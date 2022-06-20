Итоги работы ПМЭФ-2022

Юбилейный Петербургский международный экономический форум собрал более 14 000 участников из 130 стран мира Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Юбилейная 25-я встреча проходила в условиях беспрецедентного санкционного давления, но это не повлияло на внимание к крупнейшему деловому событию со стороны как российских, так и зарубежных компаний.

За четверть века Форум стал востребованной мировой площадкой для налаживания кооперационных связей, авторитетным и представительным мероприятием мирового уровня.

- ПМЭФ – это смысловой, информационный центр, отражающий срез развития российской экономики и наше стремление к продвижению ее технологической составляющей. ПМЭФ – это-дискуссионная площадка, где происходит свободный, «без купюр» обмен мнениями по всем вопросам международной повестки, без диктата и цензуры, – так оценил значение мероприятия советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В течение четырёх дней мировые лидеры, руководители крупных российских и иностранных компаний и банков, ведущие эксперты из числа представителей науки, СМИ и гражданского общества обсуждали наиболее актуальные вопросы современной экономики.

Недружественные страны предпринимали активные меры по ограничению участия в ПМЭФ представителей бизнес-сообщества и официальных лиц, но несмотря на это в мероприятиях Форума приняли участие более 14 000 человек из 130 стран мира, 81 страна направила своих официальных представителей.

Президент России Владимир Путин и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев приняли участие в пленарном заседании ПМЭФ. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и Президент Египта Абдельфаттах Сиси адресовали присутствующим видеообращения.

Международное экономическое событие посетили свыше 130 высокопоставленных официальных лиц на уровне вице-президентов и премьер-министров иностранных государств, глав иностранных городов и регионов, иностранных министров, руководителей парламентов, ведущих международных организаций и объединений, а также глав дипломатического корпуса.

В работе Форума приняли участие свыше 60 представителей федеральных органов исполнительной и законодательной власти.

На ПМЭФ была особо отмечена высоко эффективная и весьма результативная работа Правительства России на Форуме по моделированию реальности в новых экономических условиях. Проведено первичное общественное обсуждение программ развития страны в различных секторах.

Форум посетили делегации из всех регионов России, 80 из которых возглавили руководители субъектов. Губернаторы имели возможность наладить как международные контакты, так и обмен опытом с другими регионами страны. 1700 руководителей бизнес – компаний приняли участие в Форуме.

Работу Форума освещали 3500 представителей СМИ из 33 стран.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пленарное заседание

Центральным мероприятием Форума традиционно стало пленарное заседание. Выступление Президента России Владимира Владимировича Путина было посвящено экономике России на фоне непростой геополитической ситуации. Глава государства сделал акцент на ключевых принципах развития государства: «Первый – это открытость. По-настоящему суверенные государства всегда настроены на равноправное партнёрство, на то, чтобы вносить свой вклад в глобальное развитие. <…> Второй принцип нашего долгосрочного развития – это опора на предпринимательские свободы. <…> Третий принцип – это ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика. …Четвёртый принцип нашего развития – это социальная справедливость. ...Пятый- принцип, на котором Россия выстраивает свою экономическую политику, – это опережающее развитие инфраструктуры. Шестой, сквозной, объединяющий нашу работу принцип развития – это достижение настоящего технологического суверенитета, создание целостной системы экономического развития, которая по критически важным составляющим не зависит от иностранных институтов».

Деловая программа

Беспрецедентной по масштабу стала деловая программа юбилейного форума. За четыре дня было проведено 214 мероприятий, охвативших широчайший спектр вопросов политики, экономики, управления, развития технологий, цифровизации, экологии, социального развития. Более 1500 модераторов и докладчиков, российских и иностранных экспертов выступили со своими докладами и презентациями.

Практически не было ни одной отрасли экономики и непроизводственной сферы, ситуация в которых не обсуждалась бы на дискуссионных площадках.

«Глобальные процессы изменений, происходящие сегодня в мире и ведущие к формированию принципиально новой многополярной экономической модели, отражены в главной теме юбилейного Форума – «Новый мир – новые возможности». Убежден, что за эти четыре дня форум еще раз подтвердил статус площадки для проведения равноправного конструктивного диалога со всеми заинтересованными- сторонами», - отметил Антон Кобяков.

Основная деловая программа ПМЭФ-2022 разделена на четыре тематических направления.

В рамках первого тематического блока «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени» прошли дискуссии, которые констатировали, что происходящие в мире изменения в геополитике и перестройка всей мировой экономики имеют глубинные причины и носят не краткосрочный характер. Решения, которые принимаются сейчас руководством страны, касаются вопросов восстановления экономики России с учетом трансформации мировой торговли, сохранения взаимосвязей в ШОС, БРИКС и ЕАЭС, поиском новых моделей международного сотрудничества с другими странами в связи с тем, что внешние условия изменились надолго, если не навсегда. Участники сессий отметили, что сегодня в первоочередном порядке надо создавать новую систему международных расчетов на двусторонней и многосторонней основе, финансовая система должна обеспечить структурную перестройку экономики в условиях роста кредитных рисков и научиться финансировать инновации.

Второй трек деловой программы – «Экономика России: новые задачи и горизонты» был посвящен вопросам антикризисной повестки, инвестиционному климату в регионах, развитию финансового рынка и ключевых отраслей. В ходе дискуссий эксперты отметили, что экономика плавно адаптируется к новым вызовам, сохраняется макроэкономическая стабильность, выполняются все намеченные социальные программы.

Глобальная цель – обеспечение экономического и технологического суверенитетов Российской Федерации. У страны достаточно собственных ресурсов, чтобы продолжить развитие, игнорируя все попытки экономического и политического давления на страну.

Дискуссии в треке «Современные технологии — человечеству: создавая ответственное будущее» затронули актуальные вопросы информационной безопасности и цифровизацию. Ключевой вопрос структурной перестройки – новые технологии, поскольку их отсутствие приводит к деградации экономики. Без частной инициативы не будет развития и прорыва.

Участники сессий четвертого блока «Инвестиции в человека — инвестиции в развитие» обсудили вопросы, связанные с развитием человеческого капитала. Человекоцентричность стала одним из главных принципов социальной сферы. С 2020 года, одновременно с наращиванием усилий государства по финансовой поддержке различных социальных групп, на первый план вышел вопрос о человекоцентричности системы социальной защиты. Это стало основным базовым условием, которое позволило за последние годы начать такую системную трансформацию нашей социальной системы в интересах человека.

Сегодня сложились благоприятные условия для ведения IT-бизнеса в России. Они гораздо выгоднее, чем где бы то ни было в мире. Отрасль сейчас мобилизуется и должна показать результат. Открылась огромная ниша и возможности для наших IT-специалистов занять эту нишу. Государство активно поддерживает и развивает эту высокотехнологичную отрасль.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Страна-гость

В почетном статусе страны-гостя в юбилейном мероприятии выступала Арабская Республика Египет. В ходе насыщенной деловой программы и проведенного бизнес-диалога Россия-Египет обсуждались вопросы инвестиционного сотрудничества, инноваций и безопасности на Ближнем Востоке.

В среднесрочной перспективе важнейшим драйвером развития торговли и инвестиций между Москвой и Каиром должно стать создание устойчивых логистических коридоров из России и ЕАЭС в Египет, в том числе с выходом на рынки Восточной Африки. Об этом говорится в специальном докладе, подготовленным Фондом Росконгресс «Россия и Египет: траектория сотрудничества».

В следующем году в статусе страны-гостя выступят Объединенные Арабские Эмираты.

Международное сотрудничество

На Форуме было проведено 6 двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами Египта, Китая, Африки, Латинской Америки, Турции, Ирана, а также встречи с представителями стран БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза и АСЕАН.

Нельзя не отметить традиционно активное участие в ПМЭФ делегации из Казахстана, которую в этом году возглавил Президент Касым-Жомарт Токаев. Казахстан входит в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Таможенный союз ЕАЭС – ключевые экономические сообщества с участием России на постсоветском пространстве. Инфраструктура республики тесно связана с экономикой России. Страны продолжат работать над развитием партнерских отношений – как двусторонних, так и в рамках Евразийского экономического союза.

Отдельное внимание на Форуме уделили обсуждению перспективных проектов в области обеспечения продовольственной и энергетической безопасности континента, разработки новых форм финансовых расчетов, сотрудничества в сфере инноваций и технологий, здравоохранения и образования. В 2023 году пройдет Второй Саммит и Экономический Форум «Россия – Африка».

Государства Латинской Америки и Карибского бассейна, которые не присоединились к антироссийским санкциям, являются нашими надежными экономическими партнерами. На высоком уровне на ПМЭФ присутствовали представители большой группы государств Латинской Америки. Среди них: Исполнительный Вице-президент Венесуэлы, Заместитель Премьер-министра Кубы, Министр иностранных дел Никарагуа, Председатель Центральноамериканского парламента, министры экономического блока, председатели Центробанков ряда стран, а также представители бизнес-сообщества как очно, так и по видеосвязи. Латиноамериканский сегмент форума был посвящен обсуждению дальнейших путей взаимодействия. Регион снова продемонстрировал живой интерес к расширению сотрудничества с Россией, даже в условиях беспрецедентного внешнего давления.

На бизнес-диалоге «Россия - Китай», спикеры детально обсудили шаги к улучшению торгово-экономического сотрудничества двух стран, роль центральных органов власти, администрации регионов, предприятий и отраслевых ассоциаций в целях реализации целей по достижению товарооборота в 200 млрд долларов к 2024 году и другие вопросы. В рамках развития сотрудничества на площадке ПМЭФ-2022 был организован бизнес-лаунж Международного центра совместных инициатив (ICJI)-.

В контексте многовекторной внешней политики Российской Федерации важное и всевозрастающее значение имеет Азиатско-Тихоокеанский регион, что обусловлено принадлежностью России к этому динамично развивающемуся региону мира, заинтересованностью в использовании его возможностей при реализации программ экономического подъема Сибири и Дальнего Востока.

Friends for Leadership.

В этом году по сложившейся уже традиции на Форуме приняли участие представители международного сообщества Friends for Leadership (FFL). Больше 100 молодых лидеров из 42 стран СНГ, Азии, Африки, Латинской Америки и Европы при содействии программы «Новое поколение» Россотрудничества, а также Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы и Центра международного продвижения участвовали в дискуссиях ПМЭФ, а также провели серию собственных мероприятий и встреч совместно с Россотрудничеством, ВООП, АСИ, НИУ ВШЭ и другими партнерами из числа глобальных российских компаний по обсуждению и доработке инновационных и социальных проектов из портфолио участников FFL.

Экспертно-аналитическое сопровождение ПМЭФ-2022В этом году на ПМЭФ было подписано 695 соглашений на общую сумму 5 трлн 670 млрд рублей (учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной).

Наиболее крупные из них:

- Российская ГК «Новый сухопутный зерновой коридор» (НСЗК), которая реализует проект по созданию сети элеваторов на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке, подписала соглашение о торговле и инвестициях с китайской компанией «Чжунчэнтун Интернейшнл Инвестмент» на общую сумму около 2 трлн рублей;

- ПАО Сбербанк и ДОМ.РФ договорились о выпуске ипотечных облигаций на сумму до 1 трлн рублей. В меморандуме стороны выразили взаимную заинтересованность в выпуске ипотечных облигаций на сумму до одного триллиона рублей в период 2022–2025 гг. Кроме того, стороны намерены координировать усилия для повышения ликвидности и развития рынка ипотечных облигаций АО «ДОМ.РФ». Окончательные условия выпусков облигаций будут оговариваться отдельно;

- ОАО «РЖД» и банк ВТБ подписали кредитное соглашение с лимитом на сумму до 630 млрд рублей с максимальным сроком траншей до 5 лет;

- Санкт-Петербург и ДОМ.РФ подписали соглашение об участии финансового института в финансировании городских проектов на сумму 150 млрд рублей;

- Мурманская область и ПАО «ГМК «Норильский никель» подписали соглашение на сумму 140 млрд рублей о строительстве в Мончегорске Мурманской области нового металлургического завода;

- Нижегородская область, АО «ДОМ.РФ» и АО «Банк ДОМ.РФ» заключили соглашение по взаимодействию при реализации инфраструктурных проектов на 131 млрд рублей.

По итогам ПМЭФ-2022 лидерами среди регионов по сумме заключенных соглашений стали:

Санкт-Петербург - более 340 млрд руб. (19 соглашений)

Ленинградская область - более 250 млрд руб. (30 соглашений)

Нижегородская область - более 240 млрд руб. (25 соглашений)

Краснодарский край - более 160 млрд руб. (18 соглашений)

Мурманская область - более 150 млрд руб. (10 соглашений)

Республика Крым - 103 млрд руб. (8 соглашений)

Московская область - более 100 млрд руб. (30 соглашений)