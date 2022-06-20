Уехавшая от мужа и сына Наталья Подольская выступила с признанием

Наталья Подольская с Владимиром Пресняковым. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наталья Подольская неделю назад покинула мужа Владимира Преснякова и сына Артемия. Певица вместе с младшим ребенком Ванечкой отдыхает в Турции. Изначально артистка собиралась полететь в отпуск вместе с мужем и обоими детьми, но в семье случилась беда. Планы пришлось спешно менять. В итоге вокалистка улетела на курорт с двухлетним Иваном, а позже призналась, что смогла отпустить ситуацию и даже вернулась к любимому хобби.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков намеревались улететь из России в Турцию вместе с сыновьями Артемием и Иваном. Однако семейный вояж сорвался из-за несчастного случая. Старший отпрыск супругов сломал палец на ноге. Теперь мальчик передвигается в инвалидной коляске.

"Мы так мечтали все вместе полететь на море с Володей, Темой и Ваней. Но Тема сломал мизинец, и вся нога сейчас в гипсе. Решено было нам с Ваней лететь, а папе с Темой оставаться дома. Не могу это пережить. Это должна была быть наша полноценная поездка", - плакала Наталья.

Сначала певица ужасно переживала за Тему. Но потом успокоилась, так как мальчик находится не только с папой, но и с бабушками и со знаменитым дедом Владимиром Пресняковым-старшим. "Первая пацанская царапина", - комментировал Владимир травму наследника.

Сама Подольская наконец-то расслабилась и наслаждается отдыхом. На днях она впервые за долгое время прокатилась на водных лыжах. Артистка обожаем экстрим, потому ее эмоциям не было предела. "Я встала на водные лыжи! Я делала это раньше лет 15 назад и вот опять! Это непросто. Сложно именно встать, а уже ехать весело! Такой кайф! Но руки отваливаются", - призналась звезда.

Пресняков, узнав о достижении любимой, не стал скрывать, что еще больше ею гордиться. По его словам, она всегда "была азартной спортивной веселой девчонкой"

Напомним, Наталья Подольская выбрала для отдыха роскошный отель в Кемере. Она арендовала шикарную виллу. Артистка в восторге от местной кухни и от пляжа, считает турецкие курорты лучшим местом для отдыха с детьми.

Что касается мужа знаменитости, то Пресняков надеется, что позже вся семья сможет насладится совместным отпуском. "Соскучился, жду возвращения и мечтаю оказаться в этом прекрасном месте всем вместе!" - пишет артист.