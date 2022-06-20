На Петербургском экономическом форуме Ростовская область заключила соглашений на 38 миллиардов рублей

На ПМЭФ-2022 Ростовская область заключила соглашений почти на 38 млрд рублей. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Завершился 25-й Петербургский международный экономический форум, в котором среди прочих регионов принимала участие и Ростовская область. Итоги работы донской делегации на ПМЭФ подвел губернатор региона Василий Голубев.

«НАШИ ПАРТНЕРЫ ГОТОВЫ ЗАХОДИТЬ В РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ»

По его словам, Ростовская область заключила полтора десятка соглашений на 38 млрд рублей – почти вдвое больше, чем годом ранее.

Василий Голубев подчеркнул, что позитивным является то, что эти соглашения в самых разных направлениях. В числе сфер, которые затрагивают перспективные проекты, - жилищное строительство, развитие индустрии стройматериалов, дальнейшая газификация области, установление территориальных границ, охрана интеллектуальной собственности.

- На ПМЭФ-2022 Ростовская область заключила соглашений почти на 38 млрд рублей. Наши партнеры в очередной раз подтвердили, что они готовы заходить в Ростовскую область, они видят в этом интерес. В этой ситуации они видят новые возможности. Правительство области будет обеспечивать им поддержку, создавать условия для успешной реализации проектов, - прокомментировал Василий Голубев.

Для сравнения: в 2021 году донской край заключил соглашений чуть более чем на 20,5 млрд рублей.

Василий Голубев и Вячеслав Петушенко обсудили проект Юго-Западной хорды. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

АНГАРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ТЕХЛОБСЛУЖИВАНИЯ ПОСТРОЯТ В ПЛАТОВЕ

Так, на экономическом форуме было подписано соглашение между правительством Ростовской области и авиакомпанией «Азимут».

Стороны договорились о взаимодействии при строительстве в аэропорту «Платов» авиационного ангарного комплекса для технического обслуживания воздушных судов. Примерный объем инвестиций по проекту составит 800 млн рублей.

Авиакомпания уже заключила договор субаренды земельного участка, провела инженерные изыскания. Разработан эскиз ангарного комплекса, получены технические условия. Завершается подготовка проектной документации, идёт её экспертиза. Ведётся выбор подрядчика.

- Ангарный комплекс - это технический проект для обслуживания воздушных судов практически всех типов. Но мы ориентированы на самолеты, которые эксплуатируем в настоящее время, - прокомментировал председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» Павел Удод.

Планируется, что строительство комплекса завершится в следующем году.

- «Азимут» является нашей авиакомпанией. Поэтому ее развитие - для нас принципиальная задача. «Азимут» работает, развивается, летает достаточно успешно. Надеюсь, что времена эти сложные пройдут. И с учетом поддержки правительства Российской Федерации, участия правительства Ростовской области компания будет реализовывать свои задачи с хорошими темпами развития. В том числе обеспечивая себя новыми технологиями, как в данном случае, - прокомментировал Василий Голубев.

Еще одно соглашение правительство Ростовской области и авиакомпания «Азимут» заключили с Московским государственным техническим университетом гражданской авиации. Стороны договорились об организации учебно-производственной практики для студентов вуза, обучающихся по направлению «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и авиационных двигателей», на производственной базе авиакомпании. Цель – подготовка высококвалифицированных кадров.

- Нам нужны кадры высокого уровня, специалисты – с учетом развития авиакомпании и особого геополитического положения Ростовской области. Развивая компанию, действительно надо думать, кто здесь будет трудиться. Нужны хорошие специалисты. Мы надеемся, что данное соглашение поможет скоординировать работу по формированию молодых кадров, - прокомментировал Василий Голубев.

Планируется, что, начиная с 2022-го, учебно-производственную практику в донской авиакомпании будут проходить более 100 студентов вуза в год.

УСТОЙЧИВАЯ МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ В САМЫХ ОТДАЛЕННЫХ УГОЛКАХ ДОНСКОГО КРАЯ

Еще одно соглашение выведет развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Ростовской области на новый уровень.

Подписи под документом поставили донской губернатор Василий Голубев и председатель общего собрания участников компании «ПраймТелеком Юг» Мурад Бениаминов.

Инвестор планирует вложить в развитие телекоммуникационной инфраструктуры региона 700 млн рублей. Так, будут построены центры обработки данных, инфраструктура для развития оптических сетей связи, энергоэффективные системы электропитания объектов телекоммуникационного назначения.

Василий Голубев уверен, что новое соглашение послужит решению задачи обеспечения отдаленных территорий Дона устойчивой мобильной связью.

- Это помогает создавать новые комфортные условия для жителей области, развивает коммуникации, создает условия для развития бизнеса. Мы идем достаточно верно и устойчиво к тому, чтобы в любой точке Дона все системы телекоммуникации работали устойчиво. И уже видим результаты, - подчеркнул губернатор.

ГАЗИФИКАЦИЯ РЕГИОНА БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА

В рамках ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев обсудил с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером перспективы реализации программ газификации Ростовской области.

На форуме достигли договоренность о том, что на Дону будут построены еще 65 новых объектов газоснабжения. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

По итогам делового общения стороны подписали дополнение к «Программе развития газоснабжения и газификации Ростовской области на период 2021-2025 годов», в которую вошли дополнительные объекты газоснабжения.

Действующая программа предполагала 58 объектов газоснабжения, в том числе реконструкцию пяти и техническое перевооружение четырех газораспределительных станций. Развитие сетей и объектов газоснабжения было предусмотрено в 189 населенных пунктах 31 муниципального образования Ростовской области. Были запланированы проектирование и строительство 1192 км подводящих газопроводов высокого давления и 1033 км разводящих сетей. Это давало возможность газификации почти 22,5 тысячи домовладений.

Во время майской встречи донского губернатора с главой правления «Газпрома» Василий Голубев предложил дополнить ранее принятую программу. Алексей Миллер инициативу донского губернатора поддержал. И на крупнейшей инвестиционной площадке страны – Петербургском международном экономическом форуме – эти договоренности получили документальное оформление.

Василий Голубев и Алексей Миллер подписали на ПМЭФ-2022 откорректированную программу развития газоснабжения и газификации Ростовской области на период 2021-2025 годов. Объём инвестиций в газовую инфраструктуру донского региона до конца 2025 года составит 6,2 млрд рублей.

- Программу пополнили еще 65 межпоселковых газопроводов. Их строительство позволит дополнительно газифицировать 130 населенных пунктов в Ростовской области, то есть в полтора раза больше, чем изначально планировалось, - подчеркнул Василий Голубев.

ДНИ КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЙДУТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Ко всему прочему на ПМЭФ было решено, что в течение трех дней, с 20 по 22 сентября, в городе на Неве донские артисты представят большую культурную программу. Выступления состоятся на крупных сценических площадках северной столицы: Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, Мариинского театра, театра-фестиваля «Балтийский дом».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал на международном форуме ряд важных соглашений. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Запланированы концерты Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова, ансамбля песни и танца «Легенда», Ростовского академического симфонического оркестра.

Экспозиции также представят ведущие музеи Ростовской области.

- В сентябре Ростовская область отмечает 85-летие. В эти дни в Северной столице состоится комплекс мероприятий. Все петербуржцы, рожденные на Дону и живущие в городе на Неве, смогут приобщиться к искусству своей малой родины. Донскую и Северную столицу объединяют петровские города, места, к которым прикоснулся Петр Первый. Рассчитываем, что жителям Северной столицы России придётся по вкусу донской казачий колорит, - подытожил Василий Голубев.