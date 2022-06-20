А народ США знает, что Украина убивает их ракетами мирных людей?

В понедельник во второй половине дня ВСУ обстреляли Куйбышевский район столицы ДНР. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Понедельник не принес спокойствия жителям Донецка. Украинские боевики продолжали обстреливать разные районы столицы ДНР. Как и прежде - исключительно по мирным гражданам и городской инфраструктуре. В ход идут недавно поставленные Украине натовские дальнобойные орудия и снаряды калибром 155 миллиметров. Но сегодня, похоже, террористы ударили по мирным жителям чем-то особенным. Во второй половине дня в Куйбышевском районе произошел сильный взрыв, черный столб от которого видел весь Донецк и оставивший после себя огромную воронку. Уже появились предположения, что это последствия ракетного удара американской системы залпового огня HIMARS, которые Вашингтон обещал поставить киевскому режиму.

Бегу на место взрыва...

… С тыльной стороны пятиэтажки на улице Ванникова нет ни одного целого окна. Весь двор в кучах образовавшегося мусора, срезанных осколками деревьях и битом стекле, которое убирают растерянные жители дома. А всего в метрах десяти — воронка.

Но это не просто воронка!

Она - в два человеческих роста!

Внушительная воронка в нескольких метрах от жилого здания. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Обычный снаряд, даже самый мощный, такую не «выроет».

- Что-то новенькое, - говорят подъехавшие военные ДНР и спускаются в воронку. - Похоже, ракета, но какая — непонятно пока. Повезло, что до дома чуть-чуть не долетела.

С тыльной стороны этой пятиэтажки на улице Ванникова теперь нет ни одного целого окна. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Тишина, тишина, потом громкий хлопок и полетели стекла, - рассказывает мне житель соседнего дома Евгений. - Дом ходуном пошел. Четверых ранило, подростка зацепило... Здесь нет никаких военных частей, прямо за домом детсад и вокруг сплошные дома, там музыкальная школа. Куда бьют-то, гады?

Пострадавший фасад соседнего жилого дома. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Меня аж в угол комнаты кинуло, - дрожит голос одной из женщин, когда та вспоминает момент взрыва. - Очень мощно, телевизор с холодильником упали. Уже почти месяц так гремит повсюду, теперь и до нас очередь дошла. И ведь специально, сволочи, по людям бьют. Когда же это кончится, а?

В районе обстрела не было никаких военных, прямо за домом - детсад, рядом - музыкальная школа, жилые дома. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Люди вокруг пожимают плечами, выговаривают проклятия в адрес украинских артиллеристов и идут дальше приводить свой двор в порядок. Попутно заказывая пленку, чтобы затянуть оконные проемы, и постоянно озираясь в сторону новых разрывов — в Донецк по-прежнему летят снаряды.

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