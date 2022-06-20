Польские ЧВК на Украине изучают нашу тактику для НАТО

Польский МИД заявил, что «им ничего не известно о тех людях, которые приехали на Украину воевать». Фото: Shutterstock

На Украине могут оставаться до 1000 польских военных. Такие данные в беседе с Радио КП предоставил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин. Это самый большой контингент среди иностранцев.

- Министерство обороны Польши сказало, что их наемников приехало 1848 человек. Из них около 400 уже отдали богу душу на территории Украины. Сбежало 300 человек. То есть 700 человек из 1800 поляков уже отправились или к праотцам, или к себе домой. Остается плюс-минус тысяча.

В то же время, польский МИД заявил, что «им ничего не известно о тех людях, которые приехали на Украину воевать». Это значит только то, что воюют частные военные компании. Причем, непосредственно боевые действия - не главная из задача.

- Польский генеральный штаб, как часть НАТО, изучает тактику боевых действий нашей армии и поведение наших солдат на поле боя, - отмечает Литовкин. - Им это очень важно. И польские офицеры, польские солдаты, а в ЧВК, как правило, воюют офицеры запаса и военнослужащие запаса, опытные люди, изучают эту тактику.

Еще одна важная задача польских солдат на Украине, по мнению Литовкина, помимо материальной стороны вопроса, - это идейная составляющая.

- Поляки точно и за идею тоже, и за деньги. Одна идея без денег тоже ничего не стоит в данном случае. Поэтому деньги тоже важны. Но в то же время, им надо демонстративно проявить свою ненависть к русским, которая сжигает поляков с 1612 года.

А вот, что интересно, так это регулярно появляющиеся заявления польских чиновников о том, что они собираются захватить Западную Украину. Эти слова могут серьезно для них аукнуться, уверен эксперт:

- Любопытно, что бывший замминистра обороны Польши генерал-майор Станислав Козей, заявил, что НАТО должно сбивать российские ракеты над Западной Украиной. То есть они уже прицелились к Западной Украине. Смело того, они рассчитывают, что НАТО будет защищать Польшу, которая захватит Западную Украину. Я думаю, что бодливой корове бог рогов не давал, и поляков никто на Западную Украину не допустит. А если они там появятся, так же как и под Камышевахой, они найдут себе там последнее пристанище.

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