит, у нас будут и дороги, и сельское хозяйство, и лес будем перерабатывать, - похвалился Роман Головченко.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи в гостинице "Президент-отель". Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

После этого Мишустин с Головченко отправились в Минский филиал РЭУ им. Плеханова, где пообщались со студентами. В эти дни минский филиал «Плешки» празднует свое 20-летие. Сейчас здесь учатся более 700 белорусских студентов. После окончания вуза большинство выпускников остаются жить в Белоруссии. В прошлом году в минском филиале впервые появились бюджетные места.

- В этом году у абитуриентов будет возможность поступить на 60 бюджетных мест. С 2023 года бюджетные места появятся и в магистратуре, - рассказал премьеру директор филиала Алексей Елисеев.

Студенты попросили Мишустина открыть при вузе общежитие. Премьер пообещал помочь.

- Надеюсь, что мы будем продолжать формировать спрос, в первую очередь, на образованных, талантливых выпускников таких вузов, в том числе которым является филиал Плехановского университета в Минске, - заметил Мишустин.

После этого Мишустин и Головченко пообщались с глазу на глаз. Мишустин отметил, что Россия и Белоруссия уже выполнили более трети мероприятий в рамках 28 интеграционных программ.

- Приоритетное внимание уделяется созданию единого социально-экономического пространства, углублению кооперации в промышленности, в энергетике, в сельском хозяйстве, в цифровой экономике, в транспортной отрасли, - сказал Мишустин.

Премьеры отметили, что сотрудничество России и Белоруссии происходит «в условиях беспрецедентного давления».

- Мы противостоим совместно беспрецедентному санкционному давлению со стороны недружественных государств, сравнимому с тотальной экономической войной. Цель ее - отрезать Россию и Белоруссию от международной финансовой системы, затормозить экономическое развитие, подорвать технологический суверенитет наших стран, ухудшить жизнь наших граждан. Но мы выдержим этот прессинг, - заявил Мишустин, поблагодарив Минск за «конструктивную позицию по ситуации вокруг Украины».

По его мнению, Россия и Белоруссия выйдут из нынешней ситуации более сильными, в том числе за счет углубления интеграции в Союзном государстве и запуска совместных проектов.

- Складывающаяся обстановка диктует необходимость действовать быстро, решительно и по-военному, - согласился Головченко.